Обслуживаем снегоход: как это делать серьезно и грамотно
Фото: Denniskirk.com
И избитое выражение типа: «Не подмажешь – не поедешь» лишь звено в длинной цепочке операций, способных продлить жизнь этому транспортному средству.
Техническое обслуживание снегохода подразумевается непосредственно с момента его продажи. Добросовестный продавец в обязательном порядке делает предпродажную подготовку техники. Она включает в себя проверку всех имеющихся узлов и соединений, натяжку гусениц, осмотр конструкции на наличие крепежа и технических жидкостей, осуществление работ по развал-сходимости лыж, регулировку тросов и топливной группы, полную инспекцию электрооборудования, запуск и регулировку двигателя.
Сначала - обкатка
Многие люди даже не догадываются о проведении всех этих работ. Они просто вносят деньги в кассу, транспортируют снегоход к месту его последующей эксплуатации, садятся и едут. При этом у некоторых людей не возникает и мысли, что первые километры не рекомендуется «выпускать весь пар наружу». Машина должна пройти обязательную обкатку.
Некоторые представляют себе обкатку исключительно как тихоходное (не выше 20 км/ч) передвижение по снегу. Это не совсем точно отвечает истине. Снегоходу требуется работа во всех режимах – на малых, средних и больших оборотах двигателя, но при этом без большой нагрузки. Первичная обкатка нового снегохода проходит, как правило, на протяжении 500 км. Кто-то тратит на это всего день-два, иным едва хватает целого сезона.
При первичной обкатке обороты силового агрегата автоматически увеличиваются, и ему становится заметно легче работать. Как следствие, появляется необходимость в замене моторного масла и регулировке клапанов. Своей профилактической инспекции требуют растянувшиеся гусеницы и цепь коробки передач, которая за пройденные полтысячи километров также вытянулась. Встает речь о первом для нового снегохода техобслуживании.
Первое ТО
Квалифицированный механик оценит состояние вариаторов, приводных ремней, креплений и тросов, системы электроснабжения, рулевого управления и тормозов. На все это уходит примерно один рабочий день: утром снегоход сдал – вечером забрал. Впрочем, многое зависит от состояния данной конкретной машины. Ведь чего греха таить, далеко не все покупатели снегоходной техники умеют на ней грамотно кататься. Зачастую люди считают так: раз я управляю автомобилем, значит, запросто «оседлаю» и снегоход. Это мнение ошибочно, а потому своими неумелыми действиями просто-напросто «калечат» гусеничную машину.
Пробега в 500 км, как правило, вполне хватает для того, чтобы покупатель «почувствовал» свой снегоход. Кто-то приходит к выводу, что его подвеска чересчур жестковата или наоборот. Это нормальное явление. Дело в том, что на продаваемой машине все регулировки выполнены в так называемом среднем (компромиссном) положении. И как раз-таки в рамках ТО1 есть возможность отрегулировать те или иные узлы под конкретные пожелания владельца техники.
Во всех режимах
В результате образовался конденсат. Любая капелька воды, какой бы плотной не была масляная пленка, в течение всего 2-3 месяцев обязательно продавит эту пленку и вызовет коррозию. Снегоход работать будет, но его моторесурс неизбежно уменьшится. И тут мы автоматически подходим к такому важному моменту, как летняя консервация снегохода.
Летняя консервация
Она подразумевает под собой полноценное техобслуживание машины, за несколькими исключениями. К примеру, осуществляется не натяжка гусениц, а, наоборот, их ослабление. За лето гусеница высыхает, и если с началом очередного зимнего сезона ее неправильно натянуть, могут быть нежелательные последствия в виде разбитых роликов. Для длительного хранения снегохода необходимо разгрузить его подвеску. Для этого можно воспользоваться либо специальными стойками, либо простой деревянной чуркой, что дешевле.
«Прогнать» топливную группу
Как только будет закончена инспекция топливной группы, желательно залить полный бак бензина, добавить туда консервант со стабилизатором топлива и «прогнать» топливную группу. Если в бензобаке будет воздушное пространство, это приведет к образованию конденсата, то есть в баке появится вода. А вам это надо? В процессе работы силового агрегата через карбюратор вновь заливается консервант. После того, как силовой агрегат поработал, необходимо выкрутить свечи зажигания, также залить под них аэрозольный консервант, провернуть рукой коленчатый вал, и можно считать, что снегоход законсервирован.
Наконец, есть еще одни нюанс, на который обращают внимание лишь те владельцы снегоходов, кто очень сильно любит свою технику. Речь идет о так называемой консервации пластика. Пластмассовые элементы конструкции машины покрываются воском, который «покоится» на них вплоть до следующей зимы. После этого восковая пленка смывается специальным спиртовым раствором, и снегоход предстает перед вами как «новорожденный».
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