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24 января 2020, 17:56

Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ

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Фото: МАЗ
Немецкому Cobus, крупнейшему на планете поставщику перронных автобусов, на аэродроме в скором времени придется потесниться. Инженеры Минского автозавода подготовили и явили на суд специалистов шаттл нового поколения.
Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ

Фото: МАЗ

Перонный МАЗ 271 пришел на смену устаревшей модели с индексом «171». Как и прежде, автобус крупный (14,48x3,19x3,25 метра) и при этом интересный в плане дизайна: силуэт напоминает форму заточенного карандаша. Привычных зеркал заднего вида («лопухов») нет, их роль выполняют видеокамеры. На задней части кузова - светодиодные фары, куда же без них.

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Кабина, как водится, широкая, с большими окнами и панорамным остеклением, по обоим бортам двустворчатые двери (также широкие) – по три с каждой стороны. Попасть через эти «ворота» внутрь – проще простого. Даже если одномоментно в салон хлынут максимальные 112 пассажиров. Пол, что важно, наклоняется – это при посадке срабатывает система книлинга. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен специальный трап.

Крупные трубы системы выхлопа двигателя выведены на обе стороны автобуса. Однако при открытии дверей труба с «открытой» стороны перестает чадить - выхлопные газы выходят через трубу с противоположной стороны. Таким образом, пассажирам не придется зажимать носы, чтобы не вдыхать почем зря вредные СО2.

Источник выхлопа, иначе силовой агрегат, использован немецкий – 238-сильный марки  Daimler (Euro 5). Ему аккомпанирует автоматическая трансмиссия Allison. Отсек, в котором спрятан движок, совмещен с кабиной водителя, привод - передний. Многие элементы конструкции МАЗ 271 выполнены из легкого и прочного стеклопластика. 

Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ

Фото: МАЗ

Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ

Фото: МАЗ

Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ

Фото: МАЗ

Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ

Фото: МАЗ

Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ

Фото: МАЗ

Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ
Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ
Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ
Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ
Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ
Сотня с гаком пассажиров, размещаемых в салоне, преимущественно рассредоточится стоя, потому как сидячих место всего 8. Если заказчик пожелает, минчане запросто дооснастят шаттл  дополнительными рядами. В салоне предусмотрена вечерняя LED-подсветка, естественно, работает кондиционер, а для регионов, где и летом холодно в пальто, в качестве оснащения предусмотрены отопители.

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Сами мазовцы про свою новинку говорят с пафосом: «Утверждаем, что перонный МАЗ 271 выполнен на мировом уровне, и по многим своим техническим характеристикам может войти в число лучших на планете. От экстерьера до наполнения салона – все новое и свежее. Особый упор мы сделали на экологичности, надежности и комфорте. Уверены, что шаттл получился хорошим».

На МАЗ 271 уже поступили первые заказы. В частности, стало известно, что пилотная партия из 5 машин вскоре отправится в украинский аэропорт Борисполя. Местный потребитель, кстати, неплохо относится к белорусским автобусам. Так, например, в конце 2019-го на улицы Киева вышли 5 городских автобусов серии МАЗ 203. А всего, начиная, с далекого 2005 года, МАЗ отгрузил соседям 1500 ед. пассажирской техники. Ежегодно автопарки самостийной приобретают у минчан порядка 250 автобусов.

О стоимости аэродромного шаттла в официальной информации МАЗ нет ни слова. А, согласитесь, любопытно узнать, на сколько потянет широкий автобус. Так вот, более-менее соориентироваться по деньгам можно, если прицениться к модели прежнего поколения. Некоторые мазовские дилеры предлагают 170-сильный автобус МАЗ 171 с мотором Deutz за 14 млн рублей.


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Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
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Андрей Казанцев
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Ну, хорош)
Илья25
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Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ
Перонный МАЗ 271 пришел на смену устаревшей модели с индексом «171». Как и прежде, автобус крупный (14,48x3,19x3,25 метра) и при этом интересный в плане дизайна: силуэт напоминает форму заточенного карандаша. Привычных зеркал заднего вида («лопухов») нет, их роль выполняют видеокамеры. На задней части кузова - светодиодные фары, куда же без них.{{material_127211}} Кабина, как водится, широкая, с большими окнами и панорамным остеклением, по обоим бортам двустворчатые двери (также широкие) – по три с каждой стороны. Попасть через эти «ворота» внутрь – проще простого. Даже если одномоментно в салон хлынут максимальные 112 пассажиров. Пол, что важно, наклоняется – это при посадке срабатывает система книлинга. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен специальный трап. Крупные трубы системы выхлопа двигателя выведены на обе стороны автобуса. Однако при открытии дверей труба с «открытой» стороны перестает чадить - выхлопные газы выходят через трубу с противоположной стороны. Таким образом, пассажирам не придется зажимать носы, чтобы не вдыхать почем зря вредные СО2.Источник выхлопа, иначе силовой агрегат, использован немецкий – 238-сильный марки  Daimler (Euro 5). Ему аккомпанирует автоматическая трансмиссия Allison. Отсек, в котором спрятан движок, совмещен с кабиной водителя, привод - передний. Многие элементы конструкции МАЗ 271 выполнены из легкого и прочного стеклопластика.  {{gallery_1909}} Сотня с гаком пассажиров, размещаемых в салоне, преимущественно рассредоточится стоя, потому как сидячих место всего 8. Если заказчик пожелает, минчане запросто дооснастят шаттл  дополнительными рядами. В салоне предусмотрена вечерняя LED-подсветка, естественно, работает кондиционер, а для регионов, где и летом холодно в пальто, в качестве оснащения предусмотрены отопители. {{material_127208}} Сами мазовцы про свою новинку говорят с пафосом: «Утверждаем, что перонный МАЗ 271 выполнен на мировом уровне, и по многим своим техническим характеристикам может войти в число лучших на планете. От экстерьера до наполнения салона – все новое и свежее. Особый упор мы сделали на экологичности, надежности и комфорте. Уверены, что шаттл получился хорошим».На МАЗ 271 уже поступили первые заказы. В частности, стало известно, что пилотная партия из 5 машин вскоре отправится в украинский аэропорт Борисполя. Местный потребитель, кстати, неплохо относится к белорусским автобусам. Так, например, в конце 2019-го на улицы Киева вышли 5 городских автобусов серии МАЗ 203. А всего, начиная, с далекого 2005 года, МАЗ отгрузил соседям 1500 ед. пассажирской техники. Ежегодно автопарки самостийной приобретают у минчан порядка 250 автобусов.О стоимости аэродромного шаттла в официальной информации МАЗ нет ни слова. А, согласитесь, любопытно узнать, на сколько потянет широкий автобус. Так вот, более-менее соориентироваться по деньгам можно, если прицениться к модели прежнего поколения. Некоторые мазовские дилеры предлагают 170-сильный автобус МАЗ 171 с мотором Deutz за 14 млн рублей.
2020-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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