Обслуживать авиапассажиров будут обновленные шаттлы МАЗ
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Фото: МАЗ
Перонный МАЗ 271 пришел на смену устаревшей модели с индексом «171». Как и прежде, автобус крупный (14,48x3,19x3,25 метра) и при этом интересный в плане дизайна: силуэт напоминает форму заточенного карандаша. Привычных зеркал заднего вида («лопухов») нет, их роль выполняют видеокамеры. На задней части кузова - светодиодные фары, куда же без них.
Крупные трубы системы выхлопа двигателя выведены на обе стороны автобуса. Однако при открытии дверей труба с «открытой» стороны перестает чадить - выхлопные газы выходят через трубу с противоположной стороны. Таким образом, пассажирам не придется зажимать носы, чтобы не вдыхать почем зря вредные СО2.
Источник выхлопа, иначе силовой агрегат, использован немецкий – 238-сильный марки Daimler (Euro 5). Ему аккомпанирует автоматическая трансмиссия Allison. Отсек, в котором спрятан движок, совмещен с кабиной водителя, привод - передний. Многие элементы конструкции МАЗ 271 выполнены из легкого и прочного стеклопластика.
Фото: МАЗ
Фото: МАЗ
Фото: МАЗ
Фото: МАЗ
Фото: МАЗ
На МАЗ 271 уже поступили первые заказы. В частности, стало известно, что пилотная партия из 5 машин вскоре отправится в украинский аэропорт Борисполя. Местный потребитель, кстати, неплохо относится к белорусским автобусам. Так, например, в конце 2019-го на улицы Киева вышли 5 городских автобусов серии МАЗ 203. А всего, начиная, с далекого 2005 года, МАЗ отгрузил соседям 1500 ед. пассажирской техники. Ежегодно автопарки самостийной приобретают у минчан порядка 250 автобусов.
О стоимости аэродромного шаттла в официальной информации МАЗ нет ни слова. А, согласитесь, любопытно узнать, на сколько потянет широкий автобус. Так вот, более-менее соориентироваться по деньгам можно, если прицениться к модели прежнего поколения. Некоторые мазовские дилеры предлагают 170-сильный автобус МАЗ 171 с мотором Deutz за 14 млн рублей.
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