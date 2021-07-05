Обсуждение перечня неисправностей при которых запрещена эксплуатация транспортных средств преждевременно
Проект МВД России по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые предусматривается штраф, находится на согласовании в заинтересованных федеральных ведомствах. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.
Напомним, что ранее издание «Коммерсантъ» писало о том, что в МЭР считают необходимым оставить в списке неисправности и условия, которые напрямую угрожают безопасности движения. К тому же инспектор должен иметь возможность определять неисправности без дополнительного оборудования.
Как отметил собеседник агентства, проект постановления правительства РФ, разработанный МВД России, в настоящее время проходит процедуру согласования, а более подробные комментарии по этой теме пока преждевременны.
В проекте МВД появились такие разделы, как «Обзорность транспортного средства», «Сцепные устройства, удерживающие системы пассивной безопасности», «Комплектность транспортных средств». Новый список неисправностей должен был вступить в силу 1 июня текущего года.
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