Почему эксперты считают обучение на правом руле необходимым и что изменится для водителей

4 июля 2026, 20:37
Обучение вождению на праворульных авто: новые программы только к 2028 году
Обучение вождению на праворульных авто: новые программы только к 2028 году
В России обсуждается запуск специальных программ для автошкол, где будут учить вождению на праворульных автомобилях. Вопрос особенно актуален для Дальнего Востока, где такие машины преобладают. Решение о внедрении примут не раньше 2028 года.
Вопрос обучения вождению на праворульных автомобилях в России выходит на новый уровень, и власти уже представили документ, предусматривающий появление в некоторых регионах специальных программ для автошкол. Впрочем, реальные изменения ожидаются не раньше 2028 года, поскольку до этого времени профильные министерства должны провести исследование риска и подготовить соответствующий доклад для правительства.
Особая острота проблемы характерна для Дальнего Востока, где в Камчатском крае, на Сахалине и в Магаданской области более семидесяти процентов автомобилей имеют правый руль. Для местных жителей японские машины давно перестали быть экзотикой и стали частью повседневной жизни, поэтому учиться водить на леворульном авто, чтобы потом пересесть на праворульное, оказывается задачей не из простых из‑за слишком большой разницы в ощущениях и управлении.
Эксперты отмечают, что в целом по России доля праворульных машин составляет около восьми процентов автопарка, а на вторичном рынке достигает 12,2 процента, тогда как в Москве и центральных регионах этот показатель не превышает одного процента, поэтому внедрение новых программ там не предполагается.
Основная цель готовящихся изменений — повышение безопасности и адаптация обучения к реальным условиям конкретного региона, и статистика аварийности подтверждает необходимость таких мер: по данным доцента РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, праворульные автомобили в 2,4 раза чаще используются в дорожно-транспортных происшествиях, чем леворульные, при этом наиболее опасны лобовые столкновения при обгоне, поскольку водитель на правом руле хуже видит встречную полосу. Среди рекомендаций специалистов — соблюдение дистанции и использование дополнительных зеркал или камер для обгона, и если эти навыки войдут в обязательную программу автошкол, это может заметно снизить число аварий.
Введение программ для обучения на праворульных автомобилях может стать обязательным шагом для обеспечения безопасности на дорогах в регионах, где такие машины преобладают, при этом важно помнить, что в России действует запрет на ввоз некоторых праворульных моделей, а требования к техническому состоянию таких авто могут быть ужесточены. Если изменения будут реализованы, это позволит снизить аварийность и повысить качество подготовки водителей в особых условиях Дальнего Востока, а также в других регионах с низкой долей праворульных машин.
Пока же процесс идет медленно: доклад министерства ожидается в 2027 году, а комплексное исследование риска должно быть завершено к 2028 году, а автошколы на Дальнем Востоке продолжают обучение на леворульных машинах, несмотря на реальную потребность в другом подходе. Такая ситуация напоминает историю с изменениями для владельцев питбайков, когда новые правила и штрафы были введены только спустя несколько лет после обсуждений, и подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о новых требованиях к питбайкам .
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