Объявлен старт продаж Lada Vesta SW и Vesta SW Cross
|ВАЗ Lada Vesta SW Luxe 1.8 AMT
|1.8 л, 122 л.с
|Роботизированная 5
|0-100 - 12.9 с, 182 км/ч
|4410 x 1764 x 1512 мм
|передний
|АИ-95, 7.6 л на 100 км
|762 900 руб
|Все характеристики
Начиная с базового исполнения, опциональный список включает кондиционер, трехуровневый обогрев передних кресел, систему электронного контроля устойчивости, противобуксовочную систему, помощника при старте на подъеме, парктроник и аудиосистему с кнопками управления на рулевом колесе. Будущий владелец также сможет пользоваться функциями USB и Bluetooth.
Автомобили семейства Vesta построены на платформе Lada с использованием деталей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Данное шасси позволило увеличить пространство внутри салона и сделать багажное отделение весьма вместительным. Также производитель отмечает, что модель получила улучшенную шумоизоляцию.
Стоимость Lada Vesta SW в стандартной комплектации стартует с отметки в 639 900 рублей, а за Lada Vesta SW Cross придется заплатить не менее 755 900 рублей.
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