25 октября 2017, 11:08

Объявлен старт продаж Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Волжский автомобильный завод объявил начало продаж моделей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Официальные дилеры марки приступят к реализации новинок 25 октября 2017 года.
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ВАЗ Lada Vesta SW Luxe 1.8 AMT
1.8 л, 122 л.с
Роботизированная 5
0-100 - 12.9 с, 182 км/ч
4410 x 1764 x 1512 мм
передний
АИ-95, 7.6 л на 100 км
762 900 руб
Все характеристики
Производитель подготовил 24 варианта комплектации моделей. Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, выдающим 106 «лошадей» или 1,8-литровым мотором с мощностью 122 л.с. Покупатели смогут выбрать между классической «механикой» и автоматизированной механической коробкой передач.

Начиная с базового исполнения, опциональный список включает кондиционер, трехуровневый обогрев передних кресел, систему электронного контроля устойчивости, противобуксовочную систему, помощника при старте на подъеме, парктроник и аудиосистему с кнопками управления на рулевом колесе. Будущий владелец также сможет пользоваться функциями USB и Bluetooth.

Автомобили семейства Vesta построены на платформе Lada с использованием деталей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Данное шасси позволило увеличить пространство внутри салона и сделать багажное отделение весьма вместительным. Также производитель отмечает, что модель получила улучшенную шумоизоляцию.

Стоимость Lada Vesta SW в стандартной комплектации стартует с отметки в 639 900 рублей, а за Lada Vesta SW Cross придется заплатить не менее 755 900 рублей.

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Отзывы по теме
Стартовая стоимость Lada Vesta составляет 514 000 рублей
Купили в семью. Езжу на ней пока только я, за мужем водитель на Солярисе приезжает. Ездила и на том, есть с чем сравнить. Дизайн внешний больше у Соляриса нравится. Особенно у Весты раздражает огромная щель под капотом. Салон у Весты и приятнее, и комфортнее. Машину взяли у "перекупа" с 2000 км. Ничего ...
Марина
Началась сборка универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross
Интересно узнать, сколько будет стоить это чудо отечественной инженерной мысли?
Александр
Как стартовали продажи Lada Vesta?
А по-моему, Веста - очень интересная машина. Кто сидел в Солярисе или Рио на заднем сиденье? Там же элементарно ноги некуда девать, уши прижаты коленками! А стоят они с двигателем 1,4 как Веста с 1,6! Да, мощность близкая, но крутящий момент не тот. А если захочется комплектацию побогаче? И Солярис, ...
Сергей
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Объявлен старт продаж Lada Vesta SW и Vesta SW Cross
{{params_57893}}Производитель подготовил 24 варианта комплектации моделей. Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, выдающим 106 «лошадей» или 1,8-литровым мотором с мощностью 122 л.с. Покупатели смогут выбрать между классической «механикой» и автоматизированной механической коробкой передач.Начиная с базового исполнения, опциональный список включает кондиционер, трехуровневый обогрев передних кресел, систему электронного контроля устойчивости, противобуксовочную систему, помощника при старте на подъеме, парктроник и аудиосистему с кнопками управления на рулевом колесе. Будущий владелец также сможет пользоваться функциями USB и Bluetooth.Автомобили семейства Vesta построены на платформе Lada с использованием деталей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Данное шасси позволило увеличить пространство внутри салона и сделать багажное отделение весьма вместительным. Также производитель отмечает, что модель получила улучшенную шумоизоляцию.Стоимость Lada Vesta SW в стандартной комплектации стартует с отметки в 639 900 рублей, а за Lada Vesta SW Cross придется заплатить не менее 755 900 рублей.
2017-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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