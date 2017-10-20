20 октября 2017, 17:21

Объявлен старт продаж обновленного Haval H6 Sport

Китайский концерн Great Wall начал продажи рестайлингового паркетника Haval H6 Sport. Компания выводит на рынок две модификации, которые ориентированы как на молодежную аудиторию, так и на покупателей более старшего возраста.
^

Haval H6 Lux 2.0 AT 4x4
2 л, 150 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
4649 x 1852 x 1727 мм
полный
ДТ, 6.7 л на 100 км
1 319 000 руб
Все характеристики
По сравнению с предшественником, дизайн экстерьера практически не изменился. Создатели сделали акцент на переменах во внутреннем убранстве автомобиля. Кроссовер оснастили обновленной приборной панелью, улучшенным блоком управления климат-контролем, новым мультимедийным комплексом с большим сенсорным экраном.

Новинка приводится в движение 1,5-литровым турбомотором, выдающим 150 л.с. Трансмиссия представлена 6-скоростной «механикой» или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Покупателям будут доступны вариации Red Label и Blue Label. Первая отличается более солидной внешностью и расширенным списком дополнительного оборудования. А вторая является более молодежной версией с дополнительными спортивными элементами экстерьера. Обе модификации получили электронный стояночный тормоз и систему автономной парковки.

Китайским покупателям придется заплатить за базовое исполнение H6 Sport не менее 103 000 юаней, что эквивалентно стоимости в 906 000 рублей. Топовая комплектация предложена за 119 000 юаней или 1 460 000 рублей.

Купить авто Хавейл Эйч 6

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
Что нового ждет Haval в России в 2017-м?
В Нижнем уже давно есть салон ....
Екатерина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Haval Автомудрость Haval АвтоПитер Haval Дизайн и тюнинг Haval Новинки и концепт кары Haval Новости и акции автосалонов Haval Автосалоны и дилеры марки Haval Аренда и прокат авто марки Haval Автоклубы и форумы автозавчастей марки Haval Автосервисы и магазины автозапчастей марки Haval
Главные материалы
Как обращаться с «ручником» и как его регулировать
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Haval H6
Объявления о продаже Haval H6
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 12 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Toyota Fortuner и еще 44 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Объявлен старт продаж обновленного Haval H6 Sport
{{params_57046}}По сравнению с предшественником, дизайн экстерьера практически не изменился. Создатели сделали акцент на переменах во внутреннем убранстве автомобиля. Кроссовер оснастили обновленной приборной панелью, улучшенным блоком управления климат-контролем, новым мультимедийным комплексом с большим сенсорным экраном.Новинка приводится в движение 1,5-литровым турбомотором, выдающим 150 л.с. Трансмиссия представлена 6-скоростной «механикой» или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.Покупателям будут доступны вариации Red Label и Blue Label. Первая отличается более солидной внешностью и расширенным списком дополнительного оборудования. А вторая является более молодежной версией с дополнительными спортивными элементами экстерьера. Обе модификации получили электронный стояночный тормоз и систему автономной парковки.Китайским покупателям придется заплатить за базовое исполнение H6 Sport не менее 103 000 юаней, что эквивалентно стоимости в 906 000 рублей. Топовая комплектация предложена за 119 000 юаней или 1 460 000 рублей.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сочи Саратов Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG