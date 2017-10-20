Объявлен старт продаж обновленного Haval H6 Sport
|Haval H6 Lux 2.0 AT 4x4
|2 л, 150 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|4649 x 1852 x 1727 мм
|полный
|ДТ, 6.7 л на 100 км
|1 319 000 руб
|Все характеристики
Новинка приводится в движение 1,5-литровым турбомотором, выдающим 150 л.с. Трансмиссия представлена 6-скоростной «механикой» или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Покупателям будут доступны вариации Red Label и Blue Label. Первая отличается более солидной внешностью и расширенным списком дополнительного оборудования. А вторая является более молодежной версией с дополнительными спортивными элементами экстерьера. Обе модификации получили электронный стояночный тормоз и систему автономной парковки.
Китайским покупателям придется заплатить за базовое исполнение H6 Sport не менее 103 000 юаней, что эквивалентно стоимости в 906 000 рублей. Топовая комплектация предложена за 119 000 юаней или 1 460 000 рублей.
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