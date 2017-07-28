28 июля 2017, 18:05
Объявлена дата начала продаж Luxgen U5
Китайский автомобильный рынок с октября текущего года пополнится новой моделью. Тайваньский производитель Luxgen анонсировал начало продаж своего нового кроссовера U5.
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Инженеры снабдили модель 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с отдачей в 124 «лошади» и 153 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена бесступенчатой коробкой передач, а привод предполагается только передний. Габариты автомобиля средние: длина - 4395 мм, высота - 1763 мм, а ширина - 1594 мм. Размер колесной базы - 2620 мм.
Рынок Поднебесной увидит новинку с ценником от 80 000 юаней, что равняется 710 000 рублей. «Топовая» комплектация будет стоит 120 000 юаней или 1 063 000 рублей. В планах компании пока нет вывода модели на рынки других стран. Напомним, что марка Luxgen была представлена в России в 2012-2014 годах.
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Отзывы по теме
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Привет! В Автополе будут продавать китайские/ корейские кроссоверы LUXGEN. Кто-нибудь слышал об этих внедорожниках. Какая есть инфа? Можете ссылочку кинуть где посмотреть?
Радует, что Хавал добавил лошадей, это сделает и так шуструю машинку и еще более бодрой. Должно позитивно сказаться при езде в черте города.
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