18 февраля 2020, 00:01
Объявлены цены Changan CS75FL
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Фото: Changan
Компания Changan определилась с ценами обновленного кроссовера CS75. Автомобиль прибавил две буквы FL к названию и 100 тысяч рублей к цене. В итоге, Changan CS75FL стал самым дорогим автомобилем в российской линейке бренда.
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
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На уровне Luxe 2WD (от 1 499 000 рублей) появляется бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида и парковочный ассистент, боковые подушки водителя и переднего пассажира, электропривод боковых зеркал, обогрев передних сидений и боковых зеркал, круиз-контроль, 2-зонный «климат», атмосферная подсветка салона и «противотуманки». Следующая по цене полноприводная версия Comfort 4WD стоит минимум 1 579 900 рублей и может похвастаться 18-дюймовыми колесами и полноразмерной «запаской».
Топовая комплектация Luxe 4WD (от 1 629 900 рублей) дополнительно оснащается боковыми шторками безопасности, многоцветной интерьерной подсветкой и датчиком дождя. Боковые зеркала и водительское сиденье могут запоминать настройки. Все кроссоверы по-прежнему идут с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (245 Нм) и 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Продажи должны начаться в ближайшее время, а пока можно оставить заявку на официальном сайте Changan.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
В тестах автомобиля Changan cs35 plus полностью отсутствует обзор двигателя GDI. Все остальные преимущества автомобиля становятся второстепенными.
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
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