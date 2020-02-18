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18 февраля 2020, 00:01

Объявлены цены Changan CS75FL

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Фото: Changan
Компания Changan определилась с ценами обновленного кроссовера CS75. Автомобиль прибавил две буквы FL к названию и 100 тысяч рублей к цене. В итоге, Changan CS75FL стал самым дорогим автомобилем в российской линейке бренда.
Объявлены цены Changan CS75FL

Фото: Changan

Объявлены цены Changan CS75FL

Фото: Changan

Объявлены цены Changan CS75FL

Фото: Changan

Объявлены цены Changan CS75FL

Фото: Changan

Объявлены цены Changan CS75FL

Фото: Changan

Объявлены цены Changan CS75FL

Фото: Changan

Объявлены цены Changan CS75FL

Фото: Changan

Объявлены цены Changan CS75FL
Объявлены цены Changan CS75FL
Объявлены цены Changan CS75FL
Объявлены цены Changan CS75FL
Объявлены цены Changan CS75FL
Объявлены цены Changan CS75FL
Объявлены цены Changan CS75FL
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Рестайлинговый Changan CS75FL сохранил габариты и агрегаты предшественника. Внешне его можно отличить по иной радиаторной решетке, новым фарами и бамперам, а также более премиальному салону с «парящим» экраном медиасистемы. Покупатели смогут выбирать из четырех уровней оснащения. Базовая комплектация Comfort 2WD с передним приводом стоит от 1 399 900 рублей (цены дорестайлингового CS75 начинаются от 1 299 900 рублей). В набор штатного оборудования входит 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, две подушки безопасности, мульти-руль, электронный «ручник» с функцией AutoHold, отделка салона кожзамом, кондиционер, светодиодные фары и ходовые огни, а также система курсовой устойчивости, помощи при подъеме и датчик давления в шинах.

На уровне Luxe 2WD (от 1 499 000 рублей) появляется бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида и парковочный ассистент, боковые подушки водителя и переднего пассажира, электропривод боковых зеркал, обогрев передних сидений и боковых зеркал, круиз-контроль, 2-зонный «климат», атмосферная подсветка салона и «противотуманки». Следующая по цене полноприводная версия Comfort 4WD стоит минимум 1 579 900 рублей и может похвастаться 18-дюймовыми колесами и полноразмерной «запаской».

Топовая комплектация Luxe 4WD (от 1 629 900 рублей) дополнительно оснащается боковыми шторками безопасности, многоцветной интерьерной подсветкой и датчиком дождя. Боковые зеркала и водительское сиденье могут запоминать настройки. Все кроссоверы по-прежнему идут с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (245 Нм) и 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Продажи должны начаться в ближайшее время, а пока можно оставить заявку на официальном сайте Changan.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
vanchukm
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
В тестах автомобиля Changan cs35 plus полностью отсутствует обзор двигателя GDI. Все остальные преимущества автомобиля становятся второстепенными.
Владимир
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
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Объявлены цены Changan CS75FL
{{material_128562}}Рестайлинговый Changan CS75FL сохранил габариты и агрегаты предшественника. Внешне его можно отличить по иной радиаторной решетке, новым фарами и бамперам, а также более премиальному салону с «парящим» экраном медиасистемы. Покупатели смогут выбирать из четырех уровней оснащения. Базовая комплектация Comfort 2WD с передним приводом стоит от 1 399 900 рублей (цены дорестайлингового CS75 начинаются от 1 299 900 рублей). В набор штатного оборудования входит 10,25-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, две подушки безопасности, мульти-руль, электронный «ручник» с функцией AutoHold, отделка салона кожзамом, кондиционер, светодиодные фары и ходовые огни, а также система курсовой устойчивости, помощи при подъеме и датчик давления в шинах.На уровне Luxe 2WD (от 1 499 000 рублей) появляется бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида и парковочный ассистент, боковые подушки водителя и переднего пассажира, электропривод боковых зеркал, обогрев передних сидений и боковых зеркал, круиз-контроль, 2-зонный «климат», атмосферная подсветка салона и «противотуманки». Следующая по цене полноприводная версия Comfort 4WD стоит минимум 1 579 900 рублей и может похвастаться 18-дюймовыми колесами и полноразмерной «запаской».Топовая комплектация Luxe 4WD (от 1 629 900 рублей) дополнительно оснащается боковыми шторками безопасности, многоцветной интерьерной подсветкой и датчиком дождя. Боковые зеркала и водительское сиденье могут запоминать настройки. Все кроссоверы по-прежнему идут с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (245 Нм) и 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Продажи должны начаться в ближайшее время, а пока можно оставить заявку на официальном сайте Changan.
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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