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19 декабря 2019, 16:28

Объявлены цены на Mercedes-AMG A 45 и CLA 45

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Фото: Mercedes-Benz
Российские дилеры Mercedes начали принимать заказы на «заряженные» версии хэтчбека Mercedes-AMG A 45 и седана Mercedes-AMG CLA 45. Оба автомобиля предложат только в топовой S-версии с 2,0-литровым турбомотором мощностью 421 л.с.
Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45

Фото: Mercedes-Benz

Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45

Фото: Mercedes-Benz

Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45

Фото: Mercedes-Benz

Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45

Фото: Mercedes-Benz

Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45

Фото: Mercedes-Benz

Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45

Фото: Mercedes-Benz

Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45

Фото: Mercedes-Benz

Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45
Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45
Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45
Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45
Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45
Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45
Объявлены цены на Mercedes AMG A 45 и CLA 45
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На Фестивале скорости в Гудвуде показали «горячий» хэтчбек Mercedes AMG A45 и седан Mercedes-AMG CLA45. Автомобили ...
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AMG-версии хэтчбека A-Class и седана CLA представили в июле 2019 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Автомобили оснастили наддувной «четверкой». В стандартном варианте она выдает 387 сил и 480 Нм максимального крутящего момента. Для S-модификации мотор форсировали до 421 л.с. и 500 Нм. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» AMG Speedshift DCT c двумя мокрыми сцеплениями и системой полного привода 4Matic+ с индивидуальными муфтами подключения задней оси.

На разгон с места до «сотни» хэтчбек AMG A 45S тратит 3,9 секунды. Седану AMG CLA 45S требуется на это упражнение на 0,1 секунды больше времени. Максимальную скорость обоих автомобилей благодаря пакету AMG Driver’s Package отодвинули на 20 км/ч от стандартных 250 км/ч – до 270 км/ч.

И седан, и хэтчбек российским клиентам предложат в единственной комплектации «Особая серия». Она подразумевает отделку салона искусственной кожей Artico, 10,25-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией, камеру заднего вида, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, светодиодные фары и 19-дюймовые колесный диски. За Mercedes-AMG A 45S просят минимум 4 490 000 рублей, а за CLA 45S - 4 590 000 рублей. Первые покупатели получат свои автомобили весной 2020 года. «Базовые» версии без литеры «S» в России продавать не будут.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Mercedes-Benz обновил купе и универсал CLA
Обивка кресел, это конечно хорошо, но прежде чем предлагать новые диски в различных вариантах, лучше бы с подвеской что-нибудь сделали. Автомобиль хороший, но ездить на нем по отечественным дорогам опасно для здоровья, из-за очень жесткой подвески каждую колдобину всем организмом ощущаешь.
Владимир
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
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Объявлены цены на Mercedes-AMG A 45 и CLA 45
{{material_126920}}AMG-версии хэтчбека A-Class и седана CLA представили в июле 2019 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Автомобили оснастили наддувной «четверкой». В стандартном варианте она выдает 387 сил и 480 Нм максимального крутящего момента. Для S-модификации мотор форсировали до 421 л.с. и 500 Нм. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» AMG Speedshift DCT c двумя мокрыми сцеплениями и системой полного привода 4Matic+ с индивидуальными муфтами подключения задней оси.На разгон с места до «сотни» хэтчбек AMG A 45S тратит 3,9 секунды. Седану AMG CLA 45S требуется на это упражнение на 0,1 секунды больше времени. Максимальную скорость обоих автомобилей благодаря пакету AMG Driver’s Package отодвинули на 20 км/ч от стандартных 250 км/ч – до 270 км/ч.И седан, и хэтчбек российским клиентам предложат в единственной комплектации «Особая серия». Она подразумевает отделку салона искусственной кожей Artico, 10,25-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией, камеру заднего вида, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, светодиодные фары и 19-дюймовые колесный диски. За Mercedes-AMG A 45S просят минимум 4 490 000 рублей, а за CLA 45S - 4 590 000 рублей. Первые покупатели получат свои автомобили весной 2020 года. «Базовые» версии без литеры «S» в России продавать не будут.
2019-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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