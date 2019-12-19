19 декабря 2019, 16:28
Объявлены цены на Mercedes-AMG A 45 и CLA 45
- 681
- 0
Фото: Mercedes-Benz
Российские дилеры Mercedes начали принимать заказы на «заряженные» версии хэтчбека Mercedes-AMG A 45 и седана Mercedes-AMG CLA 45. Оба автомобиля предложат только в топовой S-версии с 2,0-литровым турбомотором мощностью 421 л.с.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Ранее мы писали
На Фестивале скорости в Гудвуде показали «горячий» хэтчбек Mercedes AMG A45 и седан Mercedes-AMG CLA45. Автомобили ...Читать далее
На разгон с места до «сотни» хэтчбек AMG A 45S тратит 3,9 секунды. Седану AMG CLA 45S требуется на это упражнение на 0,1 секунды больше времени. Максимальную скорость обоих автомобилей благодаря пакету AMG Driver’s Package отодвинули на 20 км/ч от стандартных 250 км/ч – до 270 км/ч.
И седан, и хэтчбек российским клиентам предложат в единственной комплектации «Особая серия». Она подразумевает отделку салона искусственной кожей Artico, 10,25-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией, камеру заднего вида, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, светодиодные фары и 19-дюймовые колесный диски. За Mercedes-AMG A 45S просят минимум 4 490 000 рублей, а за CLA 45S - 4 590 000 рублей. Первые покупатели получат свои автомобили весной 2020 года. «Базовые» версии без литеры «S» в России продавать не будут.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Обивка кресел, это конечно хорошо, но прежде чем предлагать новые диски в различных вариантах, лучше бы с подвеской что-нибудь сделали. Автомобиль хороший, но ездить на нем по отечественным дорогам опасно для здоровья, из-за очень жесткой подвески каждую колдобину всем организмом ощущаешь.
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве