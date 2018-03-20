20 марта 2018, 18:13

Объявлены цены на новый Mercedes-AMG G63

Прием заказов на стандартный Mercedes G500 стартовал еще месяц назад. Начиная с сегодняшнего дня, можно оформить заявку на «заряженную» версию AMG. Немецкий внедорожник мощностью 585 сил оценили в 12 450 000 рублей. Первые покупатели получат свои машины уже в июне.
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  Объявлены цены на новый Mercedes-AMG G63 Mercedes G-класс Объявлены цены на новый Mercedes-AMG G63 Mercedes G-класс Объявлены цены на новый Mercedes-AMG G63 Mercedes G-класс Объявлены цены на новый Mercedes-AMG G63
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фото
  
Mercedes G-класс
Выпускается с 1989 г.
Новый 8 973 505 Р
Отзывов: 4
Новый Mercedes-AMG G63 подорожал на 850 000 рублей по сравнению с предыдущим поколением. Разница в цене с гражданской модификацией (G500) составляет 3,5 млн рублей. AMG-версия внедорожника оснащается 4-литровой бензиновой битурбо V-образной «восьмеркой» мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Дизельная версия появится только в 2019 году. Мотор сочетается с 9-диапазонным «автоматом», для которого предусмотрен «ручной» режим. Привод – постоянный полный с возможностью блокировки всех трех дифференциалов. Разгон от нуля до «сотни» занимает всего 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 220 км/ч, хотя с пакетом AMG Driver's Package (+179 000 рублей) отсечку можно отодвинуть до 240 км/ч.
 
В список стандартного оборудования входит черный кожаный салон, красные тормозные суппорты AMG и 20-дюймовые легкосплавные диски, спортивный руль, светодиодные фары, электрорегулировка передних сидений и руля, 3-зонный «климат». Покупателям предлагается богатый выбор дополнительных опций: кованные 22-дюймовые колеса (+329 000 рублей), пакет дополнительных систем безопасности (+127 000 рублей), мультиконтурные сидения (+286 000 рублей). В России на версию AMG приходится львиная доля продаж «Геликов». И это несмотря на то, что есть и другие столь же быстрые внедорожники: BMW X5 M, Porsche Cayenne Turbo или Range Rover Sport SVR. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
А Ниссан патрол в 61 ныне 62 кузове, нашли брутальных машин БМВ или Рейндж-Ровер они в жизни с асвалта не выходят.
Новруз
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
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Объявлены цены на новый Mercedes-AMG G63
{{model_813}}Новый Mercedes-AMG G63 подорожал на 850 000 рублей по сравнению с предыдущим поколением. Разница в цене с гражданской модификацией (G500) составляет 3,5 млн рублей. AMG-версия внедорожника оснащается 4-литровой бензиновой битурбо V-образной «восьмеркой» мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Дизельная версия появится только в 2019 году. Мотор сочетается с 9-диапазонным «автоматом», для которого предусмотрен «ручной» режим. Привод – постоянный полный с возможностью блокировки всех трех дифференциалов. Разгон от нуля до «сотни» занимает всего 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 220 км/ч, хотя с пакетом AMG Driver's Package (+179 000 рублей) отсечку можно отодвинуть до 240 км/ч. В список стандартного оборудования входит черный кожаный салон, красные тормозные суппорты AMG и 20-дюймовые легкосплавные диски, спортивный руль, светодиодные фары, электрорегулировка передних сидений и руля, 3-зонный «климат». Покупателям предлагается богатый выбор дополнительных опций: кованные 22-дюймовые колеса (+329 000 рублей), пакет дополнительных систем безопасности (+127 000 рублей), мультиконтурные сидения (+286 000 рублей). В России на версию AMG приходится львиная доля продаж «Геликов». И это несмотря на то, что есть и другие столь же быстрые внедорожники: BMW X5 M, Porsche Cayenne Turbo или Range Rover Sport SVR. 
2018-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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