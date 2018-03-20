20 марта 2018, 18:13
Объявлены цены на новый Mercedes-AMG G63
Прием заказов на стандартный Mercedes G500 стартовал еще месяц назад. Начиная с сегодняшнего дня, можно оформить заявку на «заряженную» версию AMG. Немецкий внедорожник мощностью 585 сил оценили в 12 450 000 рублей. Первые покупатели получат свои машины уже в июне.
Mercedes G-класс
Выпускается с 1989 г.
Новый 8 973 505 Р
Отзывов: 4
В список стандартного оборудования входит черный кожаный салон, красные тормозные суппорты AMG и 20-дюймовые легкосплавные диски, спортивный руль, светодиодные фары, электрорегулировка передних сидений и руля, 3-зонный «климат». Покупателям предлагается богатый выбор дополнительных опций: кованные 22-дюймовые колеса (+329 000 рублей), пакет дополнительных систем безопасности (+127 000 рублей), мультиконтурные сидения (+286 000 рублей). В России на версию AMG приходится львиная доля продаж «Геликов». И это несмотря на то, что есть и другие столь же быстрые внедорожники: BMW X5 M, Porsche Cayenne Turbo или Range Rover Sport SVR.
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18.03.2018, 11:28
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08.03.2018, 08:39
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
А Ниссан патрол в 61 ныне 62 кузове, нашли брутальных машин БМВ или Рейндж-Ровер они в жизни с асвалта не выходят.
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
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