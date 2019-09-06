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6 сентября 2019, 07:01

Объявлены цены на обновленный внедорожник Lexus GX

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Российские дилеры Lexus начали принимать заказы на рестайлинговый флагманский внедорожник Lexus GX, премьера которого состоялась в июне 2019 года. Цены начинаются от 4 565 000 рублей.
Объявлены цены на обновленный внедорожник Lexus GX

 

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Спустя всего 2,5 месяца после мировой премьеры обновленные внедорожники Lexus GX готовятся выйти на российский рынок. Нынешняя модернизация стала для модели уже третьей по счету. Продажи Lexus GX второго поколения начались в 2010 году, плановое обновление он пережил в 2013 и 2017 годах. Нынешний рестайлинг должен помочь модели дотянуть до смены поколения, которое уже не за горами. 

Отличить новинку от предшественника можно по иному узору массивной решетки радиатора и модернизированной передней оптике с L-образными блоками светодиодных ходовых огней. В салоне появился более изящный трехспицевый руль и новые варианты отделки в холодных тонах - деревянный шпон плюс алюминий. В список базового оснащения входят датчики света и дождя, электронная блокировка дифференциала, парктроник, система контроля давления в шинах, медиасистема с навигатором, а также двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль.

Топовый 7-местный Lexus GX в комплектации Premium оснащен комплексом электронных систем безопасности Lexus Safety System+ с камерами кругового обзора, премиальной аудиосистемой Mark Levinson с 17 динамиками и интеллектуальной системой Multi-Terrain Select, которая оптимизирует настройки двигателя, трансмиссии и подвески для движения по различному типу поверхности. В качестве опции можно заказать пакет Sport с серебристым аэродинамическим обвесом, спортивной насадкой на патрубок выпускной системы и тонированными 18-дюймовыми «колесами».

Под капотом изменений не произошло. Обновленному Lexus GX по-прежнему положен 4,6-литровый бензиновый V8, развивающий 296 л.с. и 438 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 6-диапазонной автоматической коробкой передач, полным приводом и 2-ступенчатой «раздаткой».

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Объявлены цены на обновленный внедорожник Lexus GX
{{material_126802}}Спустя всего 2,5 месяца после мировой премьеры обновленные внедорожники Lexus GX готовятся выйти на российский рынок. Нынешняя модернизация стала для модели уже третьей по счету. Продажи Lexus GX второго поколения начались в 2010 году, плановое обновление он пережил в 2013 и 2017 годах. Нынешний рестайлинг должен помочь модели дотянуть до смены поколения, которое уже не за горами. Отличить новинку от предшественника можно по иному узору массивной решетки радиатора и модернизированной передней оптике с L-образными блоками светодиодных ходовых огней. В салоне появился более изящный трехспицевый руль и новые варианты отделки в холодных тонах - деревянный шпон плюс алюминий. В список базового оснащения входят датчики света и дождя, электронная блокировка дифференциала, парктроник, система контроля давления в шинах, медиасистема с навигатором, а также двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль.Топовый 7-местный Lexus GX в комплектации Premium оснащен комплексом электронных систем безопасности Lexus Safety System+ с камерами кругового обзора, премиальной аудиосистемой Mark Levinson с 17 динамиками и интеллектуальной системой Multi-Terrain Select, которая оптимизирует настройки двигателя, трансмиссии и подвески для движения по различному типу поверхности. В качестве опции можно заказать пакет Sport с серебристым аэродинамическим обвесом, спортивной насадкой на патрубок выпускной системы и тонированными 18-дюймовыми «колесами».Под капотом изменений не произошло. Обновленному Lexus GX по-прежнему положен 4,6-литровый бензиновый V8, развивающий 296 л.с. и 438 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 6-диапазонной автоматической коробкой передач, полным приводом и 2-ступенчатой «раздаткой».
2019-09-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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