6 сентября 2019, 07:01
Объявлены цены на обновленный внедорожник Lexus GX
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Российские дилеры Lexus начали принимать заказы на рестайлинговый флагманский внедорожник Lexus GX, премьера которого состоялась в июне 2019 года. Цены начинаются от 4 565 000 рублей.
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Отличить новинку от предшественника можно по иному узору массивной решетки радиатора и модернизированной передней оптике с L-образными блоками светодиодных ходовых огней. В салоне появился более изящный трехспицевый руль и новые варианты отделки в холодных тонах - деревянный шпон плюс алюминий. В список базового оснащения входят датчики света и дождя, электронная блокировка дифференциала, парктроник, система контроля давления в шинах, медиасистема с навигатором, а также двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль.
Топовый 7-местный Lexus GX в комплектации Premium оснащен комплексом электронных систем безопасности Lexus Safety System+ с камерами кругового обзора, премиальной аудиосистемой Mark Levinson с 17 динамиками и интеллектуальной системой Multi-Terrain Select, которая оптимизирует настройки двигателя, трансмиссии и подвески для движения по различному типу поверхности. В качестве опции можно заказать пакет Sport с серебристым аэродинамическим обвесом, спортивной насадкой на патрубок выпускной системы и тонированными 18-дюймовыми «колесами».
Под капотом изменений не произошло. Обновленному Lexus GX по-прежнему положен 4,6-литровый бензиновый V8, развивающий 296 л.с. и 438 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 6-диапазонной автоматической коробкой передач, полным приводом и 2-ступенчатой «раздаткой».
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