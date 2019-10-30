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30 октября 2019, 17:49

Объявлены цены на полноприводные фургоны Peugeot и Citroen

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Российский офис PSA Group определился с ценами на полноприводные версии грузовых фургонов и пассажирских микроавтобусов Peugeot Traveller и Peugeot Expert, а также Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy. Их сборка стартовала на заводе в Калуге в октябре 2019 года.
Объявлены цены на полноприводные фургоны Peugeot и Citroen

Фото: PSA Groupe

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Стандартные модификации полноприводных Peugeot Traveller Standard и Citroen SpaceTourer оценили в 2 699 900 рублей. Длиннобазные микроавтобусы Peugeot Traveller Long и Citroen SpaceTourer XL будут стоить не менее 2 749 900 рублей. В список штатного оснащения вошел круиз-контроль двухзонный «климат» с дополнительной климатической установкой, противотуманные фары, задние парктроники, система динамической стабилизации, антипробуксовочная система, а также система помощи при старте на подъеме (Hill Assist).

Грузовые фургоны Peugeot Expert L2H1 и Citroen Jumpy L2 стоят минимум 2 149 900 рублей. Их удлиненные версии, Peugeot Expert L2H2 и Citroen Jumpy L3, оценили в 2 199 900 рублей. Штатно автомобили оснащаются круиз-контролем с ограничителем скорости, ГУРом, аудиоподготовкой, а также электронными вспомогательными системами ABS, ESC, ASR и AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий). 

Система полного привода с вискомуфтой, автоматическим контролем тяги, возможностью принудительного отключения и специальными настройками ESC для оптимального распределения крутящего момента между колесами будет доступна для автомобилей длиной L2 (4959 мм) и L3 (5309 мм), оснащенных 2,0-литровым 150-сильным дизельным двигателем и 6-ступенчатой МКПП.

Полноприводные версии начали собирать на калужском заводе PSA Group в октябре 2019 года. Они отличаются увеличенным до 200 мм дорожным просветом (+20 мм) и стальной защитой днища. Все полноприводные автомобили получат стандартную гарантию: фургоны – 2 года без ограничения пробега; пассажирские версии – 3 года или 100 000 километров пробега – в зависимости от того, что наступит раньше.

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Отзывы по теме
Форум Citroen Jumpy
Помогите хочу поменять чехлы Citroen Jumper 2000 г.в. 2,8D. Не могу снять подголовники водительского сидения.
dmitrii
В Калуге стартовал выпуск фургонов Citroen и Peugeot
Очень хорошие машинки, в качестве развозного городского грузовика незаменимы. Вот только цена, на мой взгляд высоковата и никак не могу отделаться от стереотипа, что все французские машины у нас быстро ржавеют. Возможно, если они родом из Калуги, а не из под Парижа, ситуация изменится?
Дмитрий
Тест-драйв Citroen Space Tourer: французская романтика
Главное, чтобы не сгнил раньше времени
Михаил
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Объявлены цены на полноприводные фургоны Peugeot и Citroen
{{material_127627}}Стандартные модификации полноприводных Peugeot Traveller Standard и Citroen SpaceTourer оценили в 2 699 900 рублей. Длиннобазные микроавтобусы Peugeot Traveller Long и Citroen SpaceTourer XL будут стоить не менее 2 749 900 рублей. В список штатного оснащения вошел круиз-контроль двухзонный «климат» с дополнительной климатической установкой, противотуманные фары, задние парктроники, система динамической стабилизации, антипробуксовочная система, а также система помощи при старте на подъеме (Hill Assist).Грузовые фургоны Peugeot Expert L2H1 и Citroen Jumpy L2 стоят минимум 2 149 900 рублей. Их удлиненные версии, Peugeot Expert L2H2 и Citroen Jumpy L3, оценили в 2 199 900 рублей. Штатно автомобили оснащаются круиз-контролем с ограничителем скорости, ГУРом, аудиоподготовкой, а также электронными вспомогательными системами ABS, ESC, ASR и AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий). Система полного привода с вискомуфтой, автоматическим контролем тяги, возможностью принудительного отключения и специальными настройками ESC для оптимального распределения крутящего момента между колесами будет доступна для автомобилей длиной L2 (4959 мм) и L3 (5309 мм), оснащенных 2,0-литровым 150-сильным дизельным двигателем и 6-ступенчатой МКПП.Полноприводные версии начали собирать на калужском заводе PSA Group в октябре 2019 года. Они отличаются увеличенным до 200 мм дорожным просветом (+20 мм) и стальной защитой днища. Все полноприводные автомобили получат стандартную гарантию: фургоны – 2 года без ограничения пробега; пассажирские версии – 3 года или 100 000 километров пробега – в зависимости от того, что наступит раньше.
2019-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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