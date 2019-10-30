30 октября 2019, 17:49
Объявлены цены на полноприводные фургоны Peugeot и Citroen
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Российский офис PSA Group определился с ценами на полноприводные версии грузовых фургонов и пассажирских микроавтобусов Peugeot Traveller и Peugeot Expert, а также Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy. Их сборка стартовала на заводе в Калуге в октябре 2019 года.
Фото: PSA Groupe
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Грузовые фургоны Peugeot Expert L2H1 и Citroen Jumpy L2 стоят минимум 2 149 900 рублей. Их удлиненные версии, Peugeot Expert L2H2 и Citroen Jumpy L3, оценили в 2 199 900 рублей. Штатно автомобили оснащаются круиз-контролем с ограничителем скорости, ГУРом, аудиоподготовкой, а также электронными вспомогательными системами ABS, ESC, ASR и AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий).
Система полного привода с вискомуфтой, автоматическим контролем тяги, возможностью принудительного отключения и специальными настройками ESC для оптимального распределения крутящего момента между колесами будет доступна для автомобилей длиной L2 (4959 мм) и L3 (5309 мм), оснащенных 2,0-литровым 150-сильным дизельным двигателем и 6-ступенчатой МКПП.
Полноприводные версии начали собирать на калужском заводе PSA Group в октябре 2019 года. Они отличаются увеличенным до 200 мм дорожным просветом (+20 мм) и стальной защитой днища. Все полноприводные автомобили получат стандартную гарантию: фургоны – 2 года без ограничения пробега; пассажирские версии – 3 года или 100 000 километров пробега – в зависимости от того, что наступит раньше.
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Комментарии пользователей
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Помогите хочу поменять чехлы Citroen Jumper 2000 г.в. 2,8D. Не могу снять подголовники водительского сидения.
Очень хорошие машинки, в качестве развозного городского грузовика незаменимы. Вот только цена, на мой взгляд высоковата и никак не могу отделаться от стереотипа, что все французские машины у нас быстро ржавеют. Возможно, если они родом из Калуги, а не из под Парижа, ситуация изменится?
Главное, чтобы не сгнил раньше времени
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