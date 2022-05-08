Объявлены цены на «жужжащий» однообъемник Volkswagen ID. Buzz (они кусаются)

Коммерческий вариант Buzz Cargo окажется более доступным - от 45 740 евро («нетто») и 54 430 евро – в окончательной стоимости. Запуск на рынок версии Cargo запланирован на май-месяц.

Получается, что при таких ценах легковая версия ID. Buzz будет значительно выше ID.4, и это при сопоставимой комбинации аккумулятора и привода. Последний, напомним, продается по цене около 45 000 евро.

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Пассажирский Volkswagen ID. Buzz – автомобиль строго 5-местный. Объем багажного отделения составляет 1211 литров (до уровня стекол). Со сложенным задним диваном он вырастает до 2205 литров. Пассажиры второго ряда имеют возможность заказать откидные столики.

Электрический однообъемник построен на фирменной платформе MEB. Пока что доступна единственная модификация с задним приводом и электромотором на 204 л.с. и 310 Нм. Тяговая батарея пока тоже одна — емкостью 77 кВт/ч. Дальность хода составляет порядка 400—450 км, максимальная скорость — 145 км/ч.

«Грузовик» ID. Buzz Cargo имеет те же габариты, что и «легковой» аналог, при этом грузовой отсек имеет объем 3,9 куб. метра, на его полу можно разместить 2 европалеты. Если доплатить, кабина станет 3-местной.

В будущем автопроизводитель намерен предложить полноприводные версии, длиннобазные варианты, машину с 3-рядным салоном и аккумуляторной батареей емкостью 111 кВт/ч.

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