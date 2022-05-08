Объявлены цены на «жужжащий» однообъемник Volkswagen ID. Buzz (они кусаются)
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Коммерческий вариант Buzz Cargo окажется более доступным - от 45 740 евро («нетто») и 54 430 евро – в окончательной стоимости. Запуск на рынок версии Cargo запланирован на май-месяц.
Получается, что при таких ценах легковая версия ID. Buzz будет значительно выше ID.4, и это при сопоставимой комбинации аккумулятора и привода. Последний, напомним, продается по цене около 45 000 евро.
Электрический однообъемник построен на фирменной платформе MEB. Пока что доступна единственная модификация с задним приводом и электромотором на 204 л.с. и 310 Нм. Тяговая батарея пока тоже одна — емкостью 77 кВт/ч. Дальность хода составляет порядка 400—450 км, максимальная скорость — 145 км/ч.
«Грузовик» ID. Buzz Cargo имеет те же габариты, что и «легковой» аналог, при этом грузовой отсек имеет объем 3,9 куб. метра, на его полу можно разместить 2 европалеты. Если доплатить, кабина станет 3-местной.
В будущем автопроизводитель намерен предложить полноприводные версии, длиннобазные варианты, машину с 3-рядным салоном и аккумуляторной батареей емкостью 111 кВт/ч.
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