Объявлены финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года 2023»
В номинации «Лучший электрокар» борьбу продолжат BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV и Lucid Air.
В номинации «Лучший автомобиль премиум-класса» на победу претендуют BMW 7-Series/i7, Genesis G90, Land Rover Range Rover, Land Rover Range Rover Sport и Lucid Air.
Из номинации «Лучший спорткар» исключили Honda Civic Type R и Mercedes-AMG SL. Здесь осталось 5 претендентов: BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS и Toyota GR Corolla.
За победу в самой малочисленной номинации «Лучший городской автомобиль» поборются лишь три модели: Citroen C3, китайский ORA Funky Cat/Haomao и Volkswagen Taigo/Nivus.
В номинации «Лучший дизайн» победителя предстоит выбирать из Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 6, Land Rover Range Rover, Lucid Air и Nissan Z.
Наконец, пять человек будут бороться за звание «Человека года» в мировом автопроме. Среди них президент BYD Ван Чуанфу, инженер-исследователь BMW доктор Стелла Кларк и гуру дизайна Hyundai Санг Юп Ли, а также генеральный директор Lucid Питер Роулинсон и главный инженер Toyota GR Corolla Наоюки Сакамото.
Тройку финалистов в шести категориях объявят в следующем месяце, а имена победителей и обладателя Гран-при 2023 года назовут 5 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. В прошлом году победа досталась корейскому электрическому кроссоверу Hyundai Ioniq 5.
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Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
-
06.12.2022, 23:03
Взгляните, как новенькие ВMW X1 резвятся в снегу на тестах в Австрии (видео)
Компания BMW опубликовала видео с ходовых испытаний гибридных кроссоверов ВMW X1 и чистого электрокара BMW iX1, чтобы продемонстрировать возможности системы полного привода xDrive.Читать далее
-
25.11.2022, 08:06
Объявлены финалисты премии «Автомобиль года 2023»
Жюри европейской премии «Автомобиль года» назвало имена семи финалистов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе. Имя победителя узнаем уже в середине января.Читать далее
-
31.10.2022, 17:56
Mercedes рассматривает возможность выпуска среднеразмерного электро-седана в 2024 году
Компания Mercedes-Benz планирует создать аналог C-класса длиной 4,7 метра в качестве первой электрической модели в сегменте «Entry Luxury». С точки зрения технологии, среднеразмерный седан будет отличаться от нынешних электромобилей EQS и EQE.Читать далее
-
18.10.2022, 12:44
По мнению итальянцев, слабостью Stellantis является отсутствие «роскоши». Что имеется ввиду?
Несмотря на чистую прибыль в размере 8 млрд евро в первом полугодии 2022 года и операционную маржу в 14%, транснациональной корпорации Stellantis явно не хватает роскоши.Читать далее
-
09.02.2023, 09:05
До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей
Россия укрепляет торговые отношения с Ираном. Сразу два крупных автопроизводителя заинтересованы в экспорте машин в нашу страны. Российский посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал о ближайших планах.Читать далее
-
09.02.2023, 08:44
Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
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