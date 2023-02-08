Объявлены финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года 2023»

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Общий список претендентов на титул Лучшего автомобиля в мире сократили до 10 моделей, плюс определили финалистов по каждой из четырех дополнительных номинаций: «Лучший спортивный автомобиль», «Лучший автомобиль премиум-класса», «Лучший городской автомобиль», «Лучший электрокар», «Лучший дизайн» и «Человек года». На Гран-при 2023 года претендуют (в алфавитном порядке): Alfa Romeo Tonale, BMW 2-Series Coupe, BMW X1/iX1, Honda HR-V/ZR-V, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro, Mazda CX-60, Mercedes C-Class, Nissan Ariya и Nissan Z.

В номинации «Лучший электрокар» борьбу продолжат BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV и Lucid Air.

В номинации «Лучший автомобиль премиум-класса» на победу претендуют BMW 7-Series/i7, Genesis G90, Land Rover Range Rover, Land Rover Range Rover Sport и Lucid Air.

Из номинации «Лучший спорткар» исключили Honda Civic Type R и Mercedes-AMG SL. Здесь осталось 5 претендентов: BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS и Toyota GR Corolla.

За победу в самой малочисленной номинации «Лучший городской автомобиль» поборются лишь три модели: Citroen C3, китайский ORA Funky Cat/Haomao и Volkswagen Taigo/Nivus.

В номинации «Лучший дизайн» победителя предстоит выбирать из Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 6, Land Rover Range Rover, Lucid Air и Nissan Z.

Наконец, пять человек будут бороться за звание «Человека года» в мировом автопроме. Среди них президент BYD Ван Чуанфу, инженер-исследователь BMW доктор Стелла Кларк и гуру дизайна Hyundai Санг Юп Ли, а также генеральный директор Lucid Питер Роулинсон и главный инженер Toyota GR Corolla Наоюки Сакамото.

Тройку финалистов в шести категориях объявят в следующем месяце, а имена победителей и обладателя Гран-при 2023 года назовут 5 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. В прошлом году победа досталась корейскому электрическому кроссоверу Hyundai Ioniq 5.

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