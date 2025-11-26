Li Auto в России: почему официальные машины дороже и в чем их главное преимущество

26 ноября 2025, 07:59
Объявлены официальные цены на кроссоверы Li Auto в России
В России стартуют продажи Li Auto. Названы официальные цены на кроссоверы. Покупателям обещают полную гарантию. Но есть один важный нюанс. Узнайте все подробности первыми.
Официальный дистрибьютор китайской марки Li Auto в России, компания Sinomach Auto, озвучила стоимость трех гибридных кроссоверов. Модели L6, L7 и L9 будут предложены российским клиентам в пяти различных комплектациях, а стартовая цена составит 6 890 000 рублей. Представители компании подчеркивают, что покупка автомобиля по официальным каналам дает доступ к полному пакету сервисных услуг и заводской поддержке, чего лишены владельцы машин, ввезенных по схемам параллельного импорта.
Для таких «серых» автомобилей гарантийные обязательства производителя не действуют, а значит, любое обслуживание и ремонт лягут на плечи собственника. Кроме того, многие продвинутые цифровые сервисы Li Auto на неофициальных машинах могут работать некорректно или требовать дополнительной платы за активацию.
Младшая модель в линейке, гибридный кроссовер Li Auto L6, появится в дилерских центрах в двух исполнениях - Pro и Max. За них попросят 6 890 000 и 7 190 000 рублей соответственно. Габариты автомобиля составляют 4925 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1735 мм в высоту, а колесная база достигает 2920 мм. В смешанном режиме кроссовер способен преодолеть до 1160 километров на одной заправке и зарядке по циклу WLTC.
Среднеразмерный Li Auto L7 также будет доступен в двух вариантах: Pro за 7 690 000 рублей и Ultra за 8 390 000 рублей. Этот автомобиль крупнее: 5050 х 1995 х 1750 мм при колесной базе 3005 мм. Его автономность в гибридном режиме заявлена на уровне 1185 км.
Флагманский Li Auto L9 будет продаваться в единственной максимальной комплектации Ultra. Цена на него установлена на отметке 9 490 000 рублей. Размеры флагмана впечатляют: 5218 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1800 мм в высоту при базе в 3105 мм. Запас хода этой модели достигает 1176 километров.
Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», еще в мае 2025 года Sinomach анонсировала предварительные цены, которые были заметно ниже - почти на миллион рублей. Нынешнее подорожание объясняется переходом на полностью прозрачную схему продаж. Она исключает серые варианты с оформлением на физических лиц и включает НДС, что открывает возможность покупки автомобилей корпоративными клиентами и гарантирует отсутствие проблем при постановке на учет в ГИБДД.
Ключевым преимуществом официальных машин станет полноценная гарантия. На сам автомобиль она составит 3 года или 100 000 км пробега, на тяговую батарею и компоненты электропривода - 8 лет или 160 000 км, а на кузов от сквозной коррозии - 6 лет или 100 000 км.
Все сертифицированные для России автомобили получат слот для российской SIM-карты, стоимость которой уже включена в цену. Это позволит пользоваться всеми «умными» функциями и выходить в интернет. Владелец получит так называемый «мастер-аккаунт», который открывает полный доступ к управлению автомобилем через мобильное приложение. Также для официальных кроссоверов будут регулярно приходить обновления программного обеспечения «по воздуху» (OTA), улучшающие их работу. Старт продаж ожидается в самое ближайшее время.
