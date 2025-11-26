Li Auto в России: почему официальные машины дороже и в чем их главное преимущество

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 ноября 2025, 07:59

Объявлены официальные цены на кроссоверы Li Auto в России

Объявлены официальные цены на кроссоверы Li Auto в России

Li Auto в России: почему официальные машины дороже и в чем их главное преимущество

Объявлены официальные цены на кроссоверы Li Auto в России

В России стартуют продажи Li Auto. Названы официальные цены на кроссоверы. Покупателям обещают полную гарантию. Но есть один важный нюанс. Узнайте все подробности первыми.

В России стартуют продажи Li Auto. Названы официальные цены на кроссоверы. Покупателям обещают полную гарантию. Но есть один важный нюанс. Узнайте все подробности первыми.

Официальный дистрибьютор китайской марки Li Auto в России, компания Sinomach Auto, озвучила стоимость трех гибридных кроссоверов. Модели L6, L7 и L9 будут предложены российским клиентам в пяти различных комплектациях, а стартовая цена составит 6 890 000 рублей. Представители компании подчеркивают, что покупка автомобиля по официальным каналам дает доступ к полному пакету сервисных услуг и заводской поддержке, чего лишены владельцы машин, ввезенных по схемам параллельного импорта.

Для таких «серых» автомобилей гарантийные обязательства производителя не действуют, а значит, любое обслуживание и ремонт лягут на плечи собственника. Кроме того, многие продвинутые цифровые сервисы Li Auto на неофициальных машинах могут работать некорректно или требовать дополнительной платы за активацию.

Младшая модель в линейке, гибридный кроссовер Li Auto L6, появится в дилерских центрах в двух исполнениях - Pro и Max. За них попросят 6 890 000 и 7 190 000 рублей соответственно. Габариты автомобиля составляют 4925 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1735 мм в высоту, а колесная база достигает 2920 мм. В смешанном режиме кроссовер способен преодолеть до 1160 километров на одной заправке и зарядке по циклу WLTC.

Среднеразмерный Li Auto L7 также будет доступен в двух вариантах: Pro за 7 690 000 рублей и Ultra за 8 390 000 рублей. Этот автомобиль крупнее: 5050 х 1995 х 1750 мм при колесной базе 3005 мм. Его автономность в гибридном режиме заявлена на уровне 1185 км.

Флагманский Li Auto L9 будет продаваться в единственной максимальной комплектации Ultra. Цена на него установлена на отметке 9 490 000 рублей. Размеры флагмана впечатляют: 5218 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1800 мм в высоту при базе в 3105 мм. Запас хода этой модели достигает 1176 километров.

Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», еще в мае 2025 года Sinomach анонсировала предварительные цены, которые были заметно ниже - почти на миллион рублей. Нынешнее подорожание объясняется переходом на полностью прозрачную схему продаж. Она исключает серые варианты с оформлением на физических лиц и включает НДС, что открывает возможность покупки автомобилей корпоративными клиентами и гарантирует отсутствие проблем при постановке на учет в ГИБДД.

Ключевым преимуществом официальных машин станет полноценная гарантия. На сам автомобиль она составит 3 года или 100 000 км пробега, на тяговую батарею и компоненты электропривода - 8 лет или 160 000 км, а на кузов от сквозной коррозии - 6 лет или 100 000 км.

Все сертифицированные для России автомобили получат слот для российской SIM-карты, стоимость которой уже включена в цену. Это позволит пользоваться всеми «умными» функциями и выходить в интернет. Владелец получит так называемый «мастер-аккаунт», который открывает полный доступ к управлению автомобилем через мобильное приложение. Также для официальных кроссоверов будут регулярно приходить обновления программного обеспечения «по воздуху» (OTA), улучшающие их работу. Старт продаж ожидается в самое ближайшее время.

Упомянутые марки: LiXiang
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лисян

Похожие материалы Лисян

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Магнитогорск Уссурийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться