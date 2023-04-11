Обязательные медосмотры для таксистов предложили отложить на 3 года

Ранее мы писали Как агрегаторы такси устанавливают цены на поездки: 6 мифов Такси-сервисы определяют стоимость конкретной поездки в зависимости от целого ряда факторов, в том числе спроса ... Читать далее

Организация «Объединение самозанятых России», в которой числится 30 тысяч человек, направила в Минтранс предложение ввести трехлетний мораторий на предрейсовые и послерейсовые медосмотры таксистов. Главный аргумент – отсутствие в достаточном количестве пунктов медицинского осмотра в областных центрах, а также отсутствие учреждений, которые бы работали круглосуточно, пишут «Известия» . Введенные в конце 2022 года дистанционные медосмотры – мало кому понятная процедура. За три года необходимую инфраструктуру можно было бы создать, в противном случае с 1 сентября отрасль просто встанет, уверен глава организации Игорь Жмакин.

С другой стороны, глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что специальная инфраструктура для исполнения закона не требуется. Таксопаркам необходимо закупить медицинское оборудование, которое позволяет производить дистанционные осмотры, а самозанятые водители могут прикрепиться к организации, предлагающей такие услуги.

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