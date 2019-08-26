26 августа 2019, 17:38
Обычному Lada Xray вариатор не положен
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Фото: АвтоВАЗ
Продажи вседорожной версии хэтчбека Lada Xray Cross с бесступенчатой коробкой передач стартовали месяц назад. В обозримом будущем на рынок выйдет «вариаторная» версия Lada Vesta. А вот на обычные Lada Xray такую трансмиссию ставить не планируют.
Фото: АвтоВАЗ
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По словам руководителя проекта Lada Xray Олега Груненкова, в семействе Xray бесступенчатая автоматическая коробка передач будет доступна исключительно для хэтчбеков с приставкой «Cross», сообщает портал LadaVesta.Net. На обычные версии такую трансмиссию ставить не планируют.
Официальные представители АвтоВАЗа упорно продолжают избегать слова «вариатор», называя новую коробку передач просто автоматической. Ее отличительная особенность - в 2-ступенчатом редукторе с гидротрансформатором, который помогает клиноременной передаче. Конструктивно агрегат представляет собой гибрид МКПП с классическим «автоматом». Автомобиль с такой трансмиссией разгоняется более плавно и динамично, а двигатель работает тише и экономичнее. Следующей моделью АвтоВАЗа, которая получит новую автоматическую коробку станет Vesta. На днях исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек заявил, что выход такой «Весты» состоится уже в ближайшие месяцы.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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