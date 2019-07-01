Обжалование штрафов за нарушение ПДД должно быть в электронном формате
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Сегодня заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Ярослав Нилов получил ответ Министерства юстиции РФ и прокомментировал его.
Депутаты указали на то, что ими был разработан и внесен проект федерального закона, который предусматривает заявителям возможность подачи жалобы двумя способами – не только на бумажном носителе, но и в форме электронного документа.
Правительство РФ отреагировало на предложенный законопроект и высказало несколько замечаний к редакции текста. Однако авторы обращения обратили внимание чиновников на актуальность своей инициативы и даже предложили Дмитрию Медведеву не отвергать концепцию законопроекта. По их словам, лучшее, что может сделать премьер, это поручить доработку текста правительственной редакции для последующего рассмотрения в Госдуме.
Как мы сказали в начале, представители Минюста сегодня озвучили свой ответ. В нем говорится буквально следующее: «Внесение предлагаемых законопроектом изменений требует комплексного подхода, обеспечивающего установление единых требований к использованию электронных форм взаимодействия участников производства по делам об административных правонарушениях».
Попутно Минюст сообщил о разработке собственного проекта соответствующего федерального закона, которым, в частности, предлагается предусмотреть возможность подачи жалобы на постановление об административном правонарушении в суд, в орган, должностному лицу, в том числе в форме электронного документа.
Диалог, как видим, об одном и том же. При этом на данный момент указанный проект федерального закона, концептуально повторяющий идею депутатов вышеозначенной фракции ГД, проходит процедуру межведомственного согласования.
Будут новости – проинформируем…
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