1 июля 2019, 19:20

Обжалование штрафов за нарушение ПДД должно быть в электронном формате

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Некоторое время назад представили фракции ЛДПР отправили запрос на имя премьер-министра Дмитрия Медведева относительно совершенствования порядка обжалования штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
Обжалование штрафов за нарушение ПДД должно быть в электронном формате

Сегодня заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Ярослав Нилов получил ответ Министерства юстиции РФ и прокомментировал его.

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Напомним: обращаясь к председателю Правительства РФ, авторы обращения указывали на несовершенство существующей системы обжалования. В письме говорилось следующее: «На сегодняшний день порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении предусматривает, согласно главе 30 КоАП РФ, прием к рассмотрению жалобы исключительно на бумажном носителе. Это, в свою очередь, наряду с отсутствием четко установленного для всех компетентных органов порядка направления жалобы, создает очевидные неудобства для заявителей».

Депутаты указали на то, что ими был разработан и внесен проект федерального закона, который предусматривает заявителям возможность подачи жалобы двумя способами – не только на бумажном носителе, но и в форме электронного документа.

Правительство РФ отреагировало на предложенный законопроект и высказало несколько замечаний к редакции текста. Однако авторы обращения обратили внимание чиновников на актуальность своей инициативы и даже предложили Дмитрию Медведеву не отвергать концепцию законопроекта. По их словам, лучшее, что может сделать премьер, это поручить доработку текста правительственной редакции для последующего рассмотрения в Госдуме.

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«Мы убеждены, что перевод процесса обжалования постановления по делу об административных правонарушениях в формат электронного документооборота можно расценить как конструктивны и своевременный шаг, учитывающий как общественный запрос, так и тенденции к современным формам хозяйствования», - говорится в сообщение представителей либерально-демократической партии.

Как мы сказали в начале, представители Минюста сегодня озвучили свой ответ. В нем говорится буквально следующее: «Внесение предлагаемых законопроектом изменений требует комплексного подхода, обеспечивающего установление единых требований к использованию электронных форм взаимодействия участников производства по делам об административных правонарушениях».

Попутно Минюст сообщил о разработке собственного проекта соответствующего федерального закона, которым, в частности, предлагается предусмотреть возможность подачи жалобы на постановление об административном правонарушении в суд, в орган, должностному лицу, в том числе в форме электронного документа.

Диалог, как видим, об одном и том же. При этом на данный момент указанный проект федерального закона, концептуально повторяющий идею депутатов вышеозначенной фракции ГД, проходит процедуру межведомственного согласования.

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Обжалование штрафов за нарушение ПДД должно быть в электронном формате
Сегодня заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Ярослав Нилов получил ответ Министерства юстиции РФ и прокомментировал его. {{material_126306}} Напомним: обращаясь к председателю Правительства РФ, авторы обращения указывали на несовершенство существующей системы обжалования. В письме говорилось следующее: «На сегодняшний день порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении предусматривает, согласно главе 30 КоАП РФ, прием к рассмотрению жалобы исключительно на бумажном носителе. Это, в свою очередь, наряду с отсутствием четко установленного для всех компетентных органов порядка направления жалобы, создает очевидные неудобства для заявителей».Депутаты указали на то, что ими был разработан и внесен проект федерального закона, который предусматривает заявителям возможность подачи жалобы двумя способами – не только на бумажном носителе, но и в форме электронного документа.Правительство РФ отреагировало на предложенный законопроект и высказало несколько замечаний к редакции текста. Однако авторы обращения обратили внимание чиновников на актуальность своей инициативы и даже предложили Дмитрию Медведеву не отвергать концепцию законопроекта. По их словам, лучшее, что может сделать премьер, это поручить доработку текста правительственной редакции для последующего рассмотрения в Госдуме.{{material_126717}} «Мы убеждены, что перевод процесса обжалования постановления по делу об административных правонарушениях в формат электронного документооборота можно расценить как конструктивны и своевременный шаг, учитывающий как общественный запрос, так и тенденции к современным формам хозяйствования», - говорится в сообщение представителей либерально-демократической партии.Как мы сказали в начале, представители Минюста сегодня озвучили свой ответ. В нем говорится буквально следующее: «Внесение предлагаемых законопроектом изменений требует комплексного подхода, обеспечивающего установление единых требований к использованию электронных форм взаимодействия участников производства по делам об административных правонарушениях».Попутно Минюст сообщил о разработке собственного проекта соответствующего федерального закона, которым, в частности, предлагается предусмотреть возможность подачи жалобы на постановление об административном правонарушении в суд, в орган, должностному лицу, в том числе в форме электронного документа.Диалог, как видим, об одном и том же. При этом на данный момент указанный проект федерального закона, концептуально повторяющий идею депутатов вышеозначенной фракции ГД, проходит процедуру межведомственного согласования. Будут новости – проинформируем…
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