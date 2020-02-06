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6 февраля 2020, 11:59

Обжаловать штрафы ГИБДД весной можно будет через госуслуги

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В ближайшее время на сайте госуслуг может заработать новый сервис. Водители смогут обжаловать постановление ГИБДД в электронном виде. Соответствующие поправки в КоАП уже поддержал профильный комитет Госдумы. Голосование назначено на февраль.
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Сейчас обжаловать постановление ГИБДД автовладельцы могут, только собственноручно написав соответствующее заявление в бумажном виде. Это долго, хлопотно и неудобно. Новые поправки в КоАП предусматривают возможность подачи жалобы в электронном виде. Комитет Госдумы по госстроительству уже вынес по ним свое положительное заключение. В феврале поправки рассмотрят думские депутаты.

Если корректировки закона одобрят, новый сервис может заработать уже в апреле-мае 2020 года. В Минюсте отдельно подчеркивают, что обжаловать в электронном виде можно будет лишь постановления, вынесенные на основе данных с дорожных камер. Жалобу можно будет направить в ГИБДД или суд. Ответ заявителю придет также через портал в течение 3 дней.

Ряд экспертов, знакомых с ситуацией, выразили опасения, что новый сервис удастся запустить не то что весной, а в 2020 году. Ежегодно автовладельцы обжалуют сотни тысяч штрафов ГИБДД. По мере увеличения количества дорожных камер, пропорционально будет расти и число жалоб на неправомерно вынесенные постановления. По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, «у правительства еще ничего не готово для запуска услуги». Он рассказал журналистам «Коммерсанта», что пока неизвестно, когда будет реализована программно-техническая часть сервиса и срок вступления в силу поправок придется сдвигать на 2021 год.

С другой стороны, в Минкомсвязи заверили, что сложностей возникнуть не должно, в техническом плане все готово к запуску. Тестирование необходимых для работы нового сервиса информационных систем ГИБДД и портала госуслуг началось еще в январе.
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Обжаловать штрафы ГИБДД весной можно будет через госуслуги
{{material_128794}}Сейчас обжаловать постановление ГИБДД автовладельцы могут, только собственноручно написав соответствующее заявление в бумажном виде. Это долго, хлопотно и неудобно. Новые поправки в КоАП предусматривают возможность подачи жалобы в электронном виде. Комитет Госдумы по госстроительству уже вынес по ним свое положительное заключение. В феврале поправки рассмотрят думские депутаты.Если корректировки закона одобрят, новый сервис может заработать уже в апреле-мае 2020 года. В Минюсте отдельно подчеркивают, что обжаловать в электронном виде можно будет лишь постановления, вынесенные на основе данных с дорожных камер. Жалобу можно будет направить в ГИБДД или суд. Ответ заявителю придет также через портал в течение 3 дней.Ряд экспертов, знакомых с ситуацией, выразили опасения, что новый сервис удастся запустить не то что весной, а в 2020 году. Ежегодно автовладельцы обжалуют сотни тысяч штрафов ГИБДД. По мере увеличения количества дорожных камер, пропорционально будет расти и число жалоб на неправомерно вынесенные постановления. По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, «у правительства еще ничего не готово для запуска услуги». Он рассказал журналистам «Коммерсанта», что пока неизвестно, когда будет реализована программно-техническая часть сервиса и срок вступления в силу поправок придется сдвигать на 2021 год.С другой стороны, в Минкомсвязи заверили, что сложностей возникнуть не должно, в техническом плане все готово к запуску. Тестирование необходимых для работы нового сервиса информационных систем ГИБДД и портала госуслуг началось еще в январе.
2020-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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