Обзор Exeed TXL: плюсы и минусы премиум автомобиля
Продажи этого хорошо укомплектованного по современным меркам авто в России стартовали относительно недавно, а автолюбители уже начали его тестирование в реальных дорожных условиях.
Объем двигателя
На CheryExeed TXL устанавливается рядная четвёрка объёмом 1.6 литра. Такой мотор может похвастаться небольшим расходом топлива (7,8 л на 100 км). За счет установленной турбины мощность составляет 186 л.с. и позволяет достигать максимальной скорости 185 км/ч.
18 и 19 дюймовые колеса
В двух комплектациях доступны диски 18 и 19 радиуса. На диски нанесено специальное покрытие, которое сохранит их вид на долгое время.
Система ESP Bosch 9.3
Данную систему разрабатывали совместно с компанией Bosch именно для CheryExeed TXL. За счет работы системы автомобиль имеет отличную маневренность и курсовую устойчивость. Резкие маневры за счёт ESP Bosch 9.3 предотвращают опрокидывание и позволяют удержать автомобиль на дороге.
Коробка передач
Роботизированная 7-ми ступенчатая автоматическая коробка с двумя сцеплениями обеспечивает плавный, но уверенный разгон, позволяет максимально раскрыть мотор и обладает надежностью и безотказностью
Линзовая LED-оптика
Линзованная оптика отлично освещает дорогу, а установка LED ламп позволяет снизить нагрузку на генератор и значительно увеличить срок службы освещения.
Платформа M3X
CheryExeed TXL построен на новой платформе M3X. Платформа разработана совместно с немецкой компанией Benteler. Максимально адаптивна, а её конструкция обеспечивает внедорожнику низкий уровень шума и вибраций, повышенную мощность, значительную экономию топлива и высокий уровень безопасности и надежности.
Приборная панель
Для удобства водителя приборная панель представлена в виде 10.1” дисплея с возможностью персонализации. В авто предустановлена хорошая акустическая система с использованием звукового эффекта Arkamys 3D. И даже есть система по контролю за качеством воздуха – AQS.
Китайская компания представила CheryExeed TXL, который может порадовать не только хорошими ходовыми характеристиками, но и высоким уровнем безопасности и оснащенности. Подтверждением этому служат объемы продаж внедорожника. А нормальных и стоящих альтернатив для обновления и покупки у данного авто на рынке сейчас нет, как, впрочем, и значимых минусов.
Комплектации и технические характеристики
|CHERYEXEED TXL Luxury 1.6 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2020
|Год выпуска, по
|2022
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|186
|Объем двигателя
|1598
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|10.2
|Загородный цикл
|6.4
|Смешанный цикл
|7.8
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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