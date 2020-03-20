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20 марта 2020, 09:37

Обзор летних шин. Что купить весной 2020-го

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Фото Sky Way
Совсем скоро в шиномонтажных мастерских сформируются традиционные очереди из желающих переобуть автомобиль. Каждый год мы напоминаем нашим читателям: чтобы не тратить время зря, запишитесь в «шинку» заранее. Желательно в будний день.

Впрочем, время до шиномонтажного ажиотажа еще есть. По данным Гидрометцентра России, снег и заморозки еще будут навещать города нашей страны. Самое время подумать о том, во что переобувать машину. Производители шин подготовили к летнему сезону 2020 года свои новинки.

Michelin

В новом летнем сезоне компания предлагает автомобилистам шины для всех типов автомобилей – от малого и среднего класса до мощных вседорожников. Модель Primacy 4 предназначена для водителей, эксплуатирующих машину в городских условиях. Новинка прошлого сезона –Pilot Sport 4 SUV, разработанная для кроссоверов и вседорожников, обеспечит высокий уровень характеристик даже на высоких скоростях.

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го

 

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го

 

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го

 

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го

 

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го

 

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го
Обзор летних шин Что купить весной 2020 го
Обзор летних шин Что купить весной 2020 го
Обзор летних шин Что купить весной 2020 го
Обзор летних шин Что купить весной 2020 го
Отличную управляемость на дороге владельцам мощных автомобилей и спорткаров обеспечит высокоскоростная шина Pilot Sport 4S. Премиальным и спортивным версиям серийных автомобилей производитель предлагает спортивную шину Pilot Sport 4. Правда, желающим купить шины Michelin нужно поторопиться: с 1 апреля компания поднимает цены на свою продукцию.

Continental

В нынешнем году в ассортименте производителя покрышек главным действующим лицом сезона лето-2020 стала модель ContiSportContact 6. По заверению инженеров, новый адаптивный гибридный верхний слой брекера обеспечивает максимальную стабильность на высоких скоростях вплоть до 350 км/ч.

Для премиальных машин подойдет шина PremiumContact 6. Максимальные характеристики торможения на влажном покрытии и увеличенная ходимость достигаются за счет безопасных составов резиновой смеси на основе диоксида кремния. Рисунок протектора был разработал специально для спортивного стиля вождения.

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Hankook

Модель Ventus S1 evo3, разработанная для легковых автомобилей, имеет наружные канавки, которые обеспечивают сцепление с мокрой поверхностью и предотвращают возникновение эффекта аквапланирования. Это повышает эффективность работы шины на мокрой дороге и при прохождении поворотов в дождевую погоду, не снижая при этом ее характеристики на сухой поверхности.

Резиновая смесь содержит смолу хвойных деревьев и растительное масло, которые смешаны между собой с использованием современных технологий. Это позволяет повысить прочность смеси и обеспечивает прекрасные характеристики и устойчивость шины на мокрой дороге. Дополнительный слой брекера из арамидных волокон повышает жесткость протектора шины, особенно при ускорении и торможении.

Pirelli

Итальянская марка покрышек в сезоне 2020 года представляет сразу две новинки. Первая из них — CINTURATO P7 для автомобилей премиум-класса. Новый дизайн рисунка протектора и профиль, а также специальный состав резиновой смеси гарантируют отличное сцепление колес с дорогой и контроль над поверхностью.

Шины P ZERO подходят для внедорожников и легковых автомобилей. При создании этой линейки инженеры компании использовали знания, приобретенные в автоспорте, и плоды сотрудничества с ведущими автопроизводителями. Новая технология изготовления покрышки позволяет продолжить движение без снижения давления воздуха даже после прокола посторонним предметом. Охватывает почти 85 % возможных причин потери давления. Кроме того, в модели использована технология, значительно снижающая уровень шума в салоне автомобиля за счет звукопоглощающего материала на внутренней окружной поверхности шины.

Bridgestone

В этом году компания выпустила на российский рынок новую модель спортивных шин премиум класса Potenza Adrenalin RE004. Управляемость на высоких скоростях достигается за счет повышенной жесткости соединенного плечевого блока и широкой дорожки в центральной части протектора. Благодаря применению резиновой смеси, оптимизированной для Adrenalin RE004, достигается более низкое сопротивление качению и повышенная курсовая устойчивость на сухом покрытии.

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го

 

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го

 

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го

 

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го

 

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го

 

Обзор летних шин Что купить весной 2020 го
Обзор летних шин Что купить весной 2020 го
Обзор летних шин Что купить весной 2020 го
Обзор летних шин Что купить весной 2020 го
Обзор летних шин Что купить весной 2020 го

Также в новой модели оптимизировано пятно контакта. Три широкие продольные канавки в центральной части шины обеспечивают хороший отвод воды, что улучшает сопротивление аквапланированию. Наконец, новинка отличается повышенной ударопрочностью за счет усиленной боковины с использованием двойного нейлонового слоя каркаса.

Cordiant

Новинка сезона марки — модель Comfort 2. Устойчивость в поворотах и при перестроении обеспечивает внешняя сторона протектора, состоящая из крупных шашек, объединенных общим ребром жесткости. Шина достаточно тихая, поскольку в ней реализована методика оптимизации чередования элементов протектора. Амортизационные свойства обеспечивает более эластичная боковина и новый облегченный материал корда каркаса.

Система отведения воды из центральной части протектора состоит из сплошных ребер и продольных канавок. Это снижает риск аквапланирования, выдавливая воду из пятна контакта и «запирая» ее в канавках.  Дуговые дренажные канавки различной ширины отводят воду из внутренней части протектора, осушают область контакта внешней плечевой зоны с дорогой для лучшего сцепления в поворотах.

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Nokian

Для небольших семейных автомобилей компания разработала модель Hakka Green 2. Специальный слой резиновой смеси амортизирует удары и уменьшает воздействия изъянов дорожного покрытия на автомобиль, позволяя снизить уровень вибрации.

Изогнутая конструкция на шашках протектора направляет и ускоряет поток воды из продольных канавок в поперечные. Новая резиновая смесь протектора остается стабильной в широком диапазоне температур и выдерживает нагрузки неровных грубых дорог.

Тенденции летних шин в этом году ничем не отличаются от предыдущих: ориентация на вседорожники, а также уменьшение шума и улучшение сцепления колеса с дорогой. Потребители же в этом году больше озадачились показателем износостойкости шины, ведь в кризис многие автолюбители предпочитают пусть и немного переплатить, но получить при этом комплект на несколько лет. Тем более, что из-за экономической ситуации подорожания шин не избежать.


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Отзывы по теме
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Обзор летних шин. Что купить весной 2020-го
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Обзор летних шин. Что купить весной 2020-го
Впрочем, время до шиномонтажного ажиотажа еще есть. По данным Гидрометцентра России, снег и заморозки еще будут навещать города нашей страны. Самое время подумать о том, во что переобувать машину. Производители шин подготовили к летнему сезону 2020 года свои новинки.MichelinВ новом летнем сезоне компания предлагает автомобилистам шины для всех типов автомобилей – от малого и среднего класса до мощных вседорожников. Модель Primacy 4 предназначена для водителей, эксплуатирующих машину в городских условиях. Новинка прошлого сезона –Pilot Sport 4 SUV, разработанная для кроссоверов и вседорожников, обеспечит высокий уровень характеристик даже на высоких скоростях.{{gallery_795}} Отличную управляемость на дороге владельцам мощных автомобилей и спорткаров обеспечит высокоскоростная шина Pilot Sport 4S. Премиальным и спортивным версиям серийных автомобилей производитель предлагает спортивную шину Pilot Sport 4. Правда, желающим купить шины Michelin нужно поторопиться: с 1 апреля компания поднимает цены на свою продукцию.ContinentalВ нынешнем году в ассортименте производителя покрышек главным действующим лицом сезона лето-2020 стала модель ContiSportContact 6. По заверению инженеров, новый адаптивный гибридный верхний слой брекера обеспечивает максимальную стабильность на высоких скоростях вплоть до 350 км/ч.Для премиальных машин подойдет шина PremiumContact 6. Максимальные характеристики торможения на влажном покрытии и увеличенная ходимость достигаются за счет безопасных составов резиновой смеси на основе диоксида кремния. Рисунок протектора был разработал специально для спортивного стиля вождения.{{material_129299}}HankookМодель Ventus S1 evo3, разработанная для легковых автомобилей, имеет наружные канавки, которые обеспечивают сцепление с мокрой поверхностью и предотвращают возникновение эффекта аквапланирования. Это повышает эффективность работы шины на мокрой дороге и при прохождении поворотов в дождевую погоду, не снижая при этом ее характеристики на сухой поверхности.Резиновая смесь содержит смолу хвойных деревьев и растительное масло, которые смешаны между собой с использованием современных технологий. Это позволяет повысить прочность смеси и обеспечивает прекрасные характеристики и устойчивость шины на мокрой дороге. Дополнительный слой брекера из арамидных волокон повышает жесткость протектора шины, особенно при ускорении и торможении.PirelliИтальянская марка покрышек в сезоне 2020 года представляет сразу две новинки. Первая из них — CINTURATO P7 для автомобилей премиум-класса. Новый дизайн рисунка протектора и профиль, а также специальный состав резиновой смеси гарантируют отличное сцепление колес с дорогой и контроль над поверхностью.Шины P ZERO подходят для внедорожников и легковых автомобилей. При создании этой линейки инженеры компании использовали знания, приобретенные в автоспорте, и плоды сотрудничества с ведущими автопроизводителями. Новая технология изготовления покрышки позволяет продолжить движение без снижения давления воздуха даже после прокола посторонним предметом. Охватывает почти 85 % возможных причин потери давления. Кроме того, в модели использована технология, значительно снижающая уровень шума в салоне автомобиля за счет звукопоглощающего материала на внутренней окружной поверхности шины.BridgestoneВ этом году компания выпустила на российский рынок новую модель спортивных шин премиум класса Potenza Adrenalin RE004. Управляемость на высоких скоростях достигается за счет повышенной жесткости соединенного плечевого блока и широкой дорожки в центральной части протектора. Благодаря применению резиновой смеси, оптимизированной для Adrenalin RE004, достигается более низкое сопротивление качению и повышенная курсовая устойчивость на сухом покрытии. {{gallery_82}}Также в новой модели оптимизировано пятно контакта. Три широкие продольные канавки в центральной части шины обеспечивают хороший отвод воды, что улучшает сопротивление аквапланированию. Наконец, новинка отличается повышенной ударопрочностью за счет усиленной боковины с использованием двойного нейлонового слоя каркаса.CordiantНовинка сезона марки — модель Comfort 2. Устойчивость в поворотах и при перестроении обеспечивает внешняя сторона протектора, состоящая из крупных шашек, объединенных общим ребром жесткости. Шина достаточно тихая, поскольку в ней реализована методика оптимизации чередования элементов протектора. Амортизационные свойства обеспечивает более эластичная боковина и новый облегченный материал корда каркаса.Система отведения воды из центральной части протектора состоит из сплошных ребер и продольных канавок. Это снижает риск аквапланирования, выдавливая воду из пятна контакта и «запирая» ее в канавках.  Дуговые дренажные канавки различной ширины отводят воду из внутренней части протектора, осушают область контакта внешней плечевой зоны с дорогой для лучшего сцепления в поворотах.{{material_127207}}NokianДля небольших семейных автомобилей компания разработала модель Hakka Green 2. Специальный слой резиновой смеси амортизирует удары и уменьшает воздействия изъянов дорожного покрытия на автомобиль, позволяя снизить уровень вибрации.Изогнутая конструкция на шашках протектора направляет и ускоряет поток воды из продольных канавок в поперечные. Новая резиновая смесь протектора остается стабильной в широком диапазоне температур и выдерживает нагрузки неровных грубых дорог.Тенденции летних шин в этом году ничем не отличаются от предыдущих: ориентация на вседорожники, а также уменьшение шума и улучшение сцепления колеса с дорогой. Потребители же в этом году больше озадачились показателем износостойкости шины, ведь в кризис многие автолюбители предпочитают пусть и немного переплатить, но получить при этом комплект на несколько лет. Тем более, что из-за экономической ситуации подорожания шин не избежать.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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