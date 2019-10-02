Обзор нового УАЗ Патриот Автомат
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Информация о скором появлении УАЗ Патриот Автомат 2020 была воспринята поклонниками отечественного автопрома с восторгом.
Сначала ожидается выпуск лимитированной серии в количестве 300 машин, после чего большая часть опций появится и на обычных «Патриотах» нового выпуска. Прежде всего, это касается коробки и технических улучшений. Что касается колесных дисков и цвета кузова, то по этим вопросам решение пока не принято.
АКПП 6L50 с гидротрансформатором
На авто лимитированной серии Edition1 поставят АКПП 6L50 с гидротрансформатором. Коробка создана специалистами General Motors и выпускается на предприятии бельгийской фирмы Punch Powertrain, расположенном во французском Страсбурге. Это надежный и хорошо зарекомендовавший себя агрегат. Единственное «но» — заверения производителей, что в АКПП нового УАЗ Патриот не требуется заливать масла. В любом случае, эксперты считают, что будет не лишним обновлять трансмиссионную жидкость через каждые 80 тысяч км пробега.
Особенности новой АКПП
Если быть объективным, АКПП 6L50 уже устарела, так как не соответствует европейским и американским строго-экологичным меркам, и BMW и Cadillac давно уже перешли на трансмиссии с большим количеством ступеней. Однако ее продолжают выпускать для вторичного рынка и комплектации части моделей Tata (Индия).
Такие детали АКПП, как селекторный рычаг, масляный радиатор, тросы привода и блок электроники производятся в Южной Корее. В Китае изготовляется только салонный рычаг переключения, хотя его внешний вид разрабатывался на УАЗ.
Для использования на «патриоте» АКПП 6L50 с гидротрансформатором на авто была установлена новая панель переднего пола. Кроме того, изменили длину карданных валов, удлинив передний и укоротив задний.
Изменения коснулись и системы охлаждения. В новой версии подача охлаждающей жидкости оказалась перенесенной от блока цилиндров к головке блока. Была увеличена и производительность отопителя салона. В ногах водителя максимальная температура воздуха может подниматься на 5 градусов выше, чем ранее, а стекло лобовое стало размораживаться быстрее на 20–30%. Все это достаточно для Патриота, так как у автомобиля большой салон, который в российских климатических условиях нуждается в хорошем обогреве.
Тест-драйвы показывают, что агрегаты трансмиссии настроены так, что при езде не наблюдается ударов при трогании внедорожника с места, резком наборе скорости или переключении передач.
Расход топлива почти на 2 л меньше, чем «механическом» Патриоте.
Интерьер автомобиля
У УАЗ Патриот Автомат отличная мультимедийная система с быстро откликающимся тачскрином. Информация о состоянии коробки высвечивается на экране центральной консоли.
В салоне поменялись также передние кресла. Они стали более широкими и комфортными. У них появилась развитая боковая поддержка. Тест-драйвы показали и лучшую звукоизоляцию внутри салона.
Экстерьер
Спереди российского внедорожника находится открытая решетка радиатора. По желанию покупателя она может иметь хромированную либо черную окантовку. Ее заметные детали — сетчатая вставка и фирменная эмблема, расположенная по центру. У авто осталась прежняя оптика. Однако в нижней части ей добавили новизны с помощью светодиодных ходовых огней.
Тест-драйв
Как показывают первые тест-драйвы, водить новый УАЗ Патриот автомат намного приятнее, чем его старшего механического брата. Разница в комфорте вождения просто космическая, потому авто, скорее всего, будут выбирать и девушки.
Обгоны на Патриот Автомат прогнозируемы, если, водитель приноровиться учитывать существенную инертность автомобиля. При этом придется свыкнуться с его громким «рыком». Хотя шума от «автомата» заметно меньше, чем от «механики».
Ручной режим управления автомобилем достаточно своеобразен. Вы не будете наблюдать задержек при переключениях вниз. Однако при передаче вверх разница с автоматическим режимом будет практически незаметной. При этом производитель предусмотрел защиту от перекрутки, установив ограничитель оборотов.
Минусы
Несмотря на все нововведения, «Патриот» многие считают «машиной из 1980-х», которая продолжает оставаться громоздкой, некомфортабельной и абсолютно небезопасной по стандартам Euro NCAP. Последнее особенно проявляется при скоростях свыше 90 км/ч, когда авто начинает сильно крениться.
Как бы то ни было, АКПП 6L50 успешно эксплуатируется уже более 13 лет, у нее недорогие запчасти и обслуживание. Таким образом, на данный момент «Патриот» не имеет конкурентов в своем сегменте из-за невероятно низкой стоимости для полноразмерного рамного внедорожника с коробкой-«автоматом».
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