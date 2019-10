Обзор зимних шин сезона 19/20. Что купить?

Традиционно на выбор представлены модели шипованной резины и фрикционной, называемой в народе «липучкой». Как говорят некоторые производители шин, спрос на нешипованные колеса растет, особенно среди жителей мегаполисов. Тем не менее, по-прежнему львиная доля шинного рынка принадлежит шипам.{{gallery_153}}MichelinВ зимнем сезоне 2019-2020 французская марка предлагает новые шипованные шины X-Ice North 4 и X-Ice North 4 для вседорожников. Первая из списка считается лидером в своем классе в торможении и управляемости на льду. Подходят такие колеса для заснеженных дорог, покрытых льдом, а также укатанным или подтаявшим снегом. Модель доступна в 29 типоразмерах от 17 до 22 дюйма.Водителям легковых автомобилей и небольших кроссоверов, эксплуатация которых проходит преимущественно в городских условиях, компания предлагает фрикционную шину X-Ice 3. Для мягких зимних климатических условий центральных регионов европейского континента разработала нешипованная шина «альпийской» гаммы – Alpin 6. Новинка, по заверениям производителя, обеспечивает безопасное вождение с октября по апрель. Представлена в 24 размерах с посадочными диаметрами от 15 до 17 дюймов.PirelliИтальянский производитель покрышек в этом сезоне предлагает новинку шипованных зимних шин ICE ZERO 2. Модель разработала для премиальных автомобилей, в том числе вседорожников. Разработчикам удалось добиться максимальной эффективности каждого отдельного шипа за счет уменьшенного размера и новой схеме расположения шипов. Кроме того, были улучшены показатели сцепления и торможения на снегу, в том числе на глубоком. Также за счет нового расположения шипов снижен уровень шума до значений близких к шумности нешипованных колес.Использование 3D ламелей в блоках плечевой зоны шины позволили улучшить характеристики и на сухой дороге, а за счет V-образных каналов – «ускорителей» отвода воды – повышено сцепление на мокром асфальте. Линейка новых шин представлена в размерном ряде 16-22 дюйма, доступна в версии ICE ZERO 2 для седанов, в том числе спортивных, и в версии SCORPION ICE ZERO 2 для внедорожников и кроссоверов.NokianВ грядущем зимнем сезоне водители легких грузовиков, полноприводных внедорожников и пикапов смогут выбрать новинку Hakkapeliitta LT3. От своих предшественниц шина отличается особенными стальными шипами. Как говорят в компании, таких больше не делает никто. Шипы из нержавеющей стали обладают коррозионной стойкостью, продлевая срок эксплуатации шин на посыпанных солью дорогах. Сама конструкция шипов была полностью изменена для эксплуатации в условиях больших нагрузок и суровых зим.{{gallery_629}} Также была увеличена глубина рисунка протектора. Дизайн центральной части рисунка протектора повышает устойчивость и управляемость автомобиля при движении, а конструкция ламелей обеспечивает хорошие тяговые характеристики и сцепление в поворотах. Новый симметричный направленный рисунок протектора имеет более глубокие самоочищающиеся при движении канавки. Hakkapeliitta LT3 представлена в 16 моделях от 16 до 20 дюймов с индексом скорости Q (160 км/ч).BridgestoneВ сезоне зима 19/20 компания предложит покупателям новую премиальную шину BLIZZAK ICE. Основные ее преимущества — низкий уровень шума, повышенная на 22% износостойкость и уменьшенный на 10% тормозной путь на льду. Обновленная конструкция канавок создает дисперсию воздушного потока и уменьшает уровень шума. Уменьшения износа удалось достичь за счет повышения жесткости блоков. {{material_127731}} ContinentalПроизводитель подготовил для владельцев легковых машин и кроссоверов третье поколение шипованной резины IceContact. Покрышки получились тихими, обеспечивают хорошее сцепление колес с ледяной дорогой и управляемость в условиях слякоти.Тело шипа изготовлено из резины, поэтому площадь вступающей в контакт с поверхностью дороги металлической части меньше. В результате разработчикам удалось добиться снижения уровня шума от шипов. Благодаря внешней резиновой оболочке шип адаптируется к поверхности дороги, меньше повреждая покрытие полотна. Модель представлена в размерности 17 дюймов и более. {{gallery_82}}DunlopВ зимнем сезоне Dunlop представляет шипованные шины Grandtrek ICE 03. Форма нового направленного шипа позволила снизить его вес, уменьшив вибрацию шины во время движения. Такое решение наносит меньше вреда дорожному покрытию. При этом разработчик увеличил количество шипов на 60% и распределил их так, что удалось в итоге снизить пиковые скачки шума.{{material_125068}} У многих автомобилистов возникает вопрос, когда же обновлять комплект шин? Срок их службы и пробег зависит от совокупности факторов: стиля вождения, климата, дорожных условий и ухода за шинами. Производители шин акцентируют внимание на том, что важно обращать внимание на индикатор износа, который показывает остаточную глубину протектора. Минимальная допустимая глубина протектора для зимних шин составляет 4 мм. Когда шина стирается до этого показателя, ее необходимо заменить, поскольку она не обеспечивает заявленных производителем ключевых характеристик. После 5 или более лет эксплуатации шины должны тщательно проверяться специалистом не менее одного раза в год. Если шины не были заменены на протяжении 10 лет с даты выпуска, то, все же, рекомендуется обновить комплект. Даже если внешне они выглядят исправно и остаточная глубина протектора выше индикатора износа. Именно поэтому производители покрышек не забывают выводить на рынок свежие модели.

