Leviathan от Oceanco: как суперяхта объединила видеоигры, стекло и научные миссии

30 августа 2026, 11:01
Oceanco представила Leviathan: 111-метровая суперяхта с акцентом на людей и инновации
Oceanco представила Leviathan: 111-метровая суперяхта с акцентом на людей и инновации
Голландская верфь Oceanco спустила на воду Leviathan — 111-метровую дизель-электрическую суперяхту, созданную по индивидуальному заказу. Судно выделяется инновационным дизайном, заботой о команде и возможностью проведения научных экспедиций.
В мире роскошных яхт появилось новое имя, которое уже наделало немало шума — Leviathan. Голландская верфь Oceanco официально спустила на воду свою самую крупную на сегодняшний день суперяхту длиной 111 метров. Этот проект, ранее известный как Y722, стал воплощением не только технических достижений, но и новой философии яхтостроения, где в центре внимания — человек и его потребности.
Leviathan построена по индивидуальному заказу владельца, который, по слухам, связан с индустрией видеоигр и недавно приобрел саму верфь Oceanco. Яхта поражает не только размерами — ширина корпуса составляет 17,8 метра, а водоизмещение приближается к 5 000 регистровых тонн, — но и подходом к организации пространства и эксплуатации.
Строительство Leviathan стартовало еще в 2020 году. С самого начала проект задумывался как ориентированный на людей: в разработке активно участвовали не только дизайнеры и инженеры, но и будущие члены экипажа. Их опыт и пожелания легли в основу решений, направленных на повышение эффективности работы и комфорта команды. Такой подход позволил создать судно, где экипаж не просто обслуживает гостей, а становится частью единой команды, что особенно важно для длительных морских путешествий.
Внешний облик Leviathan разработан специалистами Oceanco, а за архитектуру отвечала компания Lateral Naval Architects. Интерьеры выполнены британским бюро Mark Berryman Design. В отделке яхты отказались от традиционных материалов в пользу современных композитов и стекла: вместо тика и лакированного дерева — износостойкие покрытия, вместо шелковых ковров — натуральная шерсть, а камень используется с матовой обработкой. Это не только облегчает уход, но и снижает нагрузку на экипаж, позволяя им больше времени уделять гостям и эксплуатации судна.
Планировка Leviathan также отличается от привычных стандартов. Вместо строгого разделения зон для гостей и экипажа здесь сделан акцент на общение и командную работу. На борту могут разместиться до 22 гостей в 11 каютах, а экипаж насчитывает до 33 человек. Среди развлечений — просторный пляжный клуб, спа-зона, тренажерный зал, джакузи на палубе, лифт, подводная подсветка и множество лаунж-зон для отдыха.
Однако Leviathan — это не только про роскошь. Яхта способна выполнять научно-исследовательские миссии, что отражает современный тренд на осознанное владение и эксплуатацию суперяхт. Судно может стать платформой для экспедиций, исследований и благотворительных проектов, объединяя комфорт и пользу для общества.
Особое внимание уделено и команде, участвовавшей в создании Leviathan: имена более 2 000 человек, включая членов экипажа, навсегда увековечены на стеклянной панели в главной лестнице яхты. Это символизирует командный дух и уникальный подход к строительству.
В ближайшие недели Leviathan пройдет ходовые испытания, после чего станут известны подробности о ее технических возможностях и характеристиках. Уже сейчас ясно: эта суперяхта задает новые стандарты в индустрии, сочетая передовые технологии, заботу о людях и стремление к большему смыслу, чем просто роскошный отдых на воде.
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