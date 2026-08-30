Leviathan от Oceanco: как суперяхта объединила видеоигры, стекло и научные миссии

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 августа 2026, 11:01

Oceanco представила Leviathan: 111-метровая суперяхта с акцентом на людей и инновации

Oceanco представила Leviathan: 111-метровая суперяхта с акцентом на людей и инновации

Leviathan от Oceanco: как суперяхта объединила видеоигры, стекло и научные миссии

Oceanco представила Leviathan: 111-метровая суперяхта с акцентом на людей и инновации

Голландская верфь Oceanco спустила на воду Leviathan — 111-метровую дизель-электрическую суперяхту, созданную по индивидуальному заказу. Судно выделяется инновационным дизайном, заботой о команде и возможностью проведения научных экспедиций.

Голландская верфь Oceanco спустила на воду Leviathan — 111-метровую дизель-электрическую суперяхту, созданную по индивидуальному заказу. Судно выделяется инновационным дизайном, заботой о команде и возможностью проведения научных экспедиций.

В мире роскошных яхт появилось новое имя, которое уже наделало немало шума — Leviathan. Голландская верфь Oceanco официально спустила на воду свою самую крупную на сегодняшний день суперяхту длиной 111 метров. Этот проект, ранее известный как Y722, стал воплощением не только технических достижений, но и новой философии яхтостроения, где в центре внимания — человек и его потребности.

Leviathan построена по индивидуальному заказу владельца, который, по слухам, связан с индустрией видеоигр и недавно приобрел саму верфь Oceanco. Яхта поражает не только размерами — ширина корпуса составляет 17,8 метра, а водоизмещение приближается к 5 000 регистровых тонн, — но и подходом к организации пространства и эксплуатации.

Строительство Leviathan стартовало еще в 2020 году. С самого начала проект задумывался как ориентированный на людей: в разработке активно участвовали не только дизайнеры и инженеры, но и будущие члены экипажа. Их опыт и пожелания легли в основу решений, направленных на повышение эффективности работы и комфорта команды. Такой подход позволил создать судно, где экипаж не просто обслуживает гостей, а становится частью единой команды, что особенно важно для длительных морских путешествий.

Внешний облик Leviathan разработан специалистами Oceanco, а за архитектуру отвечала компания Lateral Naval Architects. Интерьеры выполнены британским бюро Mark Berryman Design. В отделке яхты отказались от традиционных материалов в пользу современных композитов и стекла: вместо тика и лакированного дерева — износостойкие покрытия, вместо шелковых ковров — натуральная шерсть, а камень используется с матовой обработкой. Это не только облегчает уход, но и снижает нагрузку на экипаж, позволяя им больше времени уделять гостям и эксплуатации судна.

Планировка Leviathan также отличается от привычных стандартов. Вместо строгого разделения зон для гостей и экипажа здесь сделан акцент на общение и командную работу. На борту могут разместиться до 22 гостей в 11 каютах, а экипаж насчитывает до 33 человек. Среди развлечений — просторный пляжный клуб, спа-зона, тренажерный зал, джакузи на палубе, лифт, подводная подсветка и множество лаунж-зон для отдыха.

Однако Leviathan — это не только про роскошь. Яхта способна выполнять научно-исследовательские миссии, что отражает современный тренд на осознанное владение и эксплуатацию суперяхт. Судно может стать платформой для экспедиций, исследований и благотворительных проектов, объединяя комфорт и пользу для общества.

Особое внимание уделено и команде, участвовавшей в создании Leviathan: имена более 2 000 человек, включая членов экипажа, навсегда увековечены на стеклянной панели в главной лестнице яхты. Это символизирует командный дух и уникальный подход к строительству.

В ближайшие недели Leviathan пройдет ходовые испытания, после чего станут известны подробности о ее технических возможностях и характеристиках. Уже сейчас ясно: эта суперяхта задает новые стандарты в индустрии, сочетая передовые технологии, заботу о людях и стремление к большему смыслу, чем просто роскошный отдых на воде.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Пермь Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться