Круизы без компромиссов: Oceania Cruises анонсирует флагмана Sonata Class с рекордным пространством на человека

Oceania Sonata открывает новую эру роскошных круизных лайнеров Sonata Class

Oceania Sonata - первый представитель новой линейки Sonata Class, который обещает задать новые стандарты комфорта и индивидуального сервиса на рынке круизных путешествий. В чем уникальность этого судна и почему его запуск важен для всей индустрии - разбираемся в деталях.

Oceania Sonata - первый представитель новой линейки Sonata Class, который обещает задать новые стандарты комфорта и индивидуального сервиса на рынке круизных путешествий. В чем уникальность этого судна и почему его запуск важен для всей индустрии - разбираемся в деталях.

Oceania Cruises выходит на новый уровень, готовясь к запуску первой модели из совершенно новой линейки Sonata Class. Этот шаг не просто очередное обновление флота - речь идет о попытке задать новые стандарты в сегменте небольших, но ультракомфортных круизных лайнеров, где акцент делается на приватности и индивидуальном подходе, вдохновленном атмосферой частных суперъяхт.

Oceania Sonata - первый из пяти запланированных судов Sonata Class, недавно прошел процедуру спуска на воду на верфи Fincantieri в Маргере (Италия). Сейчас лайнер находится на стадии внутренней отделки, а его официальная премьера намечена на август следующего года. Следующее судно серии, Oceania Arietta, ожидается к 2029 году, а завершить линейку планируется к 2037 году.

Sonata Class - это не просто увеличение размеров: при росте водоизмещения почти на треть по сравнению с Oceania Allura, новый лайнер предложит всего на 90 мест больше. Такой подход позволяет обеспечить больше пространства на каждого гостя, а также расширить общественные зоны и добавить новые форматы комфорта. На борту будет 13 ресторанов, включая два совершенно новых концепта: La Table par Maîtres Cuisiniers de France и Nikkei Kitchen, а также обновленный The Grand Dining Room.

Фото: Oceania Cruises

Особое внимание уделено размещению: треть всех кают - это сьюты, включая четыре Owner’s Suite с двумя ванными комнатами, что ранее не встречалось у бренда. Вводятся и новые категории: Horizon Suites площадью более 55 кв. метров и Penthouse Deluxe Suite с жилым пространством почти 45 кв. метров. Такой выбор ориентирован на взыскательных путешественников, для которых важны не только комфорт, но и приватность.

Интересно, что в рамках программы обновления флота, Oceania Cruises недавно провела масштабную модернизацию своего исследовательского судна Oceania Aurelia (ранее Oceania Nautica), которое вернется на маршруты уже в ноябре 2027 года. Это подтверждает тренд на постоянное повышение стандартов сервиса и обновление технической базы, что становится заметным и в других сегментах транспорта - например, как отмечают эксперты в материале о мини-электробайке IN 10 Pro от Yozma, современные производители все чаще делают ставку на индивидуальные решения и расширение пользовательского опыта (подробнее о тенденциях в транспортной индустрии).

Oceania Sonata проведет свой первый сезон с августа 2027 по апрель 2028 года, посетив более 90 направлений от Европы до Южной Америки. Для российского рынка запуск такого лайнера может быть интересен не только с точки зрения новых маршрутов, но и как пример того, как меняются ожидания клиентов в премиальном сегменте. Важно отметить, что сотрудничество Oceania Cruises с Fincantieri длится уже почти два десятилетия, и каждая новая серия судов становится отражением актуальных запросов рынка: больше пространства, новые гастрономические форматы, гибкость в выборе размещения. В условиях растущей конкуренции среди круизных операторов именно такие проекты способны задать тон на ближайшие годы и повлиять на развитие всей индустрии.