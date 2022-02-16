Оцените умопомрачительный интерьер яхты, принадлежавшей торговцу оружием
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Оформлением интерьера занимался сам Роберто Кавалли. На фото можно оценить один из самых экзотических, экстравагантных и дорогих салонов, когда-либо виденных на суперяхтах. Унитазы отделаны крокодиловой кожей, а ящики – кожей ядовитой кобры. Повсюду шелк и сусальное золото. К услугам гостей пять комфортабельный кают, бассейн с подогревом в форме лодки, джакузи и барбекю, а также обеденная зона на открытом воздухе.
Первоначально 50-метровая яхта оснащалась двумя моторами мощностью почти 3000 л.с. и могла развивать скорость до 80 км/ч. Позже двигатели заменили на более скромные. Сейчас крейсерская скорость составляет 30 км/ч. Сейчас эта роскошная яхта вновь выставлена на продажу. За нее просят 8,8 млн долларов или порядка 660 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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