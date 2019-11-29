Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
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Фото пользователя 110km.ru
К сожалению, нам достается не самое последнее поколение «пятьдесят пятого» (нижняя фотогалерея), с не таким ярким и актуальным дизайном, как нам только что показали в китайском Чунцине. «Свежачок» имеет в фирменном обозначении CS55 дополнительное слово Plus, у него передний привод, 1,5-литровый турбированный мотор, 6-ступенчатый «автомат» Aisin, качественная отделка салона и традиционно богатый список оснащения.
Первая «проба пера», прошедшая на испытательном полигоне, хоть и не полностью раскрыла возможности грядущей новинки, тем не менее дала некое представление о том, что собой представляет «российский» вариант CS55.
4,5-метровый вседорожник с 2650-миллиметровым межосевым расстоянием оснащен независимыми подвесками со стальными пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости (спереди – классический «МакФерсон», сзади – «многорычажка»). Схема, как видим, неоригинальная, однако позволяет автомобилю довольно цепко держаться шинами Giti на мокром покрытии при совершении скоростной «змейки». Да и на бетонной полигонной «трясучке» автомобиль ведет себя неплохо – трансляция искусственных неровностей в салон минимальная, большого дискомфорта для пассажиров заднего ряда не доставляет.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Поперечно смонтированный бензиновый 4-цилиндровый Blue Core тот же, что и на CS55Plus - с алюминиевым блоком цилиндров, турбокомпрессором, непосредственным впрыском, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и регулируемыми фазами газораспределения. Заявленные для отечественного рынка 141 л.с. развиваются при 5500 об/мин, при этом пик крутящего момента в 225 Нм приходится на 2000-4000 об/мин. Судя по первым впечатлениям, не самый выдающийся «гонщик», но для города, с его зачастую полным отсутствием разгонных прямых и обилием камер, вполне хватит.
Объем багажного отделения – порядка 500 литров, при этом грузовое пространство удачно по форме. Второй ряд кресел укладывается чуть ли не в ровный пол с 2 секциями (60:40) В подпольной нише - запасное колесо плюс незатейливый набор инструментов. За спиной водителя более-менее просторно, причем в топ-версии диван подогревается. «Нити накаливания» проложены также в наружных зеркалах и «чреве» передних сидений.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Внешность «нашего» CS55 более сдержанная, чем у варианта Plus. Однако, и этот автомобиль смотрится строго и аккуратно, напоминая кормовой частью одну из моделей Land Rover. Представители Changan ничего зазорного в этом не видят. Так, например, Xiao Feng, генеральный директор Changan International Corporation, сказал по этому поводу буквально следующее: «Все мы должны учиться друг у друга, и наша прямая задача – всегда оставаться в мировом автомобильном тренде». По-азиатски дипломатично, не придерешься.
Мы, в свою очередь, надеемся через месяц (плюс-минус) откатать Changan CS55 на родных дорогах и поделиться своими впечатлениями, сделав акцент на более подробных характеристиках. Добавим лишь, что вслед за CS55 нам с вами предложат свежую версию другого кроссовера марки – CS75 FL 4WD. Он, как видно из заводского обозначения, будет полноприводным.
Фото пользователя 110km.ru
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото пользователя 110km.ru
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