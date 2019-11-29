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29 ноября 2019, 00:49

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

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Фото пользователя 110km.ru
На 18 декабря 2019 года намечена российская презентация нового кроссовера Changan CS55. Это «старший брат» компактного SUV с индексом CS35Plus, который появился в нашей продаже под занавес лета и довольно быстро «пришелся ко двору», став дефицитом.
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

К сожалению, нам достается не самое последнее поколение «пятьдесят пятого» (нижняя фотогалерея), с не таким ярким и актуальным дизайном, как нам только что показали в китайском Чунцине. «Свежачок» имеет в фирменном обозначении CS55 дополнительное слово Plus, у него передний привод, 1,5-литровый турбированный мотор, 6-ступенчатый «автомат» Aisin, качественная отделка салона и традиционно богатый список оснащения.

Первая «проба пера», прошедшая на испытательном полигоне, хоть и не полностью раскрыла возможности грядущей новинки, тем не менее дала некое представление о том, что собой представляет «российский» вариант CS55.

4,5-метровый вседорожник с 2650-миллиметровым межосевым расстоянием оснащен независимыми подвесками со стальными пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости (спереди – классический «МакФерсон», сзади – «многорычажка»). Схема, как видим, неоригинальная, однако позволяет автомобилю довольно цепко держаться шинами Giti на мокром покрытии при совершении скоростной «змейки». Да и на бетонной полигонной «трясучке» автомобиль ведет себя неплохо – трансляция искусственных неровностей в салон минимальная, большого дискомфорта для пассажиров заднего ряда не доставляет.

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

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Рулевое управление - с реечным механизмом и электроусилителем. Полных оборотов «баранки» - что-то в районе 2,8-2,9. Этого не всегда хватает для эталонного «вписывания» в повороты, поэтому приходится слегка доворачивать. Рулевая колонка регулируется как в продольном направлении, так и в вертикальном – подстроить руль под себя задача архи-простая. Тормоза на всех колесах дисковые (вентилируемые спереди), причем дополнены современными ассистентами.

Поперечно смонтированный бензиновый 4-цилиндровый Blue Core тот же, что и на CS55Plus - с алюминиевым блоком цилиндров, турбокомпрессором, непосредственным впрыском, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и регулируемыми фазами газораспределения. Заявленные для отечественного рынка 141 л.с. развиваются при 5500 об/мин, при этом пик крутящего момента в 225 Нм приходится на 2000-4000 об/мин. Судя по первым впечатлениям, не самый выдающийся «гонщик», но для города, с его зачастую полным отсутствием разгонных прямых и обилием камер, вполне хватит.

Объем багажного отделения – порядка 500 литров, при этом грузовое пространство удачно по форме. Второй ряд кресел укладывается чуть ли не в ровный пол с 2 секциями (60:40) В подпольной нише - запасное колесо плюс незатейливый набор инструментов. За спиной водителя более-менее просторно, причем в топ-версии диван подогревается. «Нити накаливания» проложены также в наружных зеркалах и «чреве» передних сидений.

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

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Качественно собранным и обтянутым кожей панелям интерьера «подыгрывает» целый набор полезных опций, без которых китайский автомобиль уже никак не воспринимается. Если рассматривать верхние комплектации, отметим LED-оптику, мульти-руль, цифровую «приборку», медиацентр с 8-дюймовым экраном, 2-зонный климат, систему мониторинга слепых зон, круиз, камеры кругового обзора и прочие многочисленные фишки, о которых упоминать, вроде как, не серьезно.

Внешность «нашего» CS55 более сдержанная, чем у варианта Plus. Однако, и этот автомобиль смотрится строго и аккуратно, напоминая кормовой частью одну из моделей Land Rover. Представители Changan ничего зазорного в этом не видят. Так, например, Xiao Feng, генеральный директор Changan International Corporation, сказал по этому поводу буквально следующее: «Все мы должны учиться друг у друга, и наша прямая задача – всегда оставаться в мировом автомобильном тренде». По-азиатски дипломатично, не придерешься.

Мы, в свою очередь, надеемся через месяц (плюс-минус) откатать Changan CS55 на родных дорогах и поделиться своими впечатлениями, сделав акцент на более подробных характеристиках. Добавим лишь, что вслед за CS55 нам с вами предложат свежую версию другого кроссовера марки – CS75 FL 4WD. Он, как видно из заводского обозначения, будет полноприводным.

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото: Changan

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото: Changan

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото: Changan

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото: Changan

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото: Changan

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото: Changan

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации

Фото пользователя 110km.ru

Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
На родном китайском рынке «семьдесят пятый» довольно популярный - занимает вторую строчку в продажах Changan, уступая лишь более доступному CS35Plus. Рублевых цен на CS55 пока что нет. В Китае за кроссовер просят минимум 820 000 рублей на наши деньги.

Иван Братуха
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Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Лариса
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Changan представил свой кроссовер
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
alexsey9999
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Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
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Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
К сожалению, нам достается не самое последнее поколение «пятьдесят пятого» (нижняя фотогалерея), с не таким ярким и актуальным дизайном, как нам только что показали в китайском Чунцине. «Свежачок» имеет в фирменном обозначении CS55 дополнительное слово Plus, у него передний привод, 1,5-литровый турбированный мотор, 6-ступенчатый «автомат» Aisin, качественная отделка салона и традиционно богатый список оснащения. {{model_v2_no_show_6856}}Первая «проба пера», прошедшая на испытательном полигоне, хоть и не полностью раскрыла возможности грядущей новинки, тем не менее дала некое представление о том, что собой представляет «российский» вариант CS55. 4,5-метровый вседорожник с 2650-миллиметровым межосевым расстоянием оснащен независимыми подвесками со стальными пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости (спереди – классический «МакФерсон», сзади – «многорычажка»). Схема, как видим, неоригинальная, однако позволяет автомобилю довольно цепко держаться шинами Giti на мокром покрытии при совершении скоростной «змейки». Да и на бетонной полигонной «трясучке» автомобиль ведет себя неплохо – трансляция искусственных неровностей в салон минимальная, большого дискомфорта для пассажиров заднего ряда не доставляет.{{gallery_1821}} {{material_127279}} Рулевое управление - с реечным механизмом и электроусилителем. Полных оборотов «баранки» - что-то в районе 2,8-2,9. Этого не всегда хватает для эталонного «вписывания» в повороты, поэтому приходится слегка доворачивать. Рулевая колонка регулируется как в продольном направлении, так и в вертикальном – подстроить руль под себя задача архи-простая. Тормоза на всех колесах дисковые (вентилируемые спереди), причем дополнены современными ассистентами.Поперечно смонтированный бензиновый 4-цилиндровый Blue Core тот же, что и на CS55Plus - с алюминиевым блоком цилиндров, турбокомпрессором, непосредственным впрыском, 16-клапанным ГРМ типа DOHC и регулируемыми фазами газораспределения. Заявленные для отечественного рынка 141 л.с. развиваются при 5500 об/мин, при этом пик крутящего момента в 225 Нм приходится на 2000-4000 об/мин. Судя по первым впечатлениям, не самый выдающийся «гонщик», но для города, с его зачастую полным отсутствием разгонных прямых и обилием камер, вполне хватит. Объем багажного отделения – порядка 500 литров, при этом грузовое пространство удачно по форме. Второй ряд кресел укладывается чуть ли не в ровный пол с 2 секциями (60:40) В подпольной нише - запасное колесо плюс незатейливый набор инструментов. За спиной водителя более-менее просторно, причем в топ-версии диван подогревается. «Нити накаливания» проложены также в наружных зеркалах и «чреве» передних сидений. {{gallery_1822}} {{material_127982}} Качественно собранным и обтянутым кожей панелям интерьера «подыгрывает» целый набор полезных опций, без которых китайский автомобиль уже никак не воспринимается. Если рассматривать верхние комплектации, отметим LED-оптику, мульти-руль, цифровую «приборку», медиацентр с 8-дюймовым экраном, 2-зонный климат, систему мониторинга слепых зон, круиз, камеры кругового обзора и прочие многочисленные фишки, о которых упоминать, вроде как, не серьезно. Внешность «нашего» CS55 более сдержанная, чем у варианта Plus. Однако, и этот автомобиль смотрится строго и аккуратно, напоминая кормовой частью одну из моделей Land Rover. Представители Changan ничего зазорного в этом не видят. Так, например, Xiao Feng, генеральный директор Changan International Corporation, сказал по этому поводу буквально следующее: «Все мы должны учиться друг у друга, и наша прямая задача – всегда оставаться в мировом автомобильном тренде». По-азиатски дипломатично, не придерешься. Мы, в свою очередь, надеемся через месяц (плюс-минус) откатать Changan CS55 на родных дорогах и поделиться своими впечатлениями, сделав акцент на более подробных характеристиках. Добавим лишь, что вслед за CS55 нам с вами предложат свежую версию другого кроссовера марки – CS75 FL 4WD. Он, как видно из заводского обозначения, будет полноприводным. {{gallery_1823}}На родном китайском рынке «семьдесят пятый» довольно популярный - занимает вторую строчку в продажах Changan, уступая лишь более доступному CS35Plus. Рублевых цен на CS55 пока что нет. В Китае за кроссовер просят минимум 820 000 рублей на наши деньги.
2019-11-29
Автор: Иван Братуха
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