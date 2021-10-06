Оцениваем ситуацию: взять в кредит Mercedes, чтобы не ездить на «ведре с болтами» - это верно?
Фото: Mercedes-Benz
Читаем: «Муж хочет в кредит купить Mercedes-Benz за 3 млн рублей. По его мнению, лучше он будет всю жизнь платить по кредиту, чем на «ведре с болтами» ездить. На двоих у нас зарплата 45 000 рублей. Как его переубедить? Думаю, надо развестись с ним, не хочу всю жизнь кредит выплачивать».
Возможно, из пальца высосанный текст, но подписчики группы откликнулись. Оказалось много иронии. «Конечно, соглашайтесь - он будет девок возить в этом авто. А вы думать, что покушать». – пишет svetik sveta. «Как выплатит – вернись», - юморит suda4ek.
Есть более разумные комментарии. «Всегда балдел с таких персонажей: взять в кредит машину за 3 «лимона» с зарплатой 20 тыс. рублей – это же полжизни выплачивать придется. Но зато я на «Мерседесе». Нет у него головы - беги от него быстрее», - советует Сергей Корин.
«Им на зарплату в 45 тыс. рублей на подержанную «Приору» даже не дадут кредит, бред…», - не без основания делится своими мыслями Иван Иванов. «Плюс к цене «Мерседеса» обслуживание, плюс КАСКО, плюс ОСАГО, плюс ТО - ещё дороже встанет», - подсчитал грядущие эксплуатационные расходы german.
Валентин дает дельный совет: «Это просто жесть! Пусть угомонит свои таланты. Как начнёт зарабатывать, так и «мерс» возьмёт, а сейчас на «ведре с болтами» лучше ездить». С ним солидарна Татьяна Шилина: «Есть достойные марки автомобилей, с более демократичными ценами. А жить нужно по доходам, и не в деньгах счастье, и даже не в их количестве».
Кстати, о птичках: каков он сегодня, рынок автокредитования?
По данным аналитического агентства «Автостат», желающих воспользоваться заемными средствами, приобретая автомобиль, не уменьшается. И это на фоне того, что цены на новые машины в этом году выросли значительно.
В первом полугодии 2021-го количество заявок на выдачу автокредитов составило 600 тысяч. При этом за 6 месяцев в стране было реализовано 870 749 легковых и легких коммерческих ТС. Согласно опубликованному сегодня прогнозу Комитета автопроизводителей АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 756 тыс. автомобилей.
По оценке специалистов агентства, драйверами рынка автокредитования в настоящее время являются дефицит и рост цен на автомобили, а также начавшееся повышение процентных ставок. Между тем процент одобрений этих заявок демонстрирует тенденцию к снижению. Другими словами, кредитные учреждения стали более тщательно подходить к выбору заемщиков.
«Золотой» кредит Mercedes
Что касается автокредитования от Mercedes-Benz, то простая калькуляция, доступная на сайте компании, позволяет нам говорить о следующих цифрах. Автомобиль не самого дорогого, по меркам премиальной марки, А-класса стоимостью 2 806 000 руб. можно приобрести в кредит с процентной ставкой 10,50% (срок кредитования – 12 месяцев). При этом ожидаемый ежемесячный платеж составит 86 570 руб. Согласно действующей программе кредитования, первоначальный взнос – 1 823 900 руб. Со сроком кредитования 60 месяцев ежемесячный платеж уменьшится до более подъемных 21 231 руб. При этом процентная ставка увеличивается до 10,75%.
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