Очень редкий Buick могут продать по рекордной цене: в 30 раз дороже нового
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Он продал автомобиль Бобу Колвину, владельцу автосалона Springhill Motor Company в северной Луизиане, который к тому времени уже более 30 лет торговал мощными маслкарами концерна. Боба пригласили на завод, где он вместе со своим 4-летним сынишкой приняли непосредственное участие в сборке последнего Buick Grand National, а затем десятки сотрудников завода оставили автографы на машине.
Раритетный автомобиль пополнил личную коллекцию Колвина и в течение следующих трех с половиной десятков лет хранился в специально построенном для него отапливаемом гараже. Изначально Боб заплатил за него 17 862 доллара. Он уже тогда понимал, что сделал отличную инвестицию. Сейчас на аукционе Барретта-Джексона в январе 2022 года за автомобиль рассчитывают выручить более 500 000 долларов.
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