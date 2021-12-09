Очень странная и дорогая авария: Lotus атаковал фургон автошколы
Скорее всего, все произошло с точностью до наоборот. Мощный спорткар Lotus вылетел с трека и врезался в припаркованный на обочине фургон. Позднее выяснились подробности. Суперкар был совершенно новым, и поездка на гоночную трассу стала для него первой (и, вероятно, последней). На старте водитель не совладал с мощным автомобилем и вылетел с трассы.
Exige Sport 410 оснащен 3,5-литровым двигателем V6 с наддувом, мощностью 410 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. С места до «сотни» он может разогнаться за 3,3 секунды. Вероятно, в Австралии найдется лишь несколько экземпляров модели.
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