Очень жестокое задержание нарушителя ПДД попало на камеры: смотрим, что могут сделать с плохим байкером
В результате нарушитель по имени Дастин Бейтс сломал позвоночник, три ребра и правую ногу в трех местах. Немного подлечившись, он решил подать иск в Окружной суд США. Бейтс утверждает, что Гранадо и другие офицеры, присутствовавшие на месте происшествия, нарушили его конституционные права «на свободу от применения чрезмерной смертоносной силы во время ареста, что причинило ненужные травмы, боль, страдания и постоянное физическое увечье».
В полиции особых нарушений в действиях своего сотрудника не видят. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что молодой офицер сбил нарушителя по неопытности – он не смог вовремя затормозить на скользкой траве. Гранадо временно отстранили от работы и предписали ему взять дополнительные уроки вождения.
После задержания выяснилось, что Дастин Бейтс недавно вышел по УДО, но вновь взялся за старое. Кроме того, у него обнаружили с собой наркотики. Напарник Гранадо, также участвовавший в погоне, заявил журналистам: «Наверное, не надо было бежать. Многие думают, что мы не можем гоняться за мотоциклами. Это неверно. Мы можем и будем. Добро пожаловать в Лейк-Ворт!» Начальство потом долго извинялось за его слова. Ниже публикуем видео с началом погони.
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