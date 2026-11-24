Забайкальск, Казахстан и Китай: почему грузы из Китая идут на 45 дней дольше обычного

Сбои электронной очереди и ужесточение проверок задержали грузовики на путях из Китая. Перевозчики советуют закладывать на доставку через Казахстан не менее 45 дней, а часть товаров, отправленных в середине октября, может ехать два-три месяца.

Сбои электронной очереди и ужесточение проверок задержали грузовики на путях из Китая. Перевозчики советуют закладывать на доставку через Казахстан не менее 45 дней, а часть товаров, отправленных в середине октября, может ехать два-три месяца.

Пик поставок к высокому сезону совпал с худшим месяцем для автологистики на восточном направлении. В октябре ограничения возникли одновременно на трех участках маршрута из Китая в Россию: переход «Забайкальск — Маньчжурия» встал в 20-километровой очереди, китайская сторона ужесточила проверку экспортных документов и усложнила выезд, а Казахстан ввел сплошной контроль транзитных фур. Узкие места усиливают друг друга: объезд казахстанских пробок отправляет машины в Забайкальск, а его перегрузка подталкивает грузы к дальневосточным портам.

Для импортера это означает две вещи. Сроки: маршрут, который раньше занимал около 20 дней, теперь требует запаса не менее 45 дней. Деньги: простой автопоезда обходится в 25–30 тыс. руб. в сутки, посредники предлагали бронировать слоты за комиссию от 9 до 30 тыс. руб.

Электронная очередь не сняла затор

В Забайкальске очередь фур растянулась примерно на 20 км, ожидание пересечения границы доходило до семи суток. Китайские власти в Маньчжурии регулировали подъездной поток. Улучшения увязывают с реконструкцией российского пункта пропуска и не прогнозируют раньше 2028 года.

30 октября ассоциация «Автогрузэкс» обратилась в Минтранс с просьбой взять очередь под оперативный контроль: с августа система давала сбои, ошибочно блокировала участников, требовала повторных проверок, иногда отменяла заявки автоматически. Минтранс заявил, что сбои устранены. ФТС сообщила о необходимости увеличить пропускную способность на 50 фур в сутки. С 8 ноября расчетная способность выросла с 650 до 700 машин в сутки при фактическом потоке свыше тысячи. К 21 ноября очередь сократилась до шести километров, но проблема оформления осталась.

Китай: документы стали дороже в днях

Оформление экспортных документов для большинства компаний занимает до пяти дней вместо одного, все это время фура простаивает на таможенном складе. Задержки возникли и при выезде: на китайско-казахстанском направлении очередь достигала 15–20 км и сохранялась даже в октябре.

Казахстан: транзит под сплошным контролем

После октябрьского послания президента Касым-Жомарта Токаева о доходах транспортной отрасли, которые «пролетают мимо», власти ввели новые требования. Почти все транзитные фуры проверяют на перевес и полноту документов, под Алма-Атой образовались пробки. Маршрут теперь требует примерно по 20 дней ожидания на въезде и выезде. Часть машин перенаправляли с «Нур Жолы» на «Хоргос».

Что подтверждено официально

Подтверждены обращение «Автогрузэкса», заявления Минтранса и ФТС. Оценками рынка, а не таможенной статистикой, остаются суммы простоя и комиссий, версия о бюджетных причинах китайских проверок и поток свыше тысячи машин в сутки.

Закладывать не менее 45 дней, резервировать товар под пик заранее, не строить поставку на одном маршруте, фиксировать в договоре ответственность за простой и считать полную стоимость доставки. Перебои не достигли масштаба прошлогодней остановки пропуска, но срыв сроков по-прежнему лишает импортеров части сезонных продаж и увеличивает расходы.