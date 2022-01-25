Очередного гаишника лишили всего, что «было нажито непосильным трудом»: у него изъяли 9 машин и миллионы рублей
Сейчас в отношении Гиндуллина расследуется уголовное дело за получение взяток, его уволили из органов внутренних дел. У бывшего гаишника изъяли трехкомнатную квартиру в Уфе, 9 автомобилей, в том числе Toyota RAV4 и Kia Sorento Prime общей стоимостью более 10 миллионов рублей. Кроме того, с Гиндуллина взыскали стоимость 14 проданных автомобилей на сумму 4,3 миллиона рублей.
По сведениям башкирской прокуратуры, стоимость имущества, которое приобрел экс-полицейский на неподтвержденные доходы, составляет 24 миллиона рублей. По данным ведомства, ему принадлежали две квартиры, два земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы, а также 36 автомобилей. Чтобы скрыть имущество, оно было оформлено на близких родственников.
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