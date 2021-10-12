Очередной апофеоз дилерской жадности: Volkswagen Polo за 2,5 млн рублей
Lada Granta за миллион рублей мы уже видели в августе. Теперь полюбуемся на «роскошный» Volkswagen Polo за 2,5 млн рублей. Еще буквально чуть-чуть и бюджетный седан, любимец каршеринга и таксистов, действительно дотянет до понятия «роскоши» с точки зрения Минпромторга. Напомним, последние несколько лет ведомство рассматривает новые автомобили дороже 3 млн рублей как роскошные, и их владельцы вынуждены платить повышенный транспортный налог.
В паблике Avtograd news появилась фотография прайса на Volkswagen Polo с 1,4-литровым турбомотором и «роботом» в версии Exclusive за 2 472 100 рублей. Рекомендованная производителем розничная цена такого седана составляет 1 413 900 рублей. Другими словами, дилеры планирует «наварить» с машины больше миллиона, даже за вычетом 16 900 рублей за цвет кузова «перламутр».
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- 849 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
- 1 165 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
- 1 189 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
- 1 217 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
- 1 070 000 РVolkswagen Polo 2020 в Москве
- 880 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 680 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
- 1 050 000 РVolkswagen Polo 2017 в Москве
- 1 346 000 РVolkswagen Polo 2020 в Москве
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