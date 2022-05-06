Очередной «Мост глупости»: водитель решил, что если ехать медленно, мост станет выше (видео)
В октябре 2019 года высоту пролета увеличили до 12 футов 4 дюймов (3,75 мм), немного заглубив проезжую часть. Но все старания властей оказались тщетны. Автомобили продолжают застревать. Одной из последних жертв стал туристический кемпер. Несмотря на огромный экран, на котором появилось предупреждение о превышении высоты и требование развернуться, водитель решительно заехал под мост. Он решил, что если будет ехать предельно медленно, что все обойдется. В итоге, ему действительно удалось миновать препятствие под оглушительный треск ломающегося на крыше оборудования и гудки соседних автомобилей. Автодом стал 175 жертвой моста с апреля 2008 года.
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