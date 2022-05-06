Очередной «Мост глупости»: водитель решил, что если ехать медленно, мост станет выше (видео)

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Один из таких «Мостов глупости» расположен в городе Дарем (Северная Каролина, США). Железнодорожный мост был построен в 1970-х годах, когда еще не существовало определенных требований по высоте. Практически сразу же он начал заманивать свою ловушку первых жертв. Подсчет застрявших автомобилей ведется с 2008 года, когда у моста высотой 11 футов и 8 дюймов (3,55 метра) появился свой официальный сайт и ютуб-канал. Несмотря на многочисленные предупреждающие знаки, под мостом застревало минимум по одному автомобилю в месяц. Хотя, как отмечает создатель сайта 11foot8.com, большинство водителей все-таки замечают указатели и сворачивают на соседнюю улицу.

В октябре 2019 года высоту пролета увеличили до 12 футов 4 дюймов (3,75 мм), немного заглубив проезжую часть. Но все старания властей оказались тщетны. Автомобили продолжают застревать. Одной из последних жертв стал туристический кемпер. Несмотря на огромный экран, на котором появилось предупреждение о превышении высоты и требование развернуться, водитель решительно заехал под мост. Он решил, что если будет ехать предельно медленно, что все обойдется. В итоге, ему действительно удалось миновать препятствие под оглушительный треск ломающегося на крыше оборудования и гудки соседних автомобилей. Автодом стал 175 жертвой моста с апреля 2008 года.

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