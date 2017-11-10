10 ноября 2017, 09:31

Очередной рекорд Нюрбургринга: определен быстрейший универсал

Mercedes-AMG E63 S с системой полного привода проехал «Северную петлю» Нюрбургринга за 7 минут 45,19 секунды. Таким образом, «горячий» универсал стал самым быстрым в своем классе.
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Mercedes Benz E-класс AMG E 63 4Matic 4.0 AT
4 л, 612 л.с
Автоматическая, 9-ступенчатая
4923 x 1852 x 1468 мм
полный
АИ-95
Все характеристики
Автомобиль приводится в движение 4-литровым 8-цилиндровым мотором мощностью 612 л. с. и 850 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатый «автомат» AMG Sportshift MCT.

С такой «начинкой» с места до 100 км/ч машина может разогнаться всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость при этом составляет 250 км/ч. За дополнительную плату с помощью пакета AMG Driver’s Package ограничитель можно сдвинуть до 300 км/ч.

Ранее испытатели разогнали седан Brabus Rocket 900, построенный на базе Mercedes-Benz S 65 AMG, до 347 км/ч на короткой дистанции. Машине было отведено всего 3 километра дороги для установки такого рекорда.

Автоспорт Мерседес Бенц, Мерседес Е класс, 190, 220, 320

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Очередной рекорд Нюрбургринга: определен быстрейший универсал
{{params_57607}} Автомобиль приводится в движение 4-литровым 8-цилиндровым мотором мощностью 612 л. с. и 850 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатый «автомат» AMG Sportshift MCT.С такой «начинкой» с места до 100 км/ч машина может разогнаться всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость при этом составляет 250 км/ч. За дополнительную плату с помощью пакета AMG Driver’s Package ограничитель можно сдвинуть до 300 км/ч.Ранее испытатели разогнали седан Brabus Rocket 900, построенный на базе Mercedes-Benz S 65 AMG, до 347 км/ч на короткой дистанции. Машине было отведено всего 3 километра дороги для установки такого рекорда.
2017-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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