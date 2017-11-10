10 ноября 2017, 09:31
Очередной рекорд Нюрбургринга: определен быстрейший универсал
Mercedes-AMG E63 S с системой полного привода проехал «Северную петлю» Нюрбургринга за 7 минут 45,19 секунды. Таким образом, «горячий» универсал стал самым быстрым в своем классе.
|Mercedes Benz E-класс AMG E 63 4Matic 4.0 AT
|4 л, 612 л.с
|Автоматическая, 9-ступенчатая
|4923 x 1852 x 1468 мм
|полный
|АИ-95
|Все характеристики
С такой «начинкой» с места до 100 км/ч машина может разогнаться всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость при этом составляет 250 км/ч. За дополнительную плату с помощью пакета AMG Driver’s Package ограничитель можно сдвинуть до 300 км/ч.
Ранее испытатели разогнали седан Brabus Rocket 900, построенный на базе Mercedes-Benz S 65 AMG, до 347 км/ч на короткой дистанции. Машине было отведено всего 3 километра дороги для установки такого рекорда.
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21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Все больше и больше людей приходят к мнению, что кабриолет - это не очень практичный автомобиль в нынешнее время. Сейчас ценится комфорт и удобство, а кабриолеты вряд ли могут дать это всё. Конечно, никто не спорит, что это Мерседес и тут топовое качество - это все понятно, но просто кабриолеты сейчас ...
Еще более странно, что стоимость октавии скаут 757 тыс. руб...А по факту она стоит более чем в два раза дороже этой суммы
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