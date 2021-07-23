23 июля 2021, 12:07
Очередной захватывающий эксперимент новосибирских блогеров: раскаленный тормозной диск и вода
Ютуберы с канала «Гараж 54» решили проверить, что будет, если на перегретый тормозной диск попадет вода. Теоретически такое может произойти, если после затяжного торможения автомобиль въезжает в лужу.
Дарья Климова Фото: youtube.com / garage54
Изображение загружается
Фото: youtube.com / garage54
Ранее мы писали
Youtube-канал «Гараж 54» решил проверить лайфхак, показанный в одном из видео, когда у ребят в лесу сел аккумулятор ...Читать далее
Диск разогревался все сильнее, горели тормозные колодки. От резкого охлаждения водой вся поверхность диска покрылась трещинами, а сам его повело. В результате эффективность торможения серьезно снизилась, а из-под суппортов начали вылетать искры. Тормоза перегревались до такой степени, что охлаждать их приходилось уже не ведром, а водой из шланга.
Упомянутые модели: Toyota Supra (от 5 534 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Новости по теме
Выхлоп Toyota оказался настолько мощным, что разбил бокал (видео)
25.06.2021, 11:36
Toyota прекратила продажи в России легендарной модели Supra
04.06.2021, 12:43
ТОП-10 самых быстрых японских автомобилей в истории
03.05.2021, 17:58
Новый дрифт-кар Toyota Supra создали на базе Mk5 Supra
03.02.2021, 11:25
Toyota показала 1000-сильную GR Supra для дрифта
19.01.2021, 22:36
Toyota Supra GRMN получит 510-сильный мотор BMW
13.07.2020, 09:55
Новости по теме
Выхлоп Toyota оказался настолько мощным, что разбил бокал (видео)
25.06.2021, 11:36
Toyota прекратила продажи в России легендарной модели Supra
04.06.2021, 12:43
ТОП-10 самых быстрых японских автомобилей в истории
03.05.2021, 17:58
Новый дрифт-кар Toyota Supra создали на базе Mk5 Supra
03.02.2021, 11:25
Toyota показала 1000-сильную GR Supra для дрифта
19.01.2021, 22:36
Toyota Supra GRMN получит 510-сильный мотор BMW
13.07.2020, 09:55
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Чиновники в Хабаровске придумали очень интересное объяснение, почему им надо ездить на «Тойотах» и «Лексусах»
Продажа Toyota Supra
Купить Toyota Supra 2019 в Москве
5 999 000 Р
Купить Toyota Supra 2019 в МосквеОбъявления о продаже Toyota Supra
5 999 000 Р
Транспортный налог
Рейтинги машин