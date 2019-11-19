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19 ноября 2019, 23:27

Очередные 500 новеньких Nissan Qashqai пополнили парк каршеринга YouDrive

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Фото: Nissan
Автопарк каршерингового сервиса YouDrive пополнился 500 кроссоверами Nissan. Автомобили будут доступны для поминутной аренды в Москве. Ранее рестайлинговые Nissan Qashqai появились в петербургском парке YouDrive.
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Сотрудничество Nissan и YouDrive началось в 2017 году, когда компания закупила первые 30 кроссоверов Nissan X-Trail для работы в сочинском каршеринге. В июне 2019 года обновленные кроссоверы Nissan Qashqai пополнили петербургский парк сервиса, а сейчас очередь дошла и до Москвы.

Кроссовер Nissan Qashqai несколько лет подряд становится бестселлером марки в России. В феврале на петербургском заводе Nissan стартовала сборка рестайлинговой версии. Автомобиль отличается обновленным дизайном и современными функциями. Специалисты российского Технического центра Nissan провели большую работу по адаптации Qashqai к непростым отечественным условиям эксплуатации. Они изменили настройки подвески, что положительно сказалось на ее долговечности и на комфорте пассажиров. Кроме того, Qashqai получил новые зимние опции и более мощный генератор. 

В собственном автопарке каршеринг-сервиса YouDrive насчитывается около 2 000 автомобилей. Помимо кроссоверов Nissan к услугам клиентов Mercedes-Benz А-Class, Smart, BMW 2-Series Active Tourer, BMW X2, Mini Cooper и даже электромобили BMW i3. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Кроме того, через мобильное приложение YouDrive клиенты могут арендовать автомобили менее крупных партнерских каршерингов, например, CarSmile, Carenda или Pool:start.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
Со скромным аппетитом: 5 самых экономичных автомобилей
Поверхностная статейка. Автор - лентяй. Есть десяток серийных и недорогих авто с расходом от 3.2 до 4.6 л/ 100км. А Приус, вообще не в тему! Про гибриды можно отдельную статью сделать, это интереснее и объемнее получится. Короче, статья на сделана на "отмаз". Автора "на мыло"
Михаил Присмотров
Тест-драйв обновленного Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
Поменял не давно дорестайл 17г SE 2вд на рестайл QE Yandex 4вд.... скажу так, ниссан провёл огромную работу над ошибками, я крайне доволен) ) )
Денис
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Очередные 500 новеньких Nissan Qashqai пополнили парк каршеринга YouDrive
{{material_127870}}Сотрудничество Nissan и YouDrive началось в 2017 году, когда компания закупила первые 30 кроссоверов Nissan X-Trail для работы в сочинском каршеринге. В июне 2019 года обновленные кроссоверы Nissan Qashqai пополнили петербургский парк сервиса, а сейчас очередь дошла и до Москвы.Кроссовер Nissan Qashqai несколько лет подряд становится бестселлером марки в России. В феврале на петербургском заводе Nissan стартовала сборка рестайлинговой версии. Автомобиль отличается обновленным дизайном и современными функциями. Специалисты российского Технического центра Nissan провели большую работу по адаптации Qashqai к непростым отечественным условиям эксплуатации. Они изменили настройки подвески, что положительно сказалось на ее долговечности и на комфорте пассажиров. Кроме того, Qashqai получил новые зимние опции и более мощный генератор. В собственном автопарке каршеринг-сервиса YouDrive насчитывается около 2 000 автомобилей. Помимо кроссоверов Nissan к услугам клиентов Mercedes-Benz А-Class, Smart, BMW 2-Series Active Tourer, BMW X2, Mini Cooper и даже электромобили BMW i3. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Кроме того, через мобильное приложение YouDrive клиенты могут арендовать автомобили менее крупных партнерских каршерингов, например, CarSmile, Carenda или Pool:start.
2019-11-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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