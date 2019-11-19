19 ноября 2019, 23:27
Очередные 500 новеньких Nissan Qashqai пополнили парк каршеринга YouDrive
- 112
- 0
Фото: Nissan
Автопарк каршерингового сервиса YouDrive пополнился 500 кроссоверами Nissan. Автомобили будут доступны для поминутной аренды в Москве. Ранее рестайлинговые Nissan Qashqai появились в петербургском парке YouDrive.
Ранее мы писали
Петербургский завод Nissan отмечает очередной юбилей. За 10 лет работы здесь собрали 400 тысяч автомобилей ...Читать далее
Кроссовер Nissan Qashqai несколько лет подряд становится бестселлером марки в России. В феврале на петербургском заводе Nissan стартовала сборка рестайлинговой версии. Автомобиль отличается обновленным дизайном и современными функциями. Специалисты российского Технического центра Nissan провели большую работу по адаптации Qashqai к непростым отечественным условиям эксплуатации. Они изменили настройки подвески, что положительно сказалось на ее долговечности и на комфорте пассажиров. Кроме того, Qashqai получил новые зимние опции и более мощный генератор.
В собственном автопарке каршеринг-сервиса YouDrive насчитывается около 2 000 автомобилей. Помимо кроссоверов Nissan к услугам клиентов Mercedes-Benz А-Class, Smart, BMW 2-Series Active Tourer, BMW X2, Mini Cooper и даже электромобили BMW i3. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Кроме того, через мобильное приложение YouDrive клиенты могут арендовать автомобили менее крупных партнерских каршерингов, например, CarSmile, Carenda или Pool:start.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Поверхностная статейка. Автор - лентяй. Есть десяток серийных и недорогих авто с расходом от 3.2 до 4.6 л/ 100км. А Приус, вообще не в тему! Про гибриды можно отдельную статью сделать, это интереснее и объемнее получится. Короче, статья на сделана на "отмаз". Автора "на мыло"
Поменял не давно дорестайл 17г SE 2вд на рестайл QE Yandex 4вд.... скажу так, ниссан провёл огромную работу над ошибками, я крайне доволен) ) )
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве