Очередные изменения в ПДД вступили в силу
Соответствующий документ призван упразднить двойственный порядок проезда перекрестков с круговым движением. Подобное новшество должно, прежде всего, позитивным образом отразиться на четкости правил проезда машин по кругу. Зачастую водители неверно трактовали их, что приводило к ДТП.
В частности, существовали разные варианты проезда «круга». Если перед ним стоял знак «Уступи дорогу», то въезжающий на перекресток водитель должен был дать возможность проехать всем находящимся на перекрестке машинам, а лишь затем выезжать на него сам. Если же знака нет, то дорогу уступали уже те, кто находился на круге по принципу «помеха справа». Теперь двоякость восприятия правил попытаются упразднить с помощью нового порядка.
Помимо этого, в ПДД вводится новая разметка на перекрестках — диагональные линии. Она будут обозначать границы, которые нельзя пересекать в случае дорожного коллапса. Такую разметку предлагается применять на наиболее проблемных пересечениях дорог, чтобы водителям было легче ориентироваться.
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