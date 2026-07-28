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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 13:58

Оцинкованный кузов: как антикоррозионные технологии влияют на вторичный рынок авто

Оцинкованный кузов: как антикоррозионные технологии влияют на вторичный рынок авто

Volkswagen, Toyota, Лада и Китай: чья антикоррозийная защита прослужит дольше в российских условиях

Оцинкованный кузов: как антикоррозионные технологии влияют на вторичный рынок авто

В условиях российских зим и дорожных реагентов антикоррозионная защита кузова становится ключевым фактором при выборе автомобиля. Какие технологии используют производители и почему не все оцинкованные кузова одинаково надежны - разбираемся на примерах популярных моделей.

В условиях российских зим и дорожных реагентов антикоррозионная защита кузова становится ключевым фактором при выборе автомобиля. Какие технологии используют производители и почему не все оцинкованные кузова одинаково надежны - разбираемся на примерах популярных моделей.

В последние годы российские автомобилисты все чаще обращают внимание не только на техническое состояние двигателя и коробки передач, но и на то, как эффективно защищен кузов. Причина проста: в условиях суровых зим и активного применения реагентов, даже надежная машина может быстро потерять товарный вид и стоимость.

Производители используют весь набор современных технологий: катафорезное грунтование, герметизацию швов, обработку скрытых ниш воском, а также новые лакокрасочные материалы. Однако термин «оцинкованный кузов» не всегда означает одинаковый уровень защиты – многое зависит от бренда, модели и даже года выпуска.

Volkswagen Group считается одним из лидеров по антикоррозионной защите. Еще в конце 1980-х Audi первая среди массовых марок заменила полностью оцинкованные кузова, а затем аналогичные решения появились у Volkswagen, Skoda и SEAT. Сегодня концерн сочетает оцинковку с комплексной обработкой, что позволяет автомобилям сохранить достойный внешний вид даже после многих лет эксплуатации.

Volvo также заслужила репутацию одного из самых надежных производителей в плане защиты кузова. Шведы используют многослойные покрытия, катафорез и тщательно прорабатывают скрытые помещения. Хотя устойчивость к ржавчине может наблюдаться в разных странах, большинство моделей Volvo остаются одними из самых защищенных в своем сегменте.

Mercedes-Benz после проблем с коррозией в конце 90-х и начале 2000-х пересмотрел подход к обработке кузова. Современные модели получили более высокий уровень защиты, но степень антикоррозионных мер может различаться в зависимости от версии и рынка.

Toyota применяет комплексный подход: оцинковка сочетается с катафорезом, качественной покраской и серьезными уязвимыми зонами. Благодаря этому Camry, Corolla, RAV4 и Land Cruiser обычно хорошо противостоят правилам, хотя у некоторых моделей есть свои особенности, особенно на рынках с агрессивной химией на дорогах.

Hyundai и Kia за последнее десятилетие отмечают ограничения технологий защиты кузова. Solaris, Rio, Creta, Sportage, Tucson и Sorento демонстрируют стойкость к ржавчине по сравнению с машинами первых поколений, но во многом зависит от года выпуска и условий эксплуатации.

Renault также усилила защиту: Logan, Sandero, Duster, Arkana и Kaptur использует комплексную обработку, включая оцинкованные элементы и катафорез. Однако степень защиты может зависеть от поколения, поэтому не все модели одинаково устойчивы к стандарту.

Китайские бренды - Haval, Geely, Chery, Exeed и другие - в последние годы стали соответствовать корейским конкурентам по технологиям антикоррозионной защиты. Однако объективно оценить их применение пока сложно: большинство моделей только проходят испытания в российских условиях.

Современные Лады - Веста, Гранта, Ларгус, Нива Легенд и Нива Трэвел - получили оцинковку элементов, катафорез и современные лакокрасочные материалы. Полностью оцинкованных кузовов, как у Audi или Volkswagen, здесь нет, но уровень защиты заметно вырос по сравнению с машинами прошлых лет.

Даже самая современная заводская защита не гарантирует полного состояния ржавчины. Дорожные реагенты, некачественный ремонт, сколы и отсутствие ухода могут сказаться на всех усилиях производителя. Поэтому, при покупке подержанного авто, эксперты советуют в первую очередь оценить реальное состояние кузова, а не только искать информацию о заводской оцинковке.

Для тех, кто выбирает автомобиль с расчетом на долгий срок службы, важно учитывать не только антикоррозионные технологии, но и особенности эксплуатации в конкретных регионах. В областях с активным использованием соли даже лучшие решения требуют регулярного обслуживания. По данным отраслевых исследований, регулярная мойка дней и обработка скрытых полостей существенно продлевают срок службы кузова. Кроме того, стоит помнить, что на вторичном рынке автомобили с хорошей антикоррозионной защитой сохраняют стоимость, а ремонт кузова без соблюдения заводских технологий может привести к ускоренному появлению ржавчины.

Упомянутые марки: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Toyota, Hyundai, KIA, Renault, Haval, Geely, Chery, EXEED
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