Один из 400 выпущенных Ferrari Enzo потерпел крушение в Нидерландах (говорят, его восстановят)
Фото: instagram.com/european_carshots
Фото: instagram.com/european_carshots
Фото: instagram.com/european_carshots
Фото: instagram.com/european_carshots
Фото: instagram.com/european_carshots
Фото: instagram.com/european_carshots
Фото: instagram.com/european_carshots
Гордости и радости у руководства Ferrari не было конца – за несколько лет разбиты были сердца 400 обожателей марки. Но сегодня утром на один «пламенный мотор» стало меньше – в Баарне, что юго-восточнее Амстердама, потерпел крушение красный Enzo.
Непонятно, кто был за рулем, и как суперкар оказался в таком мало приглядном состоянии, но, судя по словам фотографа, сделавшего данные снимки, в результате аварии никто не пострадал.
Голландские эксперты уже прокомментировали аварию с участием Ferrari. По их словам, даже если затраты на восстановление автомобиля будут больше, чем стоит он стоит, закрадывается подозрение, что ему вернут жизнь.
Машины подобного ранга так редки и желанны, что с ними стараются не расставаться. В качестве примера приводится история с другим Ferrari Enzo – американским. Тот автомобиль также попал в ДТП, был разломан пополам после удара о столб в Калифорнии, но в итоге его восстановили и потом прожали за 1,76 млн долларов.
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