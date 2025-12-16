Редкий Pontiac GTO 1964 года ищет нового владельца – шанс для смелых коллекционеров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 11:01

Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе

Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе

Редкий Pontiac GTO 1964 года ищет нового владельца – шанс для смелых коллекционеров

Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе

На аукционе появился уникальный Pontiac GTO 1964 года. Машина в крайне тяжелом состоянии, но это один из первых выпущенных экземпляров. Продавец надеется найти энтузиаста, готового вернуть легенду к жизни. Сможет ли кто-то рискнуть и восстановить этот раритет – интрига сохраняется.

На аукционе появился уникальный Pontiac GTO 1964 года. Машина в крайне тяжелом состоянии, но это один из первых выпущенных экземпляров. Продавец надеется найти энтузиаста, готового вернуть легенду к жизни. Сможет ли кто-то рискнуть и восстановить этот раритет – интрига сохраняется.

Перед вами не просто старый автомобиль, а настоящая часть истории автопрома. На одном из аукционов был выставлен Pontiac GTO 1964 года выпуска, речь идет об одной из самых ранних машин этой культовой модели. Однако состояние автомобиля оставляет желать лучшего: кузов буквально разваливается на глазах, а фотографии могут отпугнуть даже самых отчаянных коллекционеров.

В 1964 году GTO только появился на свет, но и изначально не был самостоятельной моделью, а пакетом опций для Pontiac Le Mans. За дополнительную плату в 295 долларов покупатель получил серьезные технические усовершенствования, включая 389-кубовый двигатель мощностью 325 л.с., четырехкамерный карбюратор и спортивный распредвал. Коробки передач предложены на выбор: трехступенчатая механика с фирменным рычагом Херста, а также варианты Манси с разными передаточными числами. Пакет GTO можно было заказать для любого кузова – купе, хардтопа или кабриолета.

Модель сразу стала хитом: за первый год было продано почти 32,5 тысячи машин. В версии Tri-Power было выпущено всего 8 245 штук. Успех GTO в Ле-Мане в 1964 году резко увеличился, и дилеры реализовали более 112 тысяч автомобилей. Экземпляр, выставленный на аукцион, относится к самому первому выпущенному GTO, но его былое величие давно в прошлом.

Судя по фотографиям, машина долгое время стояла без движения. Кузов сильно поврежден, некоторые элементы слабо держатся. Продавец не раскрывает подробности о предыдущих владельцах. Бамперы и стекла сохранились, по словам владельца, в отличном состоянии и практически не менялись.

Под капотом установлен 389-кубовый мотор с автоматической коробкой передач. Когда двигатель запускался в последний раз – неизвестно, и его текущее состояние вызывает вопросы. Оригинальность агрегата вызывает сомнения, но для многих коллекционеров это не станет критическим моментом. 

Документов на автомобиль нет – продавец сказал это тем, что машина досталась ему по наследству от брата. Сколько лет ГТО провел в гараже, остается загадкой. Несмотря на уникальность, желающих купить этот Pontiac пока немного: аукцион стартовал несколько дней назад, но активных ставок почти нет. Причина понятна – объем работ по восстановлению огромен, стартовая цена в 7 тысяч долларов выглядит завышенной для такого состояния.

Тем не менее, автомобиль выставлен без минимальной цены, и если никто не предложит больше, кто-то сможет забрать этот раритет в качестве стартовой суммы. Сейчас за лотом следят около двух десятков человек.

Упомянутые модели: Pontiac GTO
Упомянутые марки: Pontiac
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Понтиак

Похожие материалы Понтиак

Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Благовещенск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться