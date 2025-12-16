Редкий Pontiac GTO 1964 года ищет нового владельца – шанс для смелых коллекционеров

16 декабря 2025, 11:01
Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе
Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе
На аукционе появился уникальный Pontiac GTO 1964 года. Машина в крайне тяжелом состоянии, но это один из первых выпущенных экземпляров. Продавец надеется найти энтузиаста, готового вернуть легенду к жизни. Сможет ли кто-то рискнуть и восстановить этот раритет – интрига сохраняется.
Перед вами не просто старый автомобиль, а настоящая часть истории автопрома. На одном из аукционов был выставлен Pontiac GTO 1964 года выпуска, речь идет об одной из самых ранних машин этой культовой модели. Однако состояние автомобиля оставляет желать лучшего: кузов буквально разваливается на глазах, а фотографии могут отпугнуть даже самых отчаянных коллекционеров.
В 1964 году GTO только появился на свет, но и изначально не был самостоятельной моделью, а пакетом опций для Pontiac Le Mans. За дополнительную плату в 295 долларов покупатель получил серьезные технические усовершенствования, включая 389-кубовый двигатель мощностью 325 л.с., четырехкамерный карбюратор и спортивный распредвал. Коробки передач предложены на выбор: трехступенчатая механика с фирменным рычагом Херста, а также варианты Манси с разными передаточными числами. Пакет GTO можно было заказать для любого кузова – купе, хардтопа или кабриолета.
Модель сразу стала хитом: за первый год было продано почти 32,5 тысячи машин. В версии Tri-Power было выпущено всего 8 245 штук. Успех GTO в Ле-Мане в 1964 году резко увеличился, и дилеры реализовали более 112 тысяч автомобилей. Экземпляр, выставленный на аукцион, относится к самому первому выпущенному GTO, но его былое величие давно в прошлом.
Судя по фотографиям, машина долгое время стояла без движения. Кузов сильно поврежден, некоторые элементы слабо держатся. Продавец не раскрывает подробности о предыдущих владельцах. Бамперы и стекла сохранились, по словам владельца, в отличном состоянии и практически не менялись.
Под капотом установлен 389-кубовый мотор с автоматической коробкой передач. Когда двигатель запускался в последний раз – неизвестно, и его текущее состояние вызывает вопросы. Оригинальность агрегата вызывает сомнения, но для многих коллекционеров это не станет критическим моментом.
Документов на автомобиль нет – продавец сказал это тем, что машина досталась ему по наследству от брата. Сколько лет ГТО провел в гараже, остается загадкой. Несмотря на уникальность, желающих купить этот Pontiac пока немного: аукцион стартовал несколько дней назад, но активных ставок почти нет. Причина понятна – объем работ по восстановлению огромен, стартовая цена в 7 тысяч долларов выглядит завышенной для такого состояния.
Тем не менее, автомобиль выставлен без минимальной цены, и если никто не предложит больше, кто-то сможет забрать этот раритет в качестве стартовой суммы. Сейчас за лотом следят около двух десятков человек.
Похожие материалы Понтиак
-
09.12.2025, 17:43
Владелец авторазбора пытается спасти Pontiac GTO 1970 года от утилизации
В США на авторазборе обнаружили Pontiac GTO 1970 года. Машина в крайне плачевном состоянии, но владелец не спешит отправлять ее под пресс. Он надеется, что найдется энтузиаст, готовый взяться за сложную реставрацию. Судьба легендарного маслкара решится в ближайшее время.Читать далее
-
07.12.2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
07.12.2025, 16:45
Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу
На продажу выставлен уникальный Pontiac GTO Judge 1969 года. Автомобиль прошел полную реставрацию и сохранил оригинальные детали. Документы подтверждают подлинность модели. Такой экземпляр станет жемчужиной любой коллекции. Не упустите шанс узнать подробности.Читать далее
-
05.12.2025, 09:37
Редкий Pontiac GTO 1964 года с пылью амбара и мотором 1965 года ищет нового владельца
Pontiac GTO 1964 года, покрытый слоем пыли, выставлен на продажу. Под капотом скрывается двигатель 1965 года. Машина долгое время хранилась в помещении. Детали о состоянии почти не раскрываются. Интрига вокруг будущего этого классического авто сохраняется.Читать далее
-
24.11.2025, 17:43
Редкий Pontiac GTO 1965 года с секретом Corvette найден под слоем пыли
На выставке MCACN 2025 показали необычный Pontiac GTO 1965 года. Автомобиль сохранил оригинальный цвет Nassau Blue и редкую комплектацию. Под капотом обнаружили интересную историю с заменой двигателя. Машина десятилетиями стояла без движения, сохранив аутентичные детали.Читать далее
-
23.11.2025, 21:46
Редкий Pontiac GTO 1966 года: почему владелец не выбрал коробку с четвертой передачей
Pontiac GTO 1966 года — символ эпохи маслкаров. Но не все экземпляры одинаковы. Один из них удивил даже опытных коллекционеров. В чем его секрет — читайте в нашем материале.Читать далее
-
17.11.2025, 20:39
Редкий Pontiac GTO 1965 года почти идеален, но стоит баснословных денег
Pontiac GTO 1965 года — не просто машина, а символ эпохи. Этот экземпляр сохранил аутентичность и уникальность. Его состояние почти безупречно, но цена поражает воображение. Почему он так ценится и что делает его особенным? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.11.2025, 21:32
Редкий Pontiac GTO Judge 1970 года с Ram Air IV и автоматом ищет нового владельца
Pontiac GTO Judge 1970 года с мотором Ram Air IV и автоматической коробкой – настоящая находка для коллекционеров. Машина сохранила оригинальные детали и пробег, а ее история удивляет. Цена впечатляет, но интерес к таким экземплярам только растет. Почему этот GTO Judge так ценится – узнаете в материале.Читать далее
-
28.10.2025, 21:09
Сколько стоит Pontiac GTO 2004 года с пробегом всего 9 170 км сегодня
Pontiac GTO 2004 года выпуска с минимальным пробегом вновь оказался в центре внимания. Автомобиль сохранил заводское состояние и вызывает интерес у коллекционеров. Сколько может стоить такой экземпляр спустя годы? Узнайте, почему этот маслкар считается настоящей находкой.Читать далее
-
28.10.2025, 19:13
Редкий Pontiac GTO 1964 года ждет полного восстановления и нового владельца
Pontiac GTO 1964 года почти полностью сохранился. Машина требует капитального восстановления. Владелец утверждает, что у авто есть все документы. Состояние кузова удивляет – только поверхностная ржавчина. Кто решится вдохнуть в классику новую жизнь?Читать далее
Похожие материалы Понтиак
-
09.12.2025, 17:43
Владелец авторазбора пытается спасти Pontiac GTO 1970 года от утилизации
В США на авторазборе обнаружили Pontiac GTO 1970 года. Машина в крайне плачевном состоянии, но владелец не спешит отправлять ее под пресс. Он надеется, что найдется энтузиаст, готовый взяться за сложную реставрацию. Судьба легендарного маслкара решится в ближайшее время.Читать далее
-
07.12.2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
07.12.2025, 16:45
Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу
На продажу выставлен уникальный Pontiac GTO Judge 1969 года. Автомобиль прошел полную реставрацию и сохранил оригинальные детали. Документы подтверждают подлинность модели. Такой экземпляр станет жемчужиной любой коллекции. Не упустите шанс узнать подробности.Читать далее
-
05.12.2025, 09:37
Редкий Pontiac GTO 1964 года с пылью амбара и мотором 1965 года ищет нового владельца
Pontiac GTO 1964 года, покрытый слоем пыли, выставлен на продажу. Под капотом скрывается двигатель 1965 года. Машина долгое время хранилась в помещении. Детали о состоянии почти не раскрываются. Интрига вокруг будущего этого классического авто сохраняется.Читать далее
-
24.11.2025, 17:43
Редкий Pontiac GTO 1965 года с секретом Corvette найден под слоем пыли
На выставке MCACN 2025 показали необычный Pontiac GTO 1965 года. Автомобиль сохранил оригинальный цвет Nassau Blue и редкую комплектацию. Под капотом обнаружили интересную историю с заменой двигателя. Машина десятилетиями стояла без движения, сохранив аутентичные детали.Читать далее
-
23.11.2025, 21:46
Редкий Pontiac GTO 1966 года: почему владелец не выбрал коробку с четвертой передачей
Pontiac GTO 1966 года — символ эпохи маслкаров. Но не все экземпляры одинаковы. Один из них удивил даже опытных коллекционеров. В чем его секрет — читайте в нашем материале.Читать далее
-
17.11.2025, 20:39
Редкий Pontiac GTO 1965 года почти идеален, но стоит баснословных денег
Pontiac GTO 1965 года — не просто машина, а символ эпохи. Этот экземпляр сохранил аутентичность и уникальность. Его состояние почти безупречно, но цена поражает воображение. Почему он так ценится и что делает его особенным? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.11.2025, 21:32
Редкий Pontiac GTO Judge 1970 года с Ram Air IV и автоматом ищет нового владельца
Pontiac GTO Judge 1970 года с мотором Ram Air IV и автоматической коробкой – настоящая находка для коллекционеров. Машина сохранила оригинальные детали и пробег, а ее история удивляет. Цена впечатляет, но интерес к таким экземплярам только растет. Почему этот GTO Judge так ценится – узнаете в материале.Читать далее
-
28.10.2025, 21:09
Сколько стоит Pontiac GTO 2004 года с пробегом всего 9 170 км сегодня
Pontiac GTO 2004 года выпуска с минимальным пробегом вновь оказался в центре внимания. Автомобиль сохранил заводское состояние и вызывает интерес у коллекционеров. Сколько может стоить такой экземпляр спустя годы? Узнайте, почему этот маслкар считается настоящей находкой.Читать далее
-
28.10.2025, 19:13
Редкий Pontiac GTO 1964 года ждет полного восстановления и нового владельца
Pontiac GTO 1964 года почти полностью сохранился. Машина требует капитального восстановления. Владелец утверждает, что у авто есть все документы. Состояние кузова удивляет – только поверхностная ржавчина. Кто решится вдохнуть в классику новую жизнь?Читать далее