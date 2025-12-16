Редкий Pontiac GTO 1964 года ищет нового владельца – шанс для смелых коллекционеров

Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе

На аукционе появился уникальный Pontiac GTO 1964 года. Машина в крайне тяжелом состоянии, но это один из первых выпущенных экземпляров. Продавец надеется найти энтузиаста, готового вернуть легенду к жизни. Сможет ли кто-то рискнуть и восстановить этот раритет – интрига сохраняется.

Перед вами не просто старый автомобиль, а настоящая часть истории автопрома. На одном из аукционов был выставлен Pontiac GTO 1964 года выпуска, речь идет об одной из самых ранних машин этой культовой модели. Однако состояние автомобиля оставляет желать лучшего: кузов буквально разваливается на глазах, а фотографии могут отпугнуть даже самых отчаянных коллекционеров.

В 1964 году GTO только появился на свет, но и изначально не был самостоятельной моделью, а пакетом опций для Pontiac Le Mans. За дополнительную плату в 295 долларов покупатель получил серьезные технические усовершенствования, включая 389-кубовый двигатель мощностью 325 л.с., четырехкамерный карбюратор и спортивный распредвал. Коробки передач предложены на выбор: трехступенчатая механика с фирменным рычагом Херста, а также варианты Манси с разными передаточными числами. Пакет GTO можно было заказать для любого кузова – купе, хардтопа или кабриолета.

Модель сразу стала хитом: за первый год было продано почти 32,5 тысячи машин. В версии Tri-Power было выпущено всего 8 245 штук. Успех GTO в Ле-Мане в 1964 году резко увеличился, и дилеры реализовали более 112 тысяч автомобилей. Экземпляр, выставленный на аукцион, относится к самому первому выпущенному GTO, но его былое величие давно в прошлом.

Судя по фотографиям, машина долгое время стояла без движения. Кузов сильно поврежден, некоторые элементы слабо держатся. Продавец не раскрывает подробности о предыдущих владельцах. Бамперы и стекла сохранились, по словам владельца, в отличном состоянии и практически не менялись.

Под капотом установлен 389-кубовый мотор с автоматической коробкой передач. Когда двигатель запускался в последний раз – неизвестно, и его текущее состояние вызывает вопросы. Оригинальность агрегата вызывает сомнения, но для многих коллекционеров это не станет критическим моментом.

Документов на автомобиль нет – продавец сказал это тем, что машина досталась ему по наследству от брата. Сколько лет ГТО провел в гараже, остается загадкой. Несмотря на уникальность, желающих купить этот Pontiac пока немного: аукцион стартовал несколько дней назад, но активных ставок почти нет. Причина понятна – объем работ по восстановлению огромен, стартовая цена в 7 тысяч долларов выглядит завышенной для такого состояния.

Тем не менее, автомобиль выставлен без минимальной цены, и если никто не предложит больше, кто-то сможет забрать этот раритет в качестве стартовой суммы. Сейчас за лотом следят около двух десятков человек.