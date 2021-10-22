Один из самых красивых пикапов в мире стал еще роскошнее: вот как он сейчас выглядит (фото)
Фото: GMC
Фото: GMC
Фото: GMC
Фото: GMC
Фото: GMC
Фото: GMC
Фото: GMC
Фото: GMC
Фото: GMC
Но главные изменения произошли в салоне. На передней панели доминирует широкоформатный 13,4-дюймовый экран медиасистемы и 12,3-дюймовая цифровая «приборка». В качестве опции можно заказать проекционный дисплей диагональю 15 дюймов. В топовых комплектациях появляется массивный центральный тоннель и два раздельных кресла, для остальных пикапов предусмотрена трехместная компоновка первого ряда.
Самая роскошная комплектация Denali Ultimate может похвастаться кожаной обивкой сидений и передней панели, вставками из деревянного шпона с открытыми порами, аудиосистемой Bose, продвинутым «автопилотом» Super Cruise, колесами диаметром 22 дюйма и черным хромированным декором. Версия AT4X предназначена для сурового бездорожья и отличается усиленной подвеской с новыми пружинами и амортизаторами Multimatic DSSV.
Из моторной гаммы исчез 4,3-литровый бензиновый «атмосферник» V6. После модернизации базовая 2,7-литровая «турбочетверка» стала выдавать на 20% больше крутящего момента – максимум 569 Нм, мощность осталась прежней – 314 л.с. Также покупателям предложат версии с V-образными бензиновыми «восьмерками» объемом 5,3 литра (360 л.с.) и 6,2 литра (426 л.с.) или с 3,0-литровым турбодизелем (281 л.с.). Коробка передач – «автомат» на 8 или 9 ступеней.
В продаже обновленные пикапы GMC Sierra 1500 появятся в первом квартале 2022 года. Базовую версию Pro оценили минимум в 32 500 долларов (2,3 млн рулей по курсу), внедорожный вариант AT4X стоит от 75 000 долларов (5,3 млн рублей), а роскошный Denali Ultimate – 80 тысяч долларов (5,6 млн рублей).
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий