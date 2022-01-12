Один из самых жутких автомобилей украсили новым обвесом: стало лучше?
Фото: Sphere Light
Фото: Sphere Light
Фото: Sphere Light
Фото: Sphere Light
На проходящем в эти дни Токийском автосалоне показали Mitsuoka Orochi в аэродинамическом обвесе от Liberty Walk. Под передним бампером установили сплиттер, добавили новые пороги и массивное антикрыло, расширили колесные арки и заменили штатные выхлопные трубы. Кузов Orochi «одели» в гоночную бело-желтую ливрею и установили колесные диски с Y-образными спицами.
Шоу-кар был создан по инициативе компании Sphere Light, которая специализируется на автомобильном свете. Логично, что в фары Mitsuoka Orochi установили диодные лампы Sphere Light.
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