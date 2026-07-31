Нужна ли двойная сплошная, если есть одинарная линия разметки — мнение автоюриста

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 11:58

Одинарная и двойная сплошная: как различия в разметке влияют на штрафы и безопасность

Одинарная и двойная сплошная: как различия в разметке влияют на штрафы и безопасность

Нужна ли двойная сплошная, если есть одинарная линия разметки — мнение автоюриста

Одинарная и двойная сплошная: как различия в разметке влияют на штрафы и безопасность

Разметка напрямую влияет на безопасность и размер штрафов, а нюансы в ПДД могут стать причиной серьезных последствий. Эксперты объясняют, что важно знать об одинарной и двойной разметке.

Разметка напрямую влияет на безопасность и размер штрафов, а нюансы в ПДД могут стать причиной серьезных последствий. Эксперты объясняют, что важно знать об одинарной и двойной разметке.

В последние годы дорожная разметка стала одной из самых обсуждаемых тем среди российских водителей. Причина проста: от того, какая линия нанесена на асфальт - одинарная или двойная сплошная, - зависит не только безопасность движения, но и размер возможного штрафа. 

Одинарная сплошная линия (1.1) чаще всего встречается на дорогах с двумя полосами, где она разделяет встречные потоки или полосы одного направления. Двойная сплошная (1.3) появляется там, где риск выезда на встречную полосу особенно высок: на участках с плохой видимостью, крутых поворотах или высокой аварийностью. Такая разметка служит внешним барьером и сигналом для водителей: здесь особенно опасно нарушать правила.

На дорогах с двумя полосами встречного движения обычно используется одинарная сплошная. Если полоса больше - три и более в одном направлении - чаще всего подразумевается двойная сплошная, чтобы четко разграничить потоки. Это не просто формальность: в случае ДТП или нарушения, инспектор будет опираться именно на тип разметки при вынесении решения.

Первый выезд на встречку через сплошную грозит штрафом 7 500 рублей или лишением прав на 4-6 месяцев. При повторном нарушении санкции ужесточаются: штраф без скидок или лишение прав на год. Если водитель пересек сплошную из-за препятствий, то штраф снижается до 1 500–2 250 рублей, но важно помнить – не каждое препятствие считается уважительной причиной. Например, остановившийся автобус для посадки или высадки пассажиров, не является препятствием и не освобождает от ответственности. Пересечение одинарной сплошной между полосами одного направления обычно влечет за собой штраф - 750 рублей.

Эксперты советуют всегда обращать внимание на то, какую функцию несет разметка на конкретном участке: разделяет ли она встречные потоки или полосы одного направления. В случае вынужденного нарушения рекомендуется фиксировать ситуацию на фото или видео, чтобы обеспечить себе  защиту. 

Для тех, кто интересуется техническими деталями и влиянием конструктивных решений на безопасность, будет полезно узнать, как выбор радиатора с разным числом рядов может сказаться на работе двигателя - в этом подробно рассказано о влиянии конструкции радиатора на охлаждение и ресурс мотора .

В 2026 году требования к дорожной разметке и ответственность за их нарушение останутся одними из самых строгих в Европе. Даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям – как для кошелька, так и для безопасности всех участников движения. Определение между одинарной и двойной сплошной - не просто формальность, а реальный инструмент снижения аварийности на дорогах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Tenet T4L: новая альтернатива в сегменте бюджетных кроссоверов России
Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Пенза Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться