Разоблачаем главный секрет автобрендов: почему успех всей марки зависел от одной модели

Одна модель определяла успех бренда на российском авторынке 20 лет

Российский рынок новых авто изменился за два десятилетия. Некоторые бренды держались на одной модели. Доля таких машин поражает. Эксперты раскрыли причины этого феномена.

Российский рынок новых авто изменился за два десятилетия. Некоторые бренды держались на одной модели. Доля таких машин поражает. Эксперты раскрыли причины этого феномена.

За двадцать лет российский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал впечатляющие объемы: более 33 миллионов машин нашли своих владельцев. Однако, как выяснилось, успех большинства известных брендов был тесно связан с одной-единственной моделью, которая обеспечивала значительную часть всех продаж марки, пишет Pravda.Ru.

Среди отечественных производителей абсолютным лидером стала LADA, реализовавшая 7,4 миллиона автомобилей. Наибольший вклад в этот результат внесла Granta - на нее пришлось четверть всех проданных машин бренда. Такая концентрация не уникальна: у Ford, например, Focus обеспечил почти 60% всех продаж марки, что стало рекордом среди иностранных производителей, преодолевших миллионный рубеж.

В тройке самых успешных зарубежных брендов оказались Kia и Hyundai. Для Kia ключевым автомобилем стал Rio, который занял более 40% от общего объема продаж (1,01 млн из 2,51 млн). У Hyundai аналогичную роль сыграл Solaris - почти 40% (933 тысячи из 2,35 млн). Подобная ситуация наблюдалась и у других популярных марок: Renault опирался на Logan (36,1% от общего объема), Toyota - на RAV4 (24,8%), Nissan - на Qashqai (25,2%), Chevrolet - на Niva (34,1%), Volkswagen - на Polo (43,6%), Skoda - на Octavia (40%).

Как отмечают специалисты, столь высокая зависимость от одной модели часто объясняется попаданием автомобиля в востребованный ценовой сегмент или массовыми закупками для корпоративных автопарков и такси. Это позволяет модели стать настоящим локомотивом продаж, даже если остальные автомобили бренда не пользуются столь же высоким спросом.

В сегменте марок с меньшими объемами также выделились свои фавориты. УАЗ сделал ставку на «Патриот», который обеспечил почти две трети всех продаж бренда. У Subaru лидером стал Forester (58,8%), а у Daewoo - Nexia (54,6%). Среди премиальных марок наиболее заметными оказались Lexus RX и BMW X5, занявшие 42,1% и 15,5% соответственно. Китайские производители тоже не остались в стороне: Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro/Max/L и Geely Monjaro стали главными драйверами роста своих брендов.

Подобная структура продаж сохранялась на протяжении двух десятилетий. Это говорит о том, что для большинства автопроизводителей именно одна удачная модель способна определить успех на российском рынке, а иногда и спасти всю марку в сложные времена.