Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты

Ранее мы писали Эко-активисты открыли охоту на внедорожники в городе: у машин спускают колеса Не успела утихнуть шумиха по поводу открученных на колесах колпачков, как на владельцев кроссоверов и внедорожников ... Читать далее

Последователи «Шиногасителей» объявили настоящую охоту на большие кроссоверы и внедорожники, которые обвиняются в увеличении выбросов CO2 и во всех остальных бедах. Эко-активисты уже провели громкие акции в Лондоне и Нью-Йорке. Сейчас новое веяние докатилось до тихой Канады. В городке Китченер, провинция Онтарио, им удалось «обезвредить» за одну ночь 60 автомобилей.

Владельцы внедорожников проснулись утром и обнаружили у своих автомобилей одну или две (или даже больше) спущенные шины. На лобовом стекле красовалась листовка, рассказывающая, какую важную роль играет подобный образ жизни в изменении климата и возможной гибели нашей планеты.

По мнению «Шиногасителей», большие кроссоверы нельзя использовать для поездок по городу. Их следует заменить чем-то менее вредным для окружающей среды, например, небольшим легковым автомобилем или еще более экологичным общественным транспортом или, наконец, велосипедом. Поэтому в каждой акции активисты стараются «разоружить» как можно больше внедорожников.

Разумеется, автомобильная промышленность частично несет ответственность за всплеск выбросов CO2 и, косвенно, за изменение климата. Внедорожники в большей степени загрязняют воздух по очевидной причине: они больше по размеру, поэтому больше и их углеродный след. Но подобные деструктивные акции протеста намного ближе к терроризму, чем к конструктивному способу решения проблемы.

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