Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

9 мая 2026, 15:32

Одна простая кнопка на АЗС помогает залить больше бензина без переплат

Медленная заправка дает больше топлива и экономит деньги каждому водителю

Мало кто знает, что на каждой заправке есть скрытая функция, позволяющая получить больше бензина за те же деньги. Эксперты объяснили, почему важно не спешить у колонки и как это влияет на расход и состояние машины. Какие еще способы реально помогают экономить топливо - советы специалистов, которые часто игнорируют даже опытные водители.

В условиях постоянного роста цен на топливо и ужесточения контроля за расходами, каждый литр бензина становится на вес золота для российских автомобилистов. Оказывается, на привычной заправке можно получить больше топлива за те же деньги, если знать один малозаметный секрет.

Большинство водителей выбирают максимальную скорость подачи бензина, чтобы не терять время. Однако на каждой колонке есть специальная кнопка, которая переводит пистолет в режим медленной заправки. Как отмечают специалисты, именно этот способ позволяет залить в бак чуть больше горючего без дополнительных затрат.

При медленной подаче бензин практически не пенится и меньше испаряется, что особенно важно в жаркую погоду. Благодаря этому топливо не уходит в воздух, а попадает в бак. Кроме того, снижается риск образования воздушных пробок, из-за которых автоматический пистолет может отключиться раньше времени, не дозаправив бак полностью. В результате водитель получает больше бензина за ту же сумму. Система дает возможность залить чуть больше топлива до отсечки, но не больше физического объема бака. Однако, использовать такую функцию для заправки «под завязку» (до пробки) не рекомендуется, поскольку можно залить систему вентиляции бака.

Эксперты советуют не игнорировать и другие способы экономии. Например, участие в программах лояльности крупных сетей АЗС позволяет накапливать бонусы и оплачивать ими часть топлива или покупки в магазине. Однако для ощутимой выгоды придется заправляться только у одного оператора.

Манера вождения тоже играет роль: плавные разгоны и торможения, отказ от резких ускорений и стабильная скорость помогают снизить расход. Если автомобиль стоит на месте больше минуты, его выгоднее заглушить. А планирование маршрута с помощью навигатора поможет избежать пробок и лишних километров.

Не стоит забывать и про техническое состояние машины. Регулярная проверка свечей, форсунок и фильтров, а также поддержание правильного давления в шинах напрямую влияют на расход топлива. Даже лишние вещи в багажнике могут увеличить затраты - каждый дополнительный килограмм заставляет двигатель работать интенсивнее.

В итоге, простая привычка заправляться медленно и следить за состоянием автомобиля может дать реальную экономию. В условиях, когда каждый рубль на счету, такие советы становятся особенно актуальными для всех, кто проводит за рулем много времени.

