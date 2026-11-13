В РЖД показали вагон, где все купе только одноместные: цена низкая, завтрак и билеты включены — поезд, в котором теперь спим без шума

Новый формат ночных поездок между Москвой и Санкт-Петербургом: вагон класса 1Б

В вагоне класса 1Б на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиру предлагают отдельное купе с кроватью-трансформером; умывальник также личный. Поездка стоит от 6 тысяч рублей; в цену входят завтрак и доступ в зал ожидания.

В вагоне класса 1Б на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиру предлагают отдельное купе с кроватью-трансформером; умывальник также личный. Поездка стоит от 6 тысяч рублей; в цену входят завтрак и доступ в зал ожидания.

На направлении Москва — Санкт-Петербург появился новый формат размещения, ориентированный на деловых пассажиров и туристов, которым важно прибыть в центр города без лишних пересадок и не тратить время на дорогу до аэропорта. Речь идет о вагоне класса 1Б, который занимает промежуточное положение между стандартным купе на четверых и более дорогим спальным вагоном.

График поездки построен по схеме «поздний выезд — раннее прибытие»: ночь пассажир проводит в пути без промежуточных остановок. Такой режим рассчитан на тех, кому важно оказаться в центре города и не тратить время на трансфер до аэропорта.

Вагон класса 1Б предлагает индивидуальное размещение. Верхних полок здесь нет — вместо них установлена широкая кровать, которую можно превратить в кресло. В купе есть умывальник с зеркалом рядом со шкафом для одежды, ТВ-панель с разъемами для гаджетов и отдельная вентиляция. Отсутствие соседей обеспечивает большую приватность и освобождает от ожидания свободного места в общем санузле.

Стоимость начинается от 6 тысяч рублей — это уровень обычного купе. Для сравнения: в спальном вагоне повышенной комфортности цены начинаются от 10 тысяч рублей.

В стоимость проживания включены постельные принадлежности, а на завтрак можно выбрать горячее блюдо. Пассажир также получает доступ в комфортный зал ожидания перед отправкой. В дорожный набор кладут косметику; мягкую обувь выдают отдельно вместе с шоколадом. Ранее такой сервис был доступен только по самым дорогим тарифам.

Формат занимает промежуточное положение между стандартным купе на четверых и более дорогим спальным вагоном. В «Стриже» есть душ, но завтрак не предусмотрен. Одноместные купе «Красная стрела» и «Мегаполис» не рекомендуются. Класс 1Б включает изолированное пространство с питанием, поэтому его рассматривают как альтернативу поезду на самолете или ночевке в гостинице.

Ночные поезда между двумя городами востребованы у деловых пассажиров и туристов. Если опыт окажется успешным, подобные вагоны могут появиться и на других направлениях — например, из Москвы в Казань или из Санкт-Петербурга в Адлер. Пока заявленный маршрут для класса 1Б проходит между Москвой и Санкт-Петербургом.