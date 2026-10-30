Едешь один, платишь меньше СВ: узнала, что внутри вагона РЖД без соседей и почему такие билеты быстро заканчиваются

В РЖД запустили одноместные купе класса 1Б в поездах между Москвой и Петербургом

В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом можно ехать одному в купе класса 1Б. В билет включен горячий завтрак. Цена зависит от даты и спроса, влияет и время покупки.

В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом можно ехать одному в купе класса 1Б. В билет включен горячий завтрак. Цена зависит от даты и спроса, влияет и время покупки.

В поездах № 3/4 «Экспресс», следующих между Москвой и Санкт-Петербургом, пассажирам доступен особый формат путешествия — одноместное купе класса 1Б. Всего в вагоне предусмотрено девять таких купе, и каждое продается одному пассажиру, что делает поездку максимально приватной.

Внутри купе вместо верхних полок оборудован широкий диван: ночью он трансформируется в спальное место. Для работы и приема пищи предусмотрены отдельное кресло и раскладной столик, а для вещей — небольшой шкаф. В купе есть умывальник с зеркалом, телевизор, розетка и индивидуальная система вентиляции. По ощущениям это компактный гостиничный номер, который движется по маршруту всю ночь.

Завтрак включен в стоимость билета: пассажир выбирает блюдо, а проводник приносит его в купе. Также предоставляются постельное белье и дорожный гигиенический набор. Пассажирам класса 1Б может быть открыт доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, где можно дождаться поезда, зарядить телефон и перекусить. Однако доступность этих услуг зависит от тарифа и условий этапа, поэтому их стоит уточнять при покупке.

Формат рассчитан на тех, кому важно ехать без попутчика и не оплачивать все места в двухместном СВ. Обычно для полной конфиденциальности приходится выкупать купе целиком, поэтому итоговая стоимость может быть заметно выше. Похожий интерес к личному пространству прослеживается и в отражениях поездов, и в материалах или макетах плацкартных вагонов с индивидуальными капсулами.

Однако одноместное купе не всегда обойдется дешевле СВ. РЖД использует динамическое ценообразование: тариф зависит от даты поездки и спроса, а также от времени покупки. На некоторых рейсах билет класса 1Б стоит меньше, чем традиционный СВ, поэтому перед оформлением рекомендуется изучить доступные варианты.

Из-за небольшого количества купе свободные места быстро заканчиваются. Особенно сложно найти билет на пятницу или воскресенье, а также на праздничные даты. Формат позволяет вечером добраться из центра одного города и утром оказаться в центре другого, а купе класса 1Б рассчитано на одного пассажира.