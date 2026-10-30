Едешь один, платишь меньше СВ: узнала, что внутри вагона РЖД без соседей и почему такие билеты быстро заканчиваются

30 октября 2026, 21:09
В РЖД запустили одноместные купе класса 1Б в поездах между Москвой и Петербургом
В РЖД запустили одноместные купе класса 1Б в поездах между Москвой и Петербургом
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом можно ехать одному в купе класса 1Б. В билет включен горячий завтрак. Цена зависит от даты и спроса, влияет и время покупки.
В поездах № 3/4 «Экспресс», следующих между Москвой и Санкт-Петербургом, пассажирам доступен особый формат путешествия — одноместное купе класса 1Б. Всего в вагоне предусмотрено девять таких купе, и каждое продается одному пассажиру, что делает поездку максимально приватной.
Внутри купе вместо верхних полок оборудован широкий диван: ночью он трансформируется в спальное место. Для работы и приема пищи предусмотрены отдельное кресло и раскладной столик, а для вещей — небольшой шкаф. В купе есть умывальник с зеркалом, телевизор, розетка и индивидуальная система вентиляции. По ощущениям это компактный гостиничный номер, который движется по маршруту всю ночь.
Завтрак включен в стоимость билета: пассажир выбирает блюдо, а проводник приносит его в купе. Также предоставляются постельное белье и дорожный гигиенический набор. Пассажирам класса 1Б может быть открыт доступ в бизнес-зал на вокзале отправления, где можно дождаться поезда, зарядить телефон и перекусить. Однако доступность этих услуг зависит от тарифа и условий этапа, поэтому их стоит уточнять при покупке.
Формат рассчитан на тех, кому важно ехать без попутчика и не оплачивать все места в двухместном СВ. Обычно для полной конфиденциальности приходится выкупать купе целиком, поэтому итоговая стоимость может быть заметно выше. Похожий интерес к личному пространству прослеживается и в отражениях поездов, и в материалах или макетах плацкартных вагонов с индивидуальными капсулами.
Однако одноместное купе не всегда обойдется дешевле СВ. РЖД использует динамическое ценообразование: тариф зависит от даты поездки и спроса, а также от времени покупки. На некоторых рейсах билет класса 1Б стоит меньше, чем традиционный СВ, поэтому перед оформлением рекомендуется изучить доступные варианты.
Из-за небольшого количества купе свободные места быстро заканчиваются. Особенно сложно найти билет на пятницу или воскресенье, а также на праздничные даты. Формат позволяет вечером добраться из центра одного города и утром оказаться в центре другого, а купе класса 1Б рассчитано на одного пассажира.
Похожие материалы
-
31.10.2026, 06:07
В поезде между Москвой и Санкт-Петербургом запустили одноместное купе с завтраком
В фирменном поезде № 3/4 «Экспресс» на маршруте Москва - Санкт-Петербург появилось купе класса 1Б для одного пассажира: билет за 5-6 тысяч рублей включает завтрак и доступ в бизнес-зал. Разбираемся, что предлагает формат и какие у него есть ограничения.Читать далее
-
30.10.2026, 20:10
Одноместные купе РЖД: как устроены и какие преимущества дают
В некоторых поездах РЖД пассажир может ехать в отдельном небольшом купе с закрывающейся дверью. Такой формат удобен для сна и работы, но перед покупкой стоит проверить схему вагона, комфорт зависит и от кондиционера с розетками.Читать далее
-
30.10.2026, 20:02
Вместо дорогого импортного автодома: в России собрали кемпер на базе УАЗ «Профи»
На полноприводном УАЗ «Профи» 2018 года построили автодом с пятью спальными местами и двумя креслами в кабине. В жилом модуле есть душ и кухня, а проект оценен в 2 699 000 рублей.Читать далее
-
30.10.2026, 14:53
РЖД запускает капсульные вагоны: как будут устроены индивидуальные места
РЖД разрабатывает для ночных маршрутов вагон с 56 индивидуальными спальными зонами. Опытный образец рассчитывают собрать к 2028 году, затем его ждут испытания: до массового выпуска предстоит проверить безопасность и удобство капсул.Читать далее
-
30.10.2026, 11:09
Почему в Пулково отменили и задержали десятки рейсов, включая вылеты в Турцию?
В расписании петербургской воздушной гавани произошли заметные изменения. Они затронули утренние и вечерние направления. Часть рейсов перенесли на более позднее время, пассажирам необходимо учитывать и отмены.Читать далее
-
30.10.2026, 11:00
В РЖД назвали срок запуска капсульных вагонов — ориентир примерно 2028 год
РЖД ориентируют запуск капсульных вагонов примерно на 2028 год, но проект зависит от базовых составов габарита Т. Увеличенные вагоны должны дать больше места внутри, а капсулы задуманы как отдельный вариант ночной поездки, без замены плацкарта и купе.Читать далее
-
30.10.2026, 10:50
Как прокуратура помогла сбитому на Красносельском шоссе подростку получить 500 тысяч?
Обращение матери стало поводом для прокурорской проверки обстоятельств происшествия. Авария случилась у нерегулируемого перехода на Красносельском шоссе. В материалах указаны травмы и судебное разбирательство. Суд постановил выплатить компенсацию.Читать далее
-
30.10.2026, 07:03
Что скрывает дом на колесах от УАЗа: четыре спальных места и солнечные панели
На фоне бума автодомов УАЗ выпустил полноценный жилой модуль на базе Патриот с полным приводом. Габариты — 5400×2100×3100 мм, внутри четыре спальных места, санузел с душем, холодильник на 95 л и индукционная плита. Читать далее
-
30.10.2026, 05:57
УАЗ превратил грузовик «Профи» в дом на колесах с душем и подъемной кроватью
УАЗ представил заводской автодом на шасси «Профи» с санузлом, оборудованным душем. В жилом модуле предусмотрена кухня; спальные места организованы за счет дивана-трансформера и подъемной кровати. Полный привод по прежнему доступен.Читать далее
-
30.10.2026, 00:13
Чем удивил Tenet T9: просторный салон, тишина и один досадный промах в эргономике
Большой Tenet T9 прошел проверку дальней дорогой: 245-сильный мотор работает тихо, а подвеска бережет пассажиров от усталости. Но автомат медлит при старте, а на извилистой дороге кроссовер не располагает к активной езде. Цена начинается от 3 749 000 руб.Читать далее
Похожие материалы
-
31.10.2026, 06:07
В поезде между Москвой и Санкт-Петербургом запустили одноместное купе с завтраком
В фирменном поезде № 3/4 «Экспресс» на маршруте Москва - Санкт-Петербург появилось купе класса 1Б для одного пассажира: билет за 5-6 тысяч рублей включает завтрак и доступ в бизнес-зал. Разбираемся, что предлагает формат и какие у него есть ограничения.Читать далее
-
30.10.2026, 20:10
Одноместные купе РЖД: как устроены и какие преимущества дают
В некоторых поездах РЖД пассажир может ехать в отдельном небольшом купе с закрывающейся дверью. Такой формат удобен для сна и работы, но перед покупкой стоит проверить схему вагона, комфорт зависит и от кондиционера с розетками.Читать далее
-
30.10.2026, 20:02
Вместо дорогого импортного автодома: в России собрали кемпер на базе УАЗ «Профи»
На полноприводном УАЗ «Профи» 2018 года построили автодом с пятью спальными местами и двумя креслами в кабине. В жилом модуле есть душ и кухня, а проект оценен в 2 699 000 рублей.Читать далее
-
30.10.2026, 14:53
РЖД запускает капсульные вагоны: как будут устроены индивидуальные места
РЖД разрабатывает для ночных маршрутов вагон с 56 индивидуальными спальными зонами. Опытный образец рассчитывают собрать к 2028 году, затем его ждут испытания: до массового выпуска предстоит проверить безопасность и удобство капсул.Читать далее
-
30.10.2026, 11:09
Почему в Пулково отменили и задержали десятки рейсов, включая вылеты в Турцию?
В расписании петербургской воздушной гавани произошли заметные изменения. Они затронули утренние и вечерние направления. Часть рейсов перенесли на более позднее время, пассажирам необходимо учитывать и отмены.Читать далее
-
30.10.2026, 11:00
В РЖД назвали срок запуска капсульных вагонов — ориентир примерно 2028 год
РЖД ориентируют запуск капсульных вагонов примерно на 2028 год, но проект зависит от базовых составов габарита Т. Увеличенные вагоны должны дать больше места внутри, а капсулы задуманы как отдельный вариант ночной поездки, без замены плацкарта и купе.Читать далее
-
30.10.2026, 10:50
Как прокуратура помогла сбитому на Красносельском шоссе подростку получить 500 тысяч?
Обращение матери стало поводом для прокурорской проверки обстоятельств происшествия. Авария случилась у нерегулируемого перехода на Красносельском шоссе. В материалах указаны травмы и судебное разбирательство. Суд постановил выплатить компенсацию.Читать далее
-
30.10.2026, 07:03
Что скрывает дом на колесах от УАЗа: четыре спальных места и солнечные панели
На фоне бума автодомов УАЗ выпустил полноценный жилой модуль на базе Патриот с полным приводом. Габариты — 5400×2100×3100 мм, внутри четыре спальных места, санузел с душем, холодильник на 95 л и индукционная плита. Читать далее
-
30.10.2026, 05:57
УАЗ превратил грузовик «Профи» в дом на колесах с душем и подъемной кроватью
УАЗ представил заводской автодом на шасси «Профи» с санузлом, оборудованным душем. В жилом модуле предусмотрена кухня; спальные места организованы за счет дивана-трансформера и подъемной кровати. Полный привод по прежнему доступен.Читать далее
-
30.10.2026, 00:13
Чем удивил Tenet T9: просторный салон, тишина и один досадный промах в эргономике
Большой Tenet T9 прошел проверку дальней дорогой: 245-сильный мотор работает тихо, а подвеска бережет пассажиров от усталости. Но автомат медлит при старте, а на извилистой дороге кроссовер не располагает к активной езде. Цена начинается от 3 749 000 руб.Читать далее